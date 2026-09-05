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Instagram Layout collage

Zo maak je een collage in je Instagram Story met meerdere foto’s

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Je kunt in Instagram meerdere foto's toevoegen in één Story door gebruik te maken van de Layout-functie. Daarmee maak je een collage van foto's.
Sasha Koevoets -

Eerder had je voor het maken van Instagram-collages de losse app Layout van Instagram nodig. Deze app is komen te vervallen, omdat de functie standaard al in de Instagram-app zit. Je kunt tot zes foto’s toevoegen aan je collage, waarbij je gebruik kunt maken van bestaande of nieuwe foto’s

Inhoudsopgave

Fotocollage Instagram Story met Layout

Zo kun je een collage maken met meerdere foto’s met Layout van Instagram:

  1. Open de Instagram-app en tik onderaan op de plus.

  2. Tik in de balk aan de rechterzijkant op de knop van Lay-out.

  3. Kies één van de beschikbare fotocollages, met 2 tot 6 foto’s.

  4. Maak foto’s of tik linksonder om foto’s uit de camerarol te gebruiken.

  5. Als je klaar bent, publiceer je je Story zoals gebruikelijk.

Layout veranderen Instagram Story

Er zitten wel wat beperkingen aan. Zo kun je na het kiezen van bestaande foto’s niet meer de volgorde wisselen of de foto iets verschuiven. Zorg dus dat je een foto hebt (staand of liggend) waarop je onderwerp goed in het kader te zien is. Eventueel kun je met de terugknop een niet zo goed passende foto weer weghalen en vervangen.

Een nadeel van deze layout-functie is dat er geen kaders tussen de afbeeldingen zitten. Daardoor is het soms niet goed te zien waar de ene foto eindigt en de volgende begint. Je kunt dit oplossen door een fotocollage-app te gebruiken, zoals InShot. Dit betekent uiteraard wel weer een extra stap.

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Truc: foto-in-foto invoegen in Instagram Story

Er zijn nog meer mogelijkheden om meerdere foto’s in een Instagram Story te zetten, zonder dat je er een aparte app voor nodig hebt. Zo kun je in een bestaande foto nog meer foto’s toevoegen. Tik hiervoor op de optie die is aangegeven op onderstaande afbeeldingen. Kies een tweede afbeelding en verplaats deze naar de gewenste plek op de foto. Je kunt de tweede foto ook groter of kleiner maken. Neem je als achtergrond een egaal witte of zwarte afbeelding, dan kun je op deze manier ook zelf een layout met kaders of een collage van willekeurig geplaatste foto’s maken.

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