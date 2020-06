Apple heeft een MFi-programma ('Made for iPhone) voor goedgekeurde accessoires. De aanduiding MFi moet je zekerheid geven dat een accessoire door Apple is geweest en veilig bevonden. Maar hoe weet je zeker dat een accessoire is gekeurd?

MFi-accessoires: echt of niet?

In een ideale wereld staat het MFi-logo alleen op producten die daadwerkelijk zijn getest. Toch zou iedere fabrikant zomaar het MFi-logo op een product kunnen plakken. Bij bekende merken kun je er vanuit gaan dat het MFi-logo echt is, maar bij onbekende producenten uit Azië weet je het soms niet zeker. Bij een kabeltje van drie euro uit de supermarkt heb je misschien het gevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig heeft Apple daar iets op gevonden: je kunt op basis van merk, model of typenummer kijken of een accessoire daadwerkelijk is goedgekeurd.



Apple’s MFi-programma staat voor Made for iPhone/iPad/iPhone. Het is een licentieprogramma voor accessoiremakers waarmee je zeker weet dat het product goed werkt en veilig in gebruik is. Bij MFi weet je zeker dat een product voldoet aan de eisen van Apple. Bij niet-gekeurde kabels kunnen er bijvoorbeeld goedkope materialen zijn gebruikt, is er geen of minder isolatie toegepast of ontbreekt de beveiliging tegen kortsluiting.

MFi-goedkeuring controleren

Hoe weet je nou dat een kabeltje met MFi-logo dat je in de supermarkt of in de Chinese budgethandel hebt gekocht echt goedgekeurd is? Hiervoor kun je kijken in Apple’s officiële lijst met goedgekeurde accessoires. Nadat een accessoire het MFi-certificaat heeft gekregen zal het worden opgenomen in de database, waar je het kunt terugvinden op basis van naam, UPC/UAN of model.

Hier kun je het controleren

Als een accessoire het MFi-keurmerk heeft wil dat nog niet zeggen dat het van uitmuntende kwaliteit is. Je weet alleen zeker dat het aan Apple’s technische eisen voldoet, maar het kan nog steeds een product zijn dat snel slijtage vertoont en na een paar weken lelijk is geworden.

Helemaal waterdicht is het systeem niet. De unieke UPC/EAN is bij een kabeltje niet altijd te achterhalen en Aziatische merken hebben wel eens de neiging om hetzelfde accessoire onder dezelfde merknamen uit te brengen. Zo hebben Xiami en Anker diverse submerken die het extra verwarrend maken. Heb je een accessoire gevonden waarvan het merk moeilijk te achterhalen is en is de prijs lachwekkend laag, dan kun je er waarschijnlijk vanuit gaan dat het nep is.

MFi-accessoires vind je bijvoorbeeld bij kabels, opladers, toetsenborden en gamecontrollers. We hebben een overzicht van MFi gamecontrollers gemaakt die in ieder geval het keurmerk hebben.