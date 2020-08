Als mobiel internet niet werkt op je iPhone kan dat allerlei oorzaken hebben. In deze tip helpen we je bij het vinden van een oorzaak waarom mobiel internet niet werkt en helpen we je om het op te lossen.

Als je iPhone geen mobiel internet heeft

Als eerste is het belangrijk om vast te stellen dat het daadwerkelijk een probleem is met je mobiel internet. Heb je problemen om verbinding te maken met een wifi-netwerk? Check dan onze tip over wifi-problemen oplossen.

Bekijk ook Wi-Fi problemen op je iPhone en iPad oplossen Heb je last van Wi-Fi problemen op de iPhone, iPad of andere apparaten? Met deze stappen helpen we je met verbindingsproblemen. Werkt je iPhone Wi-Fi niet, dan ben je hier dus aan het goede adres.

Als het geen wifi-probleem is, dan kun je te maken hebben met één van de volgende vijf problemen:

#1 Melding ‘mobiele datanetwerk activeren niet mogelijk’

Geeft je iPhone de melding ‘mobiele datanetwerk activeren niet mogelijk’? Dan heb je te maken met een vrij specifiek probleem. In een speciale tip legen we je uit hoe je dit probleem met het mobiele datanetwerk oplost.

#2 Melding over problemen met simkaart

Het kan zijn dat je niet op internet kunt, omdat er een probleem is met je simkaart (je kunt dan ook niet bellen en sms’en). In zo’n geval geeft je iPhone de melding dat er geen simkaart of een ongeldige simkaart is geïnstalleerd.

Je kunt dan proberen de simkaart even uit het toestel te halen en weer terug te plaatsen. Ook de iPhone opnieuw opstarten kan het probleem oplossen. Helpt dat niet, check dan of er een update is van de aanbiederinstellingen. Open de Instellingen-app en ga naar Algemeen > Info. Als er een update is voor de aanbiederinstellingen krijg je hier een melding van.

Helpt dit allemaal niet, check dan of je simkaart wel werkt in een ander toestel. Zo niet? Neem dan contact met je provider. Werkt de simkaart prima in een ander toestel, maar niet in je iPhone. Neem dan contact op met Apple of maak een afspraak in de Apple Store om het probleem op te lossen.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

#3 iPhone zegt ‘Geen service’

Als je iPhone linksboven in de statusblak ‘Geen service’ toont in plaats van de naam van je provider, dan heb je geen verbinding met het mobiele netwerk. Het kan zijn dat je op de plek waar je bent geen bereik hebt of dat er een netwerkprobleem is. We hebben een aparte tip geschreven over de mogelijke problemen en oplossingen voor de melding geen service.

Bekijk ook 'Geen service' op je iPhone? Probeer dit als je mobiele verbinding niet werkt Krijg je een melding 'Geen service' of 'Zoeken' op je iPhone? Of is de melding 'Geen SIM'? In deze tip lopen we stapsgewijs de mogelijke problemen en oplossingen langs, als je geen mobiele verbinding hebt, mobiele data niet werkt of je simkaart geen verbinding maakt met je provider.

#4 Geen 2G/E/3G/4G in de statusbalk

Krijg je geen meldingen over datanetwerk- of simkaartproblemen? Check dan of je boven in de statusbalk een melding ziet dat je verbinding hebt met een 2G/E/3G/4G-netwerk. Zie je dat niet, maar zie je wel een wifi-icoontje? Dan heb je verbinding met een wifi-netwerk dat mogelijk verbindingsproblemen hebt. Deze tip over wifi-problemen helpt je om dat op te lossen.

Als je geen enkel icoon voor een internetverbinding in je statusbalk ziet, dan heb je geen verbinding met internet. Zie je wel de naam van je provider staan en heb je ook een aantal streepjes bereik, controleer dan of je mobiele data aan hebt staan. Open dan het bedieningspaneel en kijk of de knop voor voor mobiele data (de antenne met streepjes) groen is. Is hij grijs? Dan staat mobiele data uit, klik erop om mobiele data aan te zetten.

Staat mobiele data aan en heb je verbinding met het mobiele netwerk, maar zie je toch geen 2G/E/3G/4G in de statusbalk staan? Dan kun je dit proberen op te lossen door je iPhone even in vliegtuigmodus te plaatsen en er weer uit te halen. Helpt dat niet? Start je iPhone dan opnieuw op. Nog steeds geen internet? Dan kun je het beste contact opnemen met je provider.

#5 Wel verbinding, geen internet

Heb je bereik en staat er in de statusbalk van je iPhone dat je verbinding moet hebben met 2G, 3G of 4G, maar werkt het internet niet? Probeer dan even je iPhone even in vliegtuigmodus te plaatsen en er weer uit te halen. Mogelijk lost dit het probleem op. Je iPhone opnieuw opstarten kan ook helpen.

Lost dit het probleem niet op, check dan even of je niet door je databundel heen bent. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het lijkt alsof je internet hebt, maar toch niet online kan. Het kan ook zijn dat je provider netwerkproblemen heeft. Check de storingsmeldingen of neem contact met je provider om het probleem op te lossen.