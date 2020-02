Wil je graag e-mailbijlages opslaan in iCloud Drive, maar heb je geen idee hoe je dit moet doen? In deze tip leggen we je alles haarfijn uit. Ook het opslaan van e-mailbijlagen bij andere clouddiensten leggen we voor je uit.

Heb je een e-mail ontvangen met daarin een bijlage die je graag op wil slaan? Het opslaan van een e-mail bijlage in iCloud Drive heeft een aantal voordelen. Zo zorg je ervoor dat de bijlage op al je apparaten beschikbaar is, zoals je iPad, Mac of Windows pc. Wijzigingen die je in de bijlage aanbrengt, zijn dan ook zichtbaar op al je apparaten. Lees in deze tip hoe je een e-mail bijlage in iCloud Drive of een andere clouddienst bewaart.

E-mail bijlage opslaan in iCloud Drive

Het opslaan van e-mailbijlages in iCloud Drive is een fluitje van een cent. Bestandstypes die je op kunt slaan zijn bijvoorbeeld afbeeldingen, PDF-bestanden, tekstdocumenten en geluidsopnames. Volg de stappen hieronder om bijlages op te slaan en op al je apparaten beschikbaar te maken:

Open de e-mail met de bijlage die je wil opslaan. Tik vervolgens in de mail op de bijlage om deze te openen. Tik op de knop voor het deelmenu. Scroll naar onderen tik op Bewaar in Bestanden. Kies nu voor iCloud Drive, eventueel gevolgd door de map waarin je dit wil plaatsen. Tik op Bewaar om je bijlage op te slaan.

E-mail bijlage in iCloud Drive bekijken

Het bekijken van je opgeslagen bestand doe je via de Bestanden-app. Deze is standaard beschikbaar vanaf iOS 11 en is de centrale plek voor al je opgeslagen documenten. Open de Bestanden-app en tik op Bladeren > iCloud Drive. Zoek dan de locatie op waar je het bestand opgeslagen hebt. Heb je de e-mailbijlage net opgeslagen, dan vind je deze ook bij het tabblad Recent.

Gebruik je een toestel met iOS 10 of ouder? Dan kan je gebruikmaken van de losse iCloud Drive-app.

In onze algemene tip lees je hoe je iCloud Drive bestanden kunt openen op al je apparaten.

E-mail bijlages opslaan in andere clouddiensten

Er zijn meerdere manieren om een e-mail bijlage te openen in een andere clouddienst. Als de dienst samenwerkt met de Bestanden-app, zoals Google Drive of Dropbox, dan kan je dit net zo doen als in de stappen hierboven voor iCloud Drive. Andere diensten bieden ook een eigen extensie voor in het deelmenu.

Via Bestanden-app

Controleer of de andere dienst ingeschakeld is in de Bestanden-app. Open de Bestanden-app en tik op Bladeren. Tik rechtsboven op de drie puntjes, gevolgd door Wijzig. Schakel