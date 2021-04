In het Apple Watch Bedieningspaneel vind je een knop waarmee je snel een zaklampje kunt inschakelen. Je gebruikt dan het scherm van je Apple Watch als verlichting in het donker. Er zijn drie verschillende opties: wit licht, knipperend wit licht en rood licht.



Apple Watch zaklamp gebruiken

Ondanks dat de Apple Watch geen camera en ook geen flitser heeft, kun je hem wel gebruiken als handig zaklampje. De Apple Watch gebruikt daarvoor het scherm, op de allerhoogste helderheid. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je in ‘s avonds in het donker nog wat zoekt in huis en je anderen niet wil wakker maken of als je ‘s avonds laat thuiskomt en het slot van de deur niet kan vinden. Zo schakel je de zaklamp in:

Activeer het scherm en veeg op de wijzerplaat van beneden naar boven om het Bedieningspaneel te openen. Bij het gebruik van een app hou je je vinger eventjes onderaan het scherm en veeg je omhoog. Tik in het Bedieningspaneel op het zaklamp-icoontje.

Allereerst wordt het witte licht getoond. Tik hierop of wacht even zodat de helderheid maximaal wordt gezet. Veeg naar links om te wisselen naar het knipperende of rode licht. Druk op de Digital Crown om de zaklamp weer af te sluiten. Je kan ook naar beneden vegen om terug te keren naar de wijzerplaat.

Apple Watch-zaklamp via Siri

Een andere snelle manier om de zaklamp van het horloge in te schakelen, is via Siri. Het enige wat je hoeft te zeggen tegen Siri is “Zet de zaklamp aan”. Je hoeft alleen maar je pols op te tillen en te beginnen met praten. Je kan ook de Digital Crown ingedrukt houden om Siri te laten verschijnen.

Alternatief voor iPhone-zaklamp

De zaklamp op de Apple Watch komt van pas als je ‘s avonds een rondje gaat hardlopen, maar ook als je iPhone even buiten bereik is. Behalve op de Apple Watch kun je ook je iPhone als zaklamp gebruiken. Meer daarover lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook iPhone als zaklamp gebruiken: zo doe je dat Je kunt van de iPhone een zaklamp of zaklantaarn maken. Daarvoor gebruik je het flitslampje van de camera of een fel verlicht scherm. In deze tip lees je hoe je je iPhone zaklamp inschakelt en gebruikt.