Een foto maken in het donker is vaak wat lastiger dan overdag met zonlicht. In deze tip lees je waar je op kunt letten tijdens nachtfotografie. Je hebt niet persé de nieuwste iPhone nodig!

Maak je overdag een foto met je iPhone, dan ben je vaak binnen een seconde alweer klaar. Het is kinderlijk eenvoudig om een foto te maken, want je iPhone doet veruit het meeste werk voor je. In het donker moet je toch wat meer letten op je lichtbronnen en inzoomen gaat ook niet altijd goed. Heb je één van de nieuwere iPhones? Dan zal nachtfotografie makkelijker gaan. Ook oude iPhones kunnen met deze tips mooie plaatjes schieten! Nachtfoto’s maken met je iPhone wordt een eitje met deze tips.

#1 Gebruik nachtmodus op je iPhone 11 of nieuwer

Heb je een iPhone 11 of nieuwer (m.u.v. de iPhone SE 2020)? Mooi! Dan kun je de nachtmodus gebruiken. Deze is standaard aanwezig in je iPhone. De nachtmodus zorgt automatisch dat je iPhone de juiste sluitertijd gebruikt. Hoe donkerder een foto is, hoe meer licht er binnen moet vallen om genoeg scherpte te krijgen. Standaard kiest je iPhone automatisch hoeveel secondes het duurt om een foto te maken, maar je kunt het ook aanpassen door over de timer te vegen. Houd je iPhone stil tijdens het maken van de foto. Lees meer over de iPhone nachtmodus in onze tip.

Bekijk ook Zo werkt nachtmodus van de camera op de iPhone 12 en iPhone 11 Met de nachtmodus voor de camera op de iPhone kun je ook in het donker scherpe foto's maken. Lees hier alles om met Night Mode mooie foto's te maken, ook bij weinig licht. En in de iPhone 12-serie is de nachtmodus verder verbeterd.

#2 Schiet foto’s in het Apple ProRAW-formaat

Deze functie is op het moment van schrijven alleen beschikbaar op de iPhone 12 Pro. Apple ProRAW stelt je in staat om via de standaard Camera-app op je iPhone een foto te maken in RAW-formaat. De foto is daardoor vele malen beter te bewerken dan zonder ProRAW. Een foto wordt zo min mogelijk gecomprimeerd waardoor jij meer data hebt om zelf aan te passen. Later kun je de foto dan exporteren als JPG om hem te delen. Het bewerken kan met Apple’s Foto’s-app, maar ook met alternatieve apps die we in dit artikel bespreken.

Je moet Apple ProRAW apart activeren via de instellingen van je iPhone. Hoe je dat doet en hoe Apple ProRAW precies werkt leggen we uit in een apart artikel.

Bekijk ook Alles over Apple ProRAW: het nieuwe fotoformaat van iPhone 12 Pro (Max) Apple heeft voor de camera's in de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max iets nieuws geïntroduceerd: Apple ProRAW, een nieuw fotoformaat. Wat is ProRAW precies en wat heb je er als (amateur)fotograaf aan? Op deze pagina geven we meer uitleg over ProRAW.

#3 Zet je flitser alleen aan als het echt moet

Een flitser lijkt misschien dé manier om je onderwerp op te lichten in het donker. Dat is niet altijd zo. Nu wordt de flitser van de iPhone door de jaren heen wel steeds beter, maar echt goed is het nog steeds niet. Dat komt mede door het kleine formaat en het feit dat je hem niet zelf kunt richten zoals met een professionele flitser.

Wij raden in principe af om de flitser te gebruiken, tenzij het niet anders kan. Je kunt beter gebruikmaken van de andere tips die we in dit artikel geven om mooie nachtfoto’s te maken met je iPhone. Afhankelijk van de situatie zal een flitser kunnen volstaan, maar vaak alleen als andere lichtbronnen goed zijn. Een landschapsfoto zal uiteraard nooit lukken met slechts een flitser.

Om je toch nog wat advies te geven over het gebruiken van je flitser: vraag een vriend(in) om zijn of haar flitser aan te zetten en op je onderwerp te richten. Zo wordt je onderwerp van een betere hoek belicht.

#4 Pas de belichting handmatig aan

In de standaard Camera-app van je iPhone kun je handmatig de belichting aanpassen. Je kunt hiermee een foto oplichten of juist donkerder maken. Als je de functie goed onder de knie hebt levert het soms ook mooie effecten op. De instelling voor je belichting geldt voor de hele foto, dus niet voor een deel. Dat zou je eventueel achteraf nog kunnen doen in speciale software zoals Adobe Lightroom. Wij hebben een aparte tip voor het handmatig aanpassen van de belichting.

Bekijk ook Zo kun je de belichting van foto's aanpassen op iPhone en iPad Tijdens het maken van een foto met je iPhone kun je handmatig de belichting aanpassen. Zo wordt een iets te donkere foto er toch nog goed uit te zien. In deze tip lees je hoe je de belichting van foto's op de iPhone vooraf en achteraf kunt aanpassen in de standaard Camera-app.

