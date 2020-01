De Fitbit is een fitness-wearable die al je bewegingen kan meten. Wat zijn de mogelijkheden van deze fitnesstracker, welke modellen zijn in 2019 de moeite om te kopen en is het een alternatief voor de Apple Watch?

Een Fitbit voor iedereen

De Apple Watch biedt veel mogelijkheden voor het bijhouden van je activiteiten en gezondheid. Maar het is niet de enige oplossing: Fitbit maakt al jaren fitnessarmbanden en activity trackers die je helpen om meer te bewegen. Wat kun je doen met Fitbit en wat zijn de verschillen met de Apple Watch? Dat leggen we hier uit.

Deze raden we aan: Fitbit Versa 2

Alle Fitbits beschikken over functies om je beweging, sport en slaap te meten. De Fitbit Versa 2 is echter de nieuwste, met een aantal interessante verbeteringen. In onze review van de Fitbit Versa 2 lees je er meer over. Zo heeft deze vernieuwde Versa een groter AMOLED-scherm met always-on functie en smallere schermranden dan voorheen. De behuizing voelt kwalitatief goed aan, dankzij het gebruik van aluminium. En met een batterijduur van 5 dagen hoef je maar twee keer per week op te laden. De Fitbit Versa 2 is een smartwatch die qua design wel een beetje op de Apple Watch lijkt, maar de nadruk ligt iets meer op fitness. Fitbit biedt iets minder aanbod van apps, maar daar staat tegenover dat de accessoires een stuk goedkoper zijn dan een Apple Watch.

Wat is een Fitbit?

Een Fitbit is een fitnesstracker die je dagelijkse activiteiten meet. Veel mensen denken dat elke fitnesstracker een ‘fitbit’ is, maar de enige echte worden gemaakt door Fitbit zelf. Daarnaast maken Garmin, Xiaomi, Polar en andere merken hun eigen fitnesstrackers.

Er zijn verschillende modellen te koop, met en zonder hartslagmeter. Sommige maak je als een clip vast aan je kleding of draag je in je broekzak, andere draag je om je pols. De afgelopen jaren waren fitnessarmbanden het meest populair, meestal in de vorm van een zwart rubberen band die je om je pols draagt. Fitbit heeft hiervoor de modellen Flex, Alta en Charge. Wil je iets wat meer op een smartwatch lijkt, dan kom je terecht bij de Fitbit Versa en Ionic.

Sinds de Apple Watch is verschenen is de verkoop van fitnessarmbanden namelijk afgenomen en kiezen mensen liever voor een smartwatch. Je kunt bij Fitbit ook apps installeren, maar de mogelijkheden zijn vaak wat beperkter dan op de Apple Watch.

Fitbit smartwatch-modellen

Fitbit activity trackers

De volgende activity trackers van Fitbit zijn momenteel verkrijgbaar in de winkel:

Eerder maakte Fitbit andere modellen, zoals de One, Flex, Flex 2, Charge, Charge HR, Blaze, Zip en Surge. Deze bieden qua functionaliteit vrijwel hetzelfde, maar de hartslagmeter ontbrak vaak. Verderop in dit overzicht vind je een voorbeeld van oudere Fitbits.

Al deze producten werken samen met de iPhone dankzij de bijbehorende app. Daarnaast zijn er ook andere apps die data met Fitbit kunnen uitwisselen, zoals RunKeeper en Endomondo. Fitbit werkt echter niet samen met Apple’s HealthKit en de Gezondheid-app. Alleen via een omweg en apps van derden is het mogelijk om data uit te wisselen.

Fitbit heeft een eigen betaaldienst met de naar Fitbit Pay. Op deze pagina lees je de aanbieders. Ook enkele Nederlandse banken doen mee.

Fitbit Versa 2

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: ja | GPS: nee | Waterproof: ja | Batterijduur: 5 dagen

De Fitbit Versa is de populairste smartwatch van Fitbit. Hij is eleganter en lager geprijsd dan de Fitbit Ionic, terwijl je er toch veelal dezelfde functies in terugvindt. De Versa krijgt vaker een update en is dankzij de verwisselbare gekleurde bandjes een echt mode-item. Deze smartwatch is wat minder geschikt voor buitenshuis sporten omdat er geen GPS in zit. Wel kun je apps installeren, muziek opslaan en krijg je notificaties. Er zit ook NFC in dit horloge, voor de betaalfunctie Fitbit Pay.

