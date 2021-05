Het is je misschien al opgevallen, maar op de iPhone, iPad en Apple TV vind je een instelling genaamd Tv-aanbieder. Wat doet deze functie en hoe schakel je het in?

Sinds iOS 14.5, iPadOS 14.5 en tvOS 14.5 vind je een nieuwe optie in de Instellingen-app op de iPhone, iPad en Apple TV: Tv-aanbieder. Hoewel, nieuw: de functie werd jaren geleden al toegevoegd, maar is nu ook in Nederland zichtbaar. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in Nederland kan je er (voorlopig) nog niks mee. In België is de functie wel al actief. In dit artikel leggen we je uit wat de instelling Tv-aanbieder bij Apple precies doet.

Wat is de instelling tv-aanbieder op iPhone en Apple TV?

De instelling Tv-aanbieder maakt onderdeel uit van single sign-on en zero sign-on. Je gebruikt de functie om eenmalig in te loggen in de Instellingen-app, zodat je daarna niet meer apart hoeft in te loggen in de apps die aangeboden worden door je tv-aanbieder of apps die de functie ondersteunen. Je logt dus als het ware direct op je iPhone, iPad en Apple TV in met de gegevens van het online account van je aanbieder, zodat je dit later niet opnieuw hoeft te doen. Aanbieders van internet en tv bieden vaak meerdere apps, bijvoorbeeld voor tv-kijken en voor het beheren van je afgenomen producten. Met single sign-on op Apple-apparaten via de optie Tv-aanbieder wordt het inloggen gemakkelijker.

Met zero sign-on hoef je zelfs helemaal niet meer in te loggen, omdat je iPhone, iPad of Apple TV automatisch het netwerk herkent waar je mee verbonden bent. Zero sign-on gaat dus nog een stapje verder, maar wordt nog maar door heel weinig aanbieders ondersteund.

Geschikte landen en aanbieders

In Nederland wordt de functie Tv-aanbieder en single sign-on van Apple door geen enkele aanbieder ondersteunt. Je kunt de functie dan ook (nog) niet gebruiken. Het is niet bekend of er vanuit de providers wel plannen zijn om dit te gaan ondersteunen.

In deze landen werkt het wel:

België

Canada

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Hongkong

Ierland

Noorwegen

Portugal

Qatar

Singapore

Spanje

Taiwan

Thailand

Verenigde Staten

Zweden

Zwitserland

In de meeste landen gaat het slechts om een handjevol providers die de functie ondersteunen. In België ondersteunt Proximus Pickx single sign-on via deze instelling. Dat is vooralsnog de enige tv-provider die dit aanbiedt. In veel andere grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk wordt ook maar één aanbieder ondersteund.

Tv-aanbieder instellen via iPhone, iPad en Apple TV

Als jouw provider de functie ondersteunt, stel je het als volgt in:

iPhone en iPad

Open de Instellingen-app en scroll naar onderen. Tik op Tv-aanbieder.

Kies het land waarvoor je het wil instellen. Nederland wordt dus nog niet ondersteund. Kies vervolgens jouw tv-aanbieder. Mogelijk wordt jouw aanbieder nog niet ondersteund. Vul de gegevens in die horen bij je account en tik op Log in.

Apple TV

Open de Instellingen-app en kies voor Gebruikers en accounts. Scroll naar onderen en kies voor Tv-aanbieder. Klik op Log in en selecteer nu één van de ondersteunende landen. Kies daarna een ondersteunende aanbieder. Voer de inloggegevens in die horen bij het account.

In sommige gevallen is het niet nodig om ook nog apart in te loggen op de Apple TV, bijvoorbeeld als je je iPhone of iPad gebruikt om de Apple TV mee te configureren.

Als je na het instellen een app van de ondersteunende provider voor het eerst opent, hoef je dus niet meer apart in te loggen met je gegevens.

Ben je benieuwd welke actuele apps er voor televisiekijken in Nederland beschikbaar zijn? Check dan ons aparte overzicht.