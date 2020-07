Voorkom dat je Twitter-account wordt gehackt met deze tip. In twee stappen bescherm je je account en verklein je de kans dat iemand misbruik kan maken van jouw account. We leggen uit hoe je de toegang van apps blokkeert en tweestapsverificatie voor Twitter instelt.

Twitter-account beschermen in 2 stappen

Het zal je maar gebeuren: jouw Twitter-account wordt gehackt en kwaadwillenden gebruiken het om allerlei politieke leuzen of oplichterijen de wereld in te slingeren. Of erger nog: er staan hakenkruizen en andere kwetsende afbeeldingen op jouw account. Om te voorkomen dat jou dit overkomt is het verstandig om je Twitter-account goed te beschermen in slechts 2 stappen:

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is het nog steeds mogelijk dat iemand controle over je account krijgt. Dat bleek tijdens de grote Twitter-hack van juli 2020, waarbij iemand toegang kreeg tot de interne systemen van Twitter en daardoor admin-rechten kreeg.



Voorkom hacken van je Twitter-account

Als je Twitter-account wordt gehackt, dan kan dat een aantal oorzaken hebben. Eén ervan is dat je een gemakkelijk te raden wachtwoord zoals ‘123456’ had ingesteld. Nu ben je natuurlijk slim genoeg om een sterk wachtwoord te kiezen, maar er loert nog meer gevaar. Je Twitter-account kan ook via externe diensten worden misbruikt. Daarom kun je twee makkelijke maatregelen maatregelen nemen om te voorkomen dat jouw Twitter-account wordt gehackt:

Beide maatregelen zijn supersimpel uit te voeren en kosten nog geen vijf minuten. We hebben een aparte tip waarin we uitleggen hoe je kunt achterhalen of iemand anders in jouw Twitter-account is geweest. Dat kan namelijk ook een nieuwsgierige huisgenoot zijn, die jouw DM’s wilde lezen.

Stap 1: Blokkeer externe Twitter apps

Misschien heb je ooit Instagram, Blendle, 9GAG, NOS en Gowalla toestemming gegeven om je Twitter-account te beheren. Bij sommige diensten weet je soms niet eens meer waar het om gaat. Gowalla? Dat was toch zo’n alternatief voor Foursquare, dat al een paar jaar niet meer actief is? Klopt! En dus heeft het helemaal geen zin dat je al die diensten nog toegang blijft verlenen tot je account.

Je zult misschien schrikken van het aantal diensten dat je zowel lees- als schrijfrechten hebt gegeven.

Ga op de desktop naar Twitter.com en log in met je account. Klik links op de Meer-knop (boven de blauwe Tweeten-knop) en kies Instellingen en privacy. Open Apps en sessies in de rechterkolom. Klik op alle onnodige apps om bij iedere app voor Toegang intrekken te kiezen.

Stap 2: Tweestapsverificatie voor Twitter instellen

Twitter biedt je de mogelijkheid om tweestapsverificatie in te stellen voor je account. Je logt dan alleen in als je een speciale code invoert. Deze ontvang je bijvoorbeeld op je iPhone. Via de iOS-app van Twitter is het gemakkelijk te activeren via de accountinstellingen.

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto. Tik op Instellingen en privacy, gevolgd door Account. Kies Beveiliging en dan voor Tweestapsverificatie. Selecteer de onderdelen die je wil gebruiken. Wil je een fysieke beveiligingssleutel gebruiken? Doe dit dan via de Twitter-website.

Neem even die moeite, want daarna heb je er voor langere tijd plezier van. Misschien ben je geen bekende artiest en loop je niet zoveel risico dat er gerichte aanvallen op jouw account worden gedaan, maar je wil ook niet dat kwaadwillenden namens jou foute dingen gaan roepen. Kies ook een sterk wachtwoord die je in een wachtwoordmanager bewaart zodat de kans op een gehackt account nog kleiner wordt.

Je kunt bijvoorbeeld 1Password of LastPass gebruiken om al je wachtwoorden op te slaan. Hiervoor heb je wel een sterk master password nodig. Hoe je die kiest lees je in onze tip.