Naast deze Versa 2 kun je ook kiezen voor de Versa Lite en de eerste generatie Versa. Wil je geld besparen, dan raden we aan om de Versa Lite te kiezen, want die is recenter.

Pluspunten: compact en licht van gewicht, lage prijs, nieuwste model, always on-scherm

Minpunten: geen GPS, horlogebandjes verwisselen is lastig, direct reageren op berichten kan alleen in combinatie met Android

De Fitbit Versa 2 is verkrijgbaar bij Coolblue (€200), Bol.com (€190) en andere winkels.

Fitbit Ionic

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: ja | GPS: ja | Waterproof: ja | Batterijduur: 2-3 dagen

De eerste smartwatch van Fitbit is nogal uit de kluiten gewassen en pas het beste bij mensen met een grote pols. Je kunt er mee hardlopen, zwemmen en gewichtheffen. Er zitten speciale workout-programma’s in en je kunt (in sommige landen) betalen met Fitbit Pay. Ook is er een appwinkel, die wel wat minder opties biedt dan de Apple Watch. Moet je kiezen tussen de Ionic en de Versa, dan zouden wij voor de laatste kiezen omdat het een nieuwer en compacter model is. Maar dan mis je wel GPS.

Pluspunten: goed afleesbaar display, ingebouwde GPS, sporten buiten de deur

Minpunten: grote horlogekast, brede schermranden, trage interface

De Fitbit Ionic is verkrijgbaar bij Coolblue (€225), Bol.com (€225) en andere winkels.

Fitbit Inspire (HR)

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: nee | GPS: nee | Waterproof: ja | Batterijduur: 7 dagen

De Fitbit Inspire is het instapmodel van Fitbit. Deze activity tracker meet je stappen, beweging, verbrande calorieën en meer. Je kunt er ook mee zwemmen, want hij is waterdicht. Verder krijg je notificaties van je smartphone op het scherm. Zoek je een eenvoudige fitnesstracker om aan je conditie te werken, dan is de Inspire wat je zoekt. De HR-versie is voorzien van hartslagmeter.

Uiteraard kun je er ook mee gaan sporten. De Fitbit herkent uit zichzelf met welke activiteit je start. Zo registreert deze activity tracker je afstand en calorieverbranding tijdens je hardlooprondje, zonder dat je iets instelt. Ook als je niet actief bent heb je iets aan de Inspire, want hij meet automatisch je slaap. Bekijk onze Fitbit Inspire-review voor meer info.

Pluspunten: bevat alle belangrijke functies, is waterdicht en toont notificaties

Minpunten: geen GPS-sensor en in het basismodel geen hartslagmeter.

De Fitbit Inspire (HR) is verkrijgbaar bij vanaf €70 en bij andere winkels.

Fitbit Charge 3

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: ja | GPS: nee | Waterproof: ja | Batterijduur: 7 dagen

De Fitbit Charge 3 is de nieuwste fitnesstracker van Fitbit, waarmee je ook kunt zwemmen en douchen. Deze fitnessarmband heeft een grotere scherm dan zijn voorganger, de populaire Charge 2. Het scherm is op nog meer punten verbeterd, zoals de mogelijkheid om te swipen en een beschermlaag van Gorilla Glass. Er zit echter geen GPS in. Wel heeft Fitbit vernieuwde slaapfuncties toegevoegd en ademhalingsoefeningen om te ontspannen. De armband meet meerdere sporten, waaronder hardlopen, fietsen en wandelen.

Fitbit levert ook enkele oefeningen mee, die je meteen kunt starten vanaf de armband. Er zit geen appstore op, zoals bij de smartwatches van Fitbit, maar er komen wel enkele speciale apps. Fitbit maakt daarbij de selectie welke apps er beschikbaar komen. De Fitbit Charge 3 werd aangekondigd in augustus 2018 en is sinds oktober 2018 verkrijgbaar.

Lees ook onze review van de Fitbit Charge HR, de uitvoering met hartslagmeter.

Pluspunten: lekker groot scherm, robuust bandje, waterdicht, erg complete fitnesstracker

Minpunten: geen GPS

De Fitbit Charge 3 is verkrijgbaar bij Coolblue (€100) en Bol.com (€100).

Fitbit Ace 2

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: nee | GPS: nee | Waterproof: ja | Batterijduur: 5 dagen

De Fitbit Ace 2 is speciaal voor kinderen is bedoeld. Hij lijkt op de Fitbit Alta voor volwassenen, maar met een smallere band voor de kleinere polsen van kinderen die 8 jaar of ouder zijn. De tracker meet het aantal stappen, maar niet calorieën omdat de fabrikant dit niet passend vindt voor heel jonge kinderen. De Fitbit Ace moet kinderen uitdagen om meer te bewegen. Ouders zien hoeveel beweging hun kinderen krijgen en of ze lang genoeg slapen. De Ace is waterbestendig en gaat zo’n 5 dagen mee. Zit je kind te lang stil dan verschijnt er een melding om te gaan bewegen.

Pluspunten: speciaal formaat voor kinderen, metingen aangepast voor kinderen, ouders kunnen meekijken

Minpunten: saai uiterlijk, Garmin maakt kleurrijkere fitnesstrackers voor kids

De Fitbit Ace is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue en andere winkels voor rond de 70 euro.

Fitbit Alta HR

Scherm: ja | Stappentellen: ja | Hartslagmeter: ja | GPS: nee | Waterproof: nee | Batterijduur: 7 dagen

De Fitbit Alta HR is de meest stijlvolle fitnesstracker in het assortiment. In het HR-model zit ook een hartslagmeter, zoals de naam al aangeeft. Je kunt kiezen uit verschillende bandjes, maar qua functies ben je wel beperkt. Bij deze fitnesstracker gaat het er vooral om dat het er leuk en elegant uitziet. Dit is een armband die je 24 uur per dag kunt dragen, behalve tijdens het douchen en zwemmen. Je kunt je slaap meten en je hartslag. Ook krijg je eenvoudige notificaties. Met een batterijduur van een week is dit het overwegen waard als je een mooie en kleurige fitnesstracker zoekt.

Pluspunten: slank design, goede afweging tussen functies en eenvoud

Minpunten: klein scherm, lastig af te lezen in zonlicht

De Fitbit Alta HR is verkrijgbaar bij Bol.com (€120) en andere winkels.

Wat doet de Fitbit-app?

De Fitbit-app laat zien welke informatie de Fitbit-tracker heeft verzameld. Je ziet het aantal stappen en de verbrande caloriëen. Ook kun je voeding registreren en je sportactiviteiten terugvinden. Als je vrienden hebt die ook een Fitbit gebruiken, kun je samen uitdagingen aangaan voor een bepaalde periode (‘Wie sport dit weekend het meeste’, bijvoorbeeld). Door doelen te stellen en steeds gezonder te leven, verdien je achievements voor je prestaties. De Fitbit-app is gratis te downloaden in de App Store en is ook zonder Fitbit-tracker te gebruiken.

Verschillen met de Apple Watch

Als je kijkt naar verschillen tussen de Apple Watch en de Fitbit-producten, dan maakt het nogal wat uit of je met de fitnessarmbanden of met de smartwatches van Fitbit te maken heeft.

De Fitbit-fitnessarmbanden zijn vooral bedoeld als tracker voor je dagelijkse activiteiten. Je krijgt inzicht in je dagelijkse stappen, slaapgedrag en dergelijke. Ze zijn minder geschikt voor het meten van sportactiviteiten omdat er geen GPS is ingebouwd. Wel beschikken de nieuwere modellen over een hartslagmeter. De nadruk ligt echter op dagelijkse beweging. Smartwatch-functies zoals notificaties en apps zitten er niet op. Daardoor gaat de batterij wel veel langer mee.

Fitbit-smartwatches zoals de Ionic en Versa bieden veel meer overeenkomsten met de Apple Watch. Je kunt op deze horloges apps installeren, notificaties ontvangen en hebt toegang tot allerlei functies die je productiviteit verhogen.

Oudere Fitbit-producten

Hieronder vind je een aantal oudere Fitbit-producten die in de loop van de jaren zijn verschenen en die erg bepalend zijn geweest voor het succes van Fitbit. Ze zijn inmiddels uit de winkel verdwenen, maar laten wel goed zien hoe fitnesstrackers zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld.

Fitbit One

De Fitbit One is een simpele tracker met een smal display, die je aan je kleding kunt vastmaken. De batterij gaat 10 tot 14 dagen mee. De tracker vertelt het aantal stappen en traptreden, de afgelegde afstand en de verbrande calorieën. Ook herkent de tracker als je aan het sporten bent en analyseert het je slaap. Door de trilfunctie kan de Fitbit One je op een geschikt moment wakker maken. De Fitbit One verscheen in 2012 en is de opvolger van de eerste tracker, de Fitbit Ultra. Hij kostte ongeveer 85 euro

Lees ook onze Fitbit One review.

Fitbit Zip

De Fitbit Zip is nog kleiner dan de Fitbit One en kostte 55 euro. Dit apparaat is net iets groter dan een muntstuk van twee euro en meet het aantal stappen, de afstand en de verbrande calorieën. Op een klein lcd-schermpje kun je de data aflezen. De batterij gaat 4 tot 6 maanden mee.

De Fitbit Zip moet elke zeven weken data synchen met de app of computer, anders raakt het geheugen vol en raak je data kwijt.

Fitbit Flex

De Fitbit Flex is een armbandje dat dezelfde mogelijkheden biedt als de Fitbit One, maar heeft geen scherm. Hij meet continu je activiteiten overdag en ziet hoe goed je slaapt. Met de Flex kun je onder de douche en je kunt er ook mee zwemmen. De vijf lampjes op de Flex laten zien hoe ver je bent om je doel van de dag te halen. De batterij gaat vijf tot zeven dagen mee. De Flex kostte ongeveer 80 euro.

Er verscheen ook een opvolger, de Flex 2. Dit is een simpel instapmodel van rond de 50 euro zonder hartslagmeter.

Fitbit Charge, Charge HR en Charge 2

De Fitbit Charge lijkt veel op de Fitbit Flex en heeft dezelfde functies, maar heeft nog een aantal extra’s. Zo is er een OLED-display aanwezig waarop je de tijd en informatie kunt aflezen. De Charge kan ook laten zien wie er belt op je iPhone. Nadeel is dat je er niet mee kunt douchen en zwemmen. De klok op het polsbandje zorgt ervoor dat dit een (beperkt) alternatief is voor de Apple Watch. De Charge lag voor ongeveer 100 euro in de winkel.

De Charge HR is de opvolger van de originele Charge en kwam in 2015 op de markt voor 150 euro. Hij heeft alle functies van de normale Charge, plus een hartslagmeter. Vandaar de aanduiding ‘HR’ in de naam. De batterijduur is door de hartslagmeter wel iets korter geworden: 5 dagen. Ook met de Charge HR kun je niet douchen en zwemmen.

Lees onze review van de Fitbit Charge HR.

Fitbit Surge

De Fitbit Surge was een veelzijdig sporthorloge, die naast trainingen ook steppen en traptreden meet. Ook meet de Surge continu je hartslag. Je kunt er niet mee douchen of zwemmen. De batterij gaat 7 dagen mee. De Surge meet slaap, kan je wakker maken met en trilsignaal en analyseert hoe goed je geslapen hebt.

Het horloge heeft een ingebouwde gps en een digitaal kompas. Je bedient de Surge via het monochrome lcd-scherm dat tevens een touchscreen is. Op het scherm lees je alle informatie af en ontvang je notificaties. Je kunt de Surge zelfs gebruiken als afstandsbediening voor de Muziek-app op je iPhone. De Fitbit Surge kostte ongeveer 250 euro.

Fitbit Alta

De Fitbit Alta is een stuk strakker en stijlvoller dan de meeste fitnesstrackers die je op de markt vindt. Fitbit Alta is dan ook meer een armband dan een horloge, maar heeft wel verschillende gezondheidsfuncties. Hij is relatief goedkoop en je kunt de bandjes omwisselen zodat hij altijd past bij je outfit. De Alta kostte ongeveer 140 euro. Inmiddels is er de Alta HR, die echter ook weer langzamerhand uit het assortiment verdwijnt.

Fitbit Blaze

De Fitbit Blaze ziet eruit als een smartwatch, maar is in feite een gewone fitnesstracker met een wat groter scherm dan gebruikelijk. Extra functies zitten er niet op. Wel krijg je notificaties van binnenkomende telefoongesprekken en je kunt er de gebruikelijke activiteiten mee bijhouden, zoals stappen en hartslag meten. Je kunt een FitStar- of Fitbit Coach-training bekijken en eenvoudig het bandje verwisselen. De Fitbit Blaze is niet meer verkrijgbaar in de winkel.

Wil je meer lezen? Hier vind je een overzicht van al onze artikelen over Fitbit.