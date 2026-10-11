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Meerdere e-mails tegelijk bewerken op iPhone en iPad

Tips Basisfuncties
Een mail schrijven en tegelijkertijd naar een andere mail kijken zonder eerst op te moeten slaan, kan heel eenvoudig zijn. Je hoeft alleen maar naar beneden te swipen tijdens het bewerken. In deze tip leggen we uit hoe je meerdere e-mails tegelijk kan schrijven en bewerken.
Redactie iCulture.nl -

Het is iedereen waarschijnlijk wel een keer overkomen: je bent bezig met het schrijven van een email, maar wil nog even kijken wat er in een ander mailtje stond. Je sluit je huidige e-mail af en denkt het als concept op te slaan. Maar wanneer je later weer verder wilt gaan kun je het concept niet meer zo snel vinden. In de Mail-app van Apple zit een handige functie die dit kan voorkomen: je kunt makkelijk meerdere e-mails tegelijk bewerken op de iPhone en iPad. Multitasken dus, waarbij je makkelijk kunt wisselen tussen de verschillende mailtjes waarmee je bezig bent.

Inhoudsopgave

E-mail minimaliseren op iPhone

Het maakt niet uit of je een nieuwe e-mail aan het schrijven bent, met een antwoord naar iemand bezig bent of een e-mail doorstuurt. Het werkt allemaal hetzelfde. Om een e-mail te minimaliseren neem je de volgende stappen:

  1. Open de Mail-app op de iPhone.

  2. Begin op de normale manier aan een mailtje.

  3. Ga met je vinger op het balkje boven Nieuw bericht staan en veeg naar beneden.

  4. Het bericht wordt nu geminimaliseerd onderin het scherm.

  5. Door onderaan op Nieuw bericht (of de naam van het onderwerp in het geval van een reactie) te tikken, open je het bericht weer en kun je verder typen.

E-mail minimaliseren op iPhone


Zo kun je eenvoudig in je mailbox kijken terwijl je werkt aan een nieuw mailbericht en hoef je niet bang te zijn dat je dat mailtje kwijt raakt. Je kunt nog meer mailberichten openen. Dit geldt alleen voor mailberichten die aan het bewerken bent. Mailberichten die je aan het lezen bent, worden meteen schermvullend geopend.

Tussen e-mails wisselen op iPhone

Werk je aan meerdere e-mails tegelijk, dan kun je het overzicht kwijtraken. Je zou wel aan tien verschillende mailtjes tegelijk kunnen werken. Om tussen mails te wisselen, doe je het volgende:

  1. Volg de stappen hierboven om de e-mailberichten te minimaliseren.
  2. Door de stappen te herhalen en meerdere e-mails te minimaliseren, verschijnt er onderin een stapeltje van geminimaliseerde e-mails. Tik hierop.
  3. De verschillende mailberichten worden nu weergegeven als verschillende kaarten. Dit ziet eruit als het oude tabbladenoverzicht in Safari.
  4. Tik de mail aan waar je aan wil werken.
Wisselen tussen mail iPhone

Door op het kruisje te tikken, kun je openstaande en nog niet verstuurde e-mails verwijderen. Je kan ze ook naar links vegen, net zoals je voorheen tabbladen in Safari kon sluiten.

E-mail minimaliseren op iPad

Op de iPad werkt het minimaliseren van e-mails anders. Daarin heb je geen geminimaliseerd balkje en veegbewegingen, maar een systeem met vensters. Zo werkt het minimaliseren.

  1. Open de Mail-app op de iPad.
  2. Begin op de normale manier aan een mailtje.
  3. Tik naast het venster met je nieuwe bericht om hem te minimaliseren.
  4. Open expose door vanuit het midden omhoog te swipen. Hier zie je al je mailvensters.
Alle mailvensters iPad

Tussen e-mails wisselen op iPad

Werken aan meerdere mails tegelijk is op de iPad erg gemakkelijk. Je kunt zelfs twee mailtjes naast elkaar in beeld hebben, of bijvoorbeeld het bericht waar je op antwoordt en je eigen bericht. Zo werkt het:

  1. Volg de stappen hierboven om de e-mailberichten te minimaliseren.
  2. Open Expose weer door vanuit onderaan het midden naar boven de slepen.
  3. Tik hierin op de mailconversatie die je wilt gebruiken.
  4. In de stoplichtknoppen houd je de groene knop langer ingedrukt en kies je waar je deze wil neerzetten in het scherm.
Split Screen op iPad in Mail

Meer tips over de Mail-app vind je hier:

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