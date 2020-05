Je iPad tweedehands verkopen levert extra zakgeld op om straks weer een nieuwe iPad te kopen. Maar wat is het juiste moment? Waar let je op?

De beste periode om je oude iPad te verkopen, is vlak voordat er nieuwe modellen worden aangekondigd. Bij de iPad is dat meestal in het voorjaar (maart) en in het najaar (oktober). Hoe verkoop je je iPad het snelst en hoe krijg je er de beste prijs voor? Dat leggen we uit in dit artikel.

iPad verkopen: krijg de beste prijs

De prijzen van tweedehands iPads blijven stabiel totdat de eerste geruchten over een nieuw model opduiken. Daarna zakken ze nog iets, maar het moment waarop de prijs echt dramatisch zakt is wanneer Apple op het podium of in een persbericht een nieuw model aankondigt. Dat de prijs sterk daalt heeft te maken met drie factoren:



Heel veel mensen gaan het nieuwe model kopen, waardoor de markt wordt overspoeld met tweedehands iPads van de vorige generatie. Je moet opeens concurreren met heel veel andere tweedehands verkopers.

Door de aankondiging van een nieuwe iPad is het voorgaande model opeens een stuk minder geliefd. Die bevat immers niet de spannende nieuwe functies die Apple net heeft aangekondigd en keldert daardoor in waarde.

Veel doorsnee mensen die het nieuws niet op de voet volgen, beseffen pas dat er een nieuwe iPad aankomt op het moment dat Apple zelf een aankondiging doet.

Dit alles zorgt ervoor dat de prijs van tweedehands iPads vrij stabiel blijft tot het moment dat Apple een nieuw model aankondigt. De beste periode om je iPad te verkopen is dan ook vlak voordat een media-evenement organiseert. Meestal is dat in maart en/of oktober; vlak daarna komen de nieuwe iPads al beschikbaar in de verkoop. Met de tips uit dit artikel levert je huidige iPad bij tweedehands verkoop zoveel mogelijk op.

Hoeveel is een tweedehands iPad waard?

Er zijn momenteel erg veel modellen van de iPad in omloop. Hoeveel je kunt vragen voor een tweedehands iPad hangt van een aantal factoren af:

Welke generatie : iPad Air 2, iPad 2017 of misschien nog ouder? Nieuwere generaties zijn uiteraard meer geld waard.

: iPad Air 2, iPad 2017 of misschien nog ouder? Nieuwere generaties zijn uiteraard meer geld waard. iPad Pro of standaard iPad : Hoe geavanceerder de iPad, hoe meer deze tweedehands nog waard is. De oorspronkelijke aankoopprijs van een iPad Pro is hoger en dit model levert tweedehands dan ook wat minder geld op.

: Hoe geavanceerder de iPad, hoe meer deze tweedehands nog waard is. De oorspronkelijke aankoopprijs van een iPad Pro is hoger en dit model levert tweedehands dan ook wat minder geld op. Opslagcapaciteit : 32GB, 64GB of 128GB of meer? Hoe meer opslag, hoe meer geld je krijgt.

: 32GB, 64GB of 128GB of meer? Hoe meer opslag, hoe meer geld je krijgt. Wel of geen 3G/4G? Modellen met alleen Wi-Fi zijn in de winkel zo’n €140 goedkoper dan de modellen met 3G/4G-functie. Maar bij tweedehands modellen is het prijsverschil kleiner.

Modellen met alleen Wi-Fi zijn in de winkel zo’n €140 goedkoper dan de modellen met 3G/4G-functie. Maar bij tweedehands modellen is het prijsverschil kleiner. Beschadigingen : Een kapot scherm levert een flink lagere prijs op. Het kan daarom het overwegen waard zijn om je iPad eerst te laten repareren. Krassen op de behuizing zorgen ook voor een lagere prijs. Tip: investeer in een goede iPad beschermhoes.

: Een kapot scherm levert een flink lagere prijs op. Het kan daarom het overwegen waard zijn om je iPad eerst te laten repareren. Krassen op de behuizing zorgen ook voor een lagere prijs. Tip: investeer in een goede iPad beschermhoes. Extra accessoires : lever je een beschermhoes of autolader bij de iPad, dan heb je een streepje voor op andere verkopers, die alleen een losse iPad verkopen.

: lever je een beschermhoes of autolader bij de iPad, dan heb je een streepje voor op andere verkopers, die alleen een losse iPad verkopen. Originele doos en kassabon: veel kopers hechten er waarde aan als de iPad nog in de originele verpakking zit en dat er een originele kassabon bij wordt geleverd, zodat ze zeker weten dat de iPad eerlijk is aangeschaft (en niet ergens van de vrachtwagen is gevallen). Originele spullen versnellen de verkoop van je iPad aanzienlijk.

