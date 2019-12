Je kunt in Instagram meerdere foto's toevoegen in één Story door gebruik te maken van de nieuwe Layout-functie. Daarmee maak je een collage van foto's.

Meerdere foto’s tegelijk in je Instagram Story

Eerder had je voor het maken van Instagram-collages de losse app Layout van Instagram nodig. Nu kan het ook direct vanuit de Instagram-app. Je kunt tot zes foto’s toevoegen aan je collage, waarbij je gebruik kunt maken van bestaande of nieuwe foto’s.

Fotocollage Instagram Story met Layout

Zo kun je een collage maken met meerdere foto’s met Layout van Instagram:

Open de Instagram-app en begin met een nieuwe Instagram Story. Tik op de opties onderin het scherm en kies Lay-out. Kies één van de beschikbare fotocollages, met 2 tot 6 foto’s. Schiet een paar foto’s of tik linksonder om foto’s uit de camerarol te gebruiken. Als je klaar bent publiceer je je Story zoals gebruikelijk.

Er zitten wel wat beperkingen aan. Zo kun je na het kiezen van bestaande foto’s niet meer de volgorde wisselen of de foto iets verschuiven. Zorg dus dat je een foto hebt (staand of liggend) dat je onderwerp goed in het kader te zien is. Eventueel kun je met de terugknop een niet zo goed passende foto weer weghalen en vervangen.

In de modus Create van Instagram vind je nog meer tools die ondertussen erg populair zijn geworden, zoals Boomerang en Superzoom. Dat je nu geen aparte app meer nodig hebt voor fotocollages betekent wel dat heel veel apps die er speciaal voor zijn gemaakt, voor veel mensen nu opeens overbodig zijn geworden.

Bekijk ook De beste fotocollage-apps voor iPhone en iPad Zet je foto's om naar mooie fotocollages en maak snel een combinatie van je vakantiefoto's en andere kiekjes. Met deze fotocollage-apps voor iPhone en iPad gaat het lukken en kost het weinig moeite.

Truc: foto plakken in Instagram Story

Er zijn nog meer mogelijkheden om meerdere foto’s in een Instagram Story te zetten, zonder dat je er een aparte app zoals Lay-out voor nodig hebt. Zo kun je meerdere foto’s kopiëren uit je camerarol en vervolgens in een tekstvak plakken. Hierbij heb je iets meer flexibiliteit, omdat je het tekstvak naar wens kunt verplaatsen. Bij de Lay-out-functie in de app zit je aan de standaard indelingen vast.