#5 Zoom zo min mogelijk in

Het zal voor sommigen een gewoonte zijn om gewoon even in te zoomen als je onderwerp te ver van je verwijderd is. Probeer dat in het donker zo min mogelijk te doen. Sommige iPhones hebben weliswaar een extra lens om in te zoomen, maar deze laten niet altijd genoeg licht binnen. We raden aan om zo dicht mogelijk bij je onderwerp te komen zolang dat veilig kan. Je behoudt daarmee scherpte en je kunt bovendien meer spelen met je perspectief.

Zoals wereldberoemd fotograaf Robert Capa zei: “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough“. Dat geldt ook voor je iPhone!

#6 Zet je iPhone op een statief

Je ziet ze meestal alleen in combinatie met een grote DSLR, maar ook je iPhone kan profiteren van een statief. De nachtmodus kan zo gemakkelijk langer aan en het geeft je meer controle over wat je in je frame wil hebben. Het is mogelijk om de meeste statieven te gebruiken zolang je maar een iPhone-opzetstuk hebt. Er zijn ook speciale iPhone statieven. De beste lichten we uit in een aparte gids.

Bekijk ook Met een iPhone-statief maak je betere foto's: dit zijn je opties Op de nieuwste iPhones kun je foto's met extra lange sluitertijd maken. Gebruik je een statief, dan kan de sluitertijd zelfs oplopen tot 30 seconden! Hoog tijd dus om een statief in huis te halen, maar welke? In deze round-up stellen we de beste iPhone-statieven aan je voor.

#7 Pas je houding aan op de lichtbron

Komt je onderwerp maar niet goed belicht in beeld? Probeer dan je houding aan te passen ten opzichte van je onderwerp. Dat is een tip die niet alleen voor nachtfoto’s maken met je iPhone geldt, maar met iedere camera. Kijk of je misschien uit een andere hoek kan schieten waardoor lichtbronnen beter je onderwerp belichten. Het is niet altijd verstandig om tegen een felle lichtbron zoals een lamp in te schieten, maar het kan ook mooie effecten geven.

We raden aan om even goed om je heen te kijken. Om te zien waar licht vandaan komt kun je kijken naar je eigen schaduw. De sterkste schaduw wordt veroorzaakt door de sterkste lichtbron op jouw positie. Fotografeer je een persoon, ga dan zelf even op de plek van je model staan om de schaduw te checken. Ben je in the middle of nowhere en is er geen lantaarnpaal of autolamp te bekennen, dan wordt het lastiger.

#8 Gebruik alternatieve camera-apps

De ingebouwde Camera-app is veelzijdig, maar niet goed genoeg voor iedereen. Zeker als je niet beschikt over Apple ProRAW of de nachtmodus kan het fijn zijn om zelf wat extra instellingen aan te passen. Dat kan met sommige apps heel ver gaan. Wij raden Halide aan. Deze app wordt vaak bijgewerkt met nieuwe opties en geeft veel mogelijkheden om je camera-instellingen aan te passen. Bovendien is de app goed voor je privacy, want er worden geen gegevens gedeeld met de ontwikkelaar. Bekijk ook onze gids met alternatieve camera apps met RAW-ondersteuning.

Bekijk ook De beste RAW-apps voor iPhone en iPad Je kan op je iPhone en iPad eenvoudig RAW-foto's maken en bewerken, maar hier heb je soms wel speciale apps voor nodig. In dit overzicht vind je de beste RAW-apps waarmee je je foto's kunt maken en bewerken.

#9 Bewerk een foto achteraf met speciale apps

Heb je een RAW-foto geschoten of wil je alleen een paar kleine aanpassingen doen, dan kan dat met alternatieve apps. Dat is fijn als je Apple’s Foto’s-app niet voldoende vindt. Op dit gebied van apps zijn veel steengoede opties, waaronder Darkroom (niet te verwarren met Adobe Lightroom). Veel alternatieve apps bieden geavanceerde mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Apple Pencil op je iPad. Bekijk onze gids met fotobewerking apps voor iPhone en iPad en je zult geen verkeerde keuze maken.

Bekijk ook Beste apps voor fotobewerking op iPhone en iPad Fotobewerking op iPhone en iPad wordt steeds toegankelijker. In deze lijst vind je de beste fotobewerking apps voor iOS, van Darkroom en Lightroom tot Pixelmator en Photoshop Fix. Welke app voor fotobewerking past het best bij jou?

Met deze tips weet je alles over het maken van nachtfoto’s met je iPhone. We hebben ook een artikel met algemene tips voor iPhone fotografie. Zo maak je altijd in alle omstandigheden het perfecte plaatje. Heb jij een extra tip die we echt moeten vermelden? Stuur ons een bericht via de link onder dit artikel!