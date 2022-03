Een e-mail handtekening is een mooie afsluiting van je verzonden e-mails. Maar hoe werken e-mail handtekeningen op de iPhone, iPad en de Mac? Hoe maak je zo'n handtekening en hoe gebruik je ze? Je leest het in deze tip.

Verstuurd vanaf mijn iPhone: iedereen kent deze afsluiter van e-mails wel. Met een handtekening op je iPhone, iPad en Mac hoef je een e-mail nooit meer zelf af te sluiten, want met voorgeprogrammeerde handtekeningen worden deze automatisch ingevuld. Maar de standaard instelling is misschien niet helemaal wat je wil, omdat het niet altijd even professioneel is. Als je je e-mail handtekening wil wijzigen, ben je hier aan het juiste adres.

Wat is een e-mail handtekening op je iPhone, iPad en Mac?

E-mails sluit je meestal af met je eigen naam, functietitel en met afsluitende woorden als ‘Met vriendelijke groet’ of ‘Groetjes’. Deze afsluiting wordt ook wel een handtekening genoemd. Op de iPhone, iPad en Mac kun je zo’n handtekening zelf maken, zodat je deze niet telkens opnieuw handmatig hoeft in te typen. Op de iPhone en iPad heeft Apple alvast een standaard handtekening voor je ingesteld die je ongetwijfeld bekend voorkomt.

Op de iPhone en iPad gebruikt Apple standaard de handtekening ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone/iPad’. Op de Mac heeft Apple niet zo’n standaard handtekening aangemaakt. Gelukkig kun je deze handtekeningen zelf aanpassen, zodat deze wat persoonlijker is.

Hoe kan ik een e-mail handtekening op de iPhone en iPad instellen?

Het instellen van een e-mail handtekening op de iPhone en iPad gaat heel eenvoudig. Zo pas je het aan om de handtekening in de ingebouwde Mail-app te gebruiken:

Open de Instellingen-app. Tik op Mail. Scroll naar beneden tot je bij het kopje E-mail schrijven bent. Tik hier op Handtekening. Je kan nu kiezen of je één handtekening voor al je e-mailaccounts wil of dat je dit liever per account wil instellen. Kies de gewenste optie. Pas nu de handtekening naar wens aan. Wil je woorden dikgedrukt, cursief of onderstreept, selecteer dan het woord dat je aan wil passen en kies in het menu voor het pijltje, gevolgd door BI U .

Op de iPhone en iPad kun je helaas niet meerdere handtekeningen voor een enkel e-mailaccount gebruiken. Kies je handtekening dus goed uit.

Overigens heeft de Apple Watch ook een eigen e-mail handtekening, voor het geval je vanaf je Apple Watch een mailtje verstuurd. Wil je deze aanpassen, dan doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar de Watch-app. In het tabblad Mijn Watch kies je voor Mail. Tik nu op Handtekening en pas deze aan, op dezelfde manier als op de iPhone en iPad.

Hoe kan ik een e-mail handtekening op de Mac instellen?

Op de Mac kun je meerdere handtekeningen maken en per e-mail wisselen, ook als je maar één e-mailaccount gebruikt. Zo werkt het:

Open de Mail-app en klik in de menubalk bovenin op Mail > Voorkeuren. Klik nu op Handtekeningen. Selecteer een e-mailaccount waarvoor je de handtekening wil aanmaken. Je moet altijd eerst een account selecteren om een handtekening te kunnen gebruiken. Klik nu op het plusje en geeft de handtekening in de middelste kolom een naam. In de linker kolom stel je je eigen handtekening op. Met de toetsencombinatie CMD + T kun je de opmaak wijzigen (bijvoorbeeld dik gedrukt). Heb je meerdere handtekeningen voor een account, dan kun je bij Kies handtekening instellen welke standaard gebruikt wordt voor het desbetreffende account.

Hoe kan ik een e-mail handtekening gebruiken?

Op de iPhone en iPad wordt een e-mail handtekening standaard geselecteerd bij het opstellen van een nieuwe mail of bij het beantwoorden. Onderaan staat de handtekening netjes ingevuld, zodat je alleen nog maar de mail zelf hoeft te typen.

Op de Mac kun je bij het opstellen van een e-mail zelf kiezen welke handtekening gebruikt wordt. In de berichtkoptekst, waar je onder andere het onderwerp en de ontvanger kiest, zie je ook een kopje Handtekening staan. Klik daarop om een handtekening te kiezen die toegewezen is aan het e-mailaccount van waaruit je de e-mail verstuurt. Wil je geen handtekening gebruiken, kies hier dan voor de optie Geen. Wil je de handtekening toch nog wijzigen, dan kan dat ook vanuit hier door te kiezen voor Wijzig handtekeningen.

