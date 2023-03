Er verschijnen op Instagram heel wat mooie foto's. Je kunt ze opslaan in je Instagram-verzameling, zodat je ze later weer gemakkelijk kunt terugvinden. Zo werken de collecties op Instagram, die je alleen of met vrienden kunt maken.

Dat leuke koffietentje waar een vriend(in) net geweest is, dat ongelooflijke uitzicht tijdens de vakantie van je collega… Er zijn heel wat foto’s op Instagram waarbij je denkt: dat moet ik onthouden voor later. Gelukkig kan dat op een heel eenvoudige manier, want je kunt foto’s die je leuk vindt opslaan in collecties. Maak bijvoorbeeld een verzameling van je favoriete stad, zodat je bij het volgende bezoek precies weet waar je het lekkerste ontbijt scoort.

Instagram-foto’s bewaren in Verzameling

Je kunt foto’s van anderen bewaren in Verzamelingen, zodat je ze later nog eens kunt bekijken. Dit worden speciale albums binnen de Instagram-app zelf. De foto’s komen dus niet in je camerarol te staan. De eigenaar van de foto kan zien dát de foto door iemand is bewaard, maar niet door wie.

Je bewaart een foto in een Verzameling door rechtsonder op het bookmark-icoontje te tikken. Je kunt ook op de drie puntjes rechtsboven tikken en Opslaan kiezen. Standaard komt de foto terecht in de algemene collectie, maar je kunt er ook voor kiezen om allerlei losse verzamelingen rond een bepaald thema te maken zodat het wat meer is geordend.

Wil je het meteen gestructureerd aanpakken, dan is het handig om meteen al een paar Verzamelingen te maken. Je kunt daarna gemakkelijker berichten in een bepaalde Verzameling opslaan.

Dit doe je als volgt:

Ga naar je profiel en tik op drie liggende streepjes. Tik op Opgeslagen. Tik op het plusje om een nieuwe Verzameling te maken en geef de collectie een naam, bijvoorbeeld ‘Tim Cook memes’. Tik op Volgende en voeg enkele berichten toe.

Goed om te weten: als de maker van de foto het bericht weggooit, zal deze ook uit je collectie verdwijnen.

Instagram-verzameling met vrienden

Een relatief nieuwe mogelijkheid is om een Instagram-verzameling met vrienden te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld vakantieplannen of leuke adresjes uitwisselen en weet bij je volgende bezoek aan Londen, Parijs of een andere wereldstad meteen waar je moet zijn.

Het maken van een verzameling met vrienden is heel eenvoudig: bij het opslaan van een bericht in je verzameling kun je meteen een schakelaar omzetten om aan te geven dat je het ook met vrienden wilt delen. Eigen collecties zijn voortaan voorzien van de aanduiding ‘privé’, terwijl je bij gezamenlijke collecties een lijst met personen kunt beheren. Zowel jij als je vrienden kunnen meedoen aan de collectie en nieuwe foto’s toevoegen. Je kunt hierin foto’s uit de Instagram-feed opslaan, maar ook items van de Explore-pagina en zelfs DM’s.

Om deze functie te gebruiken, tik je ook nu weer op het bladwijzer-icoon rechtsonder en kies je voor het maken van een gezamenlijke collectie. Geef de collectie een naam en kies mensen die mogen meedoen. Zij ontvangen een melding dat ze zijn toegevoegd als beheerder van de collectie. Je kunt tot 250 mensen laten meedoen.

Voeg je een bericht toe van een account dat achter een slotje zit, dan kunnen alleen de mensen die dit account volgen de foto zien.

Friends who share together, stay together 🤝 You can now save content with friends through collaborative collections. Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA — Instagram (@instagram) March 29, 2023