Hoeveel je krijgt voor een tweedehands iPad is het gemakkelijkst te zien op bijvoorbeeld Marktplaats. Je kunt zien wat anderen voor hun iPad hebben gevraagd en hoe snel ze hun iPad voor die prijs hebben verkocht. Rechtstreeks verkopen aan een particulier levert meer op dan inruilen in een winkel.

Maar wil je snel van je iPad af en biedt een winkel bijvoorbeeld een inruilactie met korting bij aanschaf van een nieuw model, dan kan het een ongecompliceerde manier zijn om je iPad te verkopen. Bij particuliere verkoop kan het zijn dat je veel mensen over de vloer krijgt en dat je veel supportvragen moet beantwoorden voordat de koop gesloten wordt.

Aanbieden via online veilingsites

Marktplaats is een prima plek om snel een groot publiek te bereiken. Andere soortgelijke plekken waar je de iPad te koop aan kan bieden zijn Facebook Marketplace en eBay. Daar staat tegenover dat het aanbod ook vrij groot is: je moet op dergelijke sites concurreren met honderden handelaren en particuliere verkopers. Kies bij grote bedragen voor een betaalverzoek, om te voorkomen dat iemand met vals geld betaalt.

Tweedehands verkopen, is dat wel slim?

Denk eerst na of je wel een nieuwe iPad nodig hebt. Voorafgaand aan de aankondigingen van Apple is het soms lastig om in te schatten wat de nieuwe functies zullen worden. Op iCulture bekijken we elk gerucht kritisch en besteden we alleen aandacht aan geruchten die voldoende geloofwaardig klinken (en melden we duidelijk als een gerucht volgens ons niet geloofwaardig genoeg is). Zodra de nieuwe iPads zijn aangekondigd kun je precies iPads vergelijken en weet je welke voor jou interessant is. Meestal is een iPad na zo’n 5 jaar wel toe aan vervanging.

Vind je de tijd rijp om een nieuwe iPad te kopen? Mooi! Door je oude iPad tweedehands te verkopen ben je niet het volle pond kwijt. Stel dat je voor je oude iPad nog €250 krijgt, dan komt die nieuwe iPad opeens wel erg dicht binnen handbereik!

Omdat Apple vaak een consequent prijsbeleid hanteert is het vooraf al goed mogelijk om in te schatten hoeveel de nieuwe iPad je gaat kosten. Een standaard iPad kost nog geen €400 en de iPad Air is er vanaf zo’n €550. De prijs van de pro-modellen kan oplopen tot meer dan €1000. Door een eerdere generatie te kopen ben je minder geld kwijt. Maar die eerdere generaties zijn vaak ook wel met wat extra korting te krijgen bij prijstunters en via het tweedehands circuit.

Wel of niet nieuwe iPad kopen?

Of je een nieuwe iPad moet kopen, is een persoonlijke keuze en hangt natuurlijk ook af van je budget. Heb je momenteel nog een eerste generatie iPad Air, iPad mini 2 of eerste generatie iPad Pro, dan kan het zin hebben om naar een nieuw model uit te kijken. Het hangt er helemaal vanaf wat je met de iPad wilt gaan doen. Alleen internetten, e-mailen en als digitaal receptenboek in de keuken gebruiken is prima mogelijk met een oudere iPad. Zoek je een iPad voor de kinderen, dan voldoen oudere modellen vaak ook nog prima – tenzij ze van plan zijn om games van gameconsole-kwaliteit te gaan spelen. De meeste kinderapps en -game houden rekening ermee dat veel ouders een wat ouderen iPad hebben. Check ook of de toepassingen die je wilt gaan doen een bepaalde iOS-versie vereisen. Bij oudere modellen, zoals de iPad 2 en iPad Air, kun je geen updates meer uitvoeren, dus alle toepassingen een recente iOS-versie vereisen zijn daarop niet meer te gebruiken. Hoe ouder je iPad, hoe meer je profiteert van alle verbeteringen in een nieuwer model.

Wil je toch nog wat langer met je oude iPad doen, dan lees je in onze tip hoe je nog geschikte apps kan vinden.

iPad inruilen en recycling

Er zijn een aantal aanbieders waar je je iPad kan inruilen of laten recyclen. Dit kan bijvoorbeeld direct bij Apple zelf. Apple analyseert de iPad en geeft je hier een vaste prijs voor. De prijs die je ervoor krijgt ligt wel een stuk lager dan als je hem zelf particulier verkoopt, maar het voordeel is wel dat je er meteen vanaf bent. Oudere modellen leveren niets op, maar je kan ze wel bij Apple achter laten om te laten recyclen. Ook bij winkels als Amac kan je een iPad inruilen.

Lees ook onze tips voor het verkopen van je iPhone.