Je hebt op je iPhone of iPad vast wel eens een pop-up gekregen met de tekst “[Naam app] wil apparaten op je lokale netwerk zoeken en er verbinding mee maken.” Moet je toestemming geven of brengt dit beveiligingsrisico’s met zich mee? Je hebt twee opties: weigeren of toestaan. In dit artikel leggen we uit waarom je deze pop-up te zien krijgt en op welke optie je moet drukken.