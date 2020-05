Meerdere e-mails tegelijk bewerken op iPhone en iPad

Een mail schrijven en tegelijkertijd naar een andere mail kijken zonder eerst op te moeten slaan, kan heel eenvoudig zijn. Je hoeft alleen maar naar beneden te swipen tijdens het bewerken. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Meerdere e-mails bewerken

Het is iedereen waarschijnlijk wel een keer overkomen: je bent bezig met het schrijven van een email, maar wil nog even kijken wat er in een ander mailtje stond. Je sluit je huidige e-mail af en denkt het als concept op te slaan. Maar wanneer je later weer verder wilt gaan kun je het concept niet meer zo snel vinden. In de Mail-app van Apple zit een handige functie die dit kan voorkomen: je kunt makkelijk meerdere e-mails tegelijk bewerken op de iPhone en iPad. Multitasken dus, waarbij je makkelijk kunt wisselen tussen de verschillende mailtjes waarmee je bezig bent.

E-mail minimaliseren

Het maakt niet uit of je een nieuwe e-mail aan het schrijven bent, met een antwoord naar iemand bezig bent of een e-mail doorstuurt. Het werkt allemaal hetzelfde. Om een email te minimaliseren neem je de volgende stappen:

Open de Mail-app op de iPhone of iPad. Begin op de normale manier aan een mailtje. Ga met je vinger op het balkje boven Nieuw bericht staan en veeg naar beneden. Het bericht wordt nu geminimaliseerd onderin het scherm. Door op Nieuw bericht te tikken open je het bericht weer en kun je verder typen.



Zo kun je eenvoudig in je mailbox kijken terwijl je werkt aan een nieuw mailbericht en hoef je niet bang te zijn dat je dat mailtje kwijt raakt. Je kunt nog meer mailberichten openen. Dit geldt alleen voor mailberichten die aan het bewerken bent. Mailberichten die je aan het lezen bent, worden meteen schermvullend geopend.

Tussen e-mails wisselen op iPhone

Werk je aan meerdere e-mails tegelijk, dan kun je het overzicht kwijtraken. Je zou wel aan tien verschillende mailtjes tegelijk kunnen werken. Om tussen mails te wisselen, doe je het volgende:

Volg de stappen hierboven om de e-mailberichten te minimaliseren. Tik onderin het scherm op het stapeltje. De verschillende mailberichten worden nu weergegeven als verschillende kaarten. Dit ziet eruit als het tabbladenoverzicht in Safari. Tik de mail aan waar je aan wil werken.

Meer tips over de Mail-app vind je hier: