Als de opslag van je Mac zich voor een groot deel vult met 'Overige' opslag, kan het lonen om dit op te schonen. In deze tip leggen we uit hoe je die 'Overige' opslag vindt en hoe je het kunt opschonen.

Overige opslag op je Macintosh HD

Als je de opslagcapaciteit van je Mac bekijkt, zal een gedeelte ervan bestaan uit een balk met ‘Overig’. Op het eerste gezicht kun je niet zien wat deze bestanden precies zijn, wat het ook erg lastig maakt om ze te verwijderen. De balk met ‘Overige’ opslag kan uit verschillende dingen bestaan. Zo worden hierin documenten, plug-ins en de cache opgeslagen. Deze bestanden zijn belangrijk om je Mac soepel te laten lopen, maar als je niet oppast kan dit onderdeel zich snel opvullen. Zeker als je een MacBook met beperkte opslagcapaciteit hebt, kan het soms nodig zijn om de hoeveelheid met ‘Overige’ opslag wat af te slanken. Om dit te doen zul je eerst de Overige-categorie moeten vinden.

Overige opslag bekijken op je Mac

Zo kun je zien hoeveel ruimte wordt ingenomen door overige opslag:

Klik op het Apple-logo linksboven in je Mac-scherm. Kies Over deze Mac > Opslag. Je ziet nu hoe jouw Mac-opslag is samengesteld, inclusief ‘Overige’

Het kan even duren voordat de informatie zichtbaar is. Nu je weet hoeveel ruimte de overige bestanden innemen, kan het tijd zijn om er iets aan te doen. Houd er wel rekening mee dat je Mac deze bestanden niet voor niets opslaat. Denk dus goed na over welke bestanden je verwijdert. Zo kun je bijvoorbeeld prima de cache-gegevens wissen van oude apps die je toch niet meer gebruikt, maar moet je voorzichtiger zijn bij tijdelijke bestanden die door actieve software worden gebruikt.

Cache van Mac-apps handmatig verwijderen

Het wissen van de cache van Mac-apps die je niet meer zoveel gebruikt, werkt als volgt:

Open de Finder. Klik in het menu op Ga > Ga naar map. Geef aan dat je naar ‘~/Library/caches’ oftewel ‘~/Library/caches’ wilt gaan (uiteraard zonder aanhalingstekens). Kies de mappen die je wilt verwijderen en klik op Verplaats naar prullenmand.

Op deze manier kun je ook de bestanden uit je Downloads-map snel openen en verwijderen. Als je echter de backups van oudere iDevices wilt verwijderen, zul je een ander stappenplan moeten doorlopen. Je leest meer over het verwijderen van oude back-ups van iPhones, iPads en iPods in onderstaande tip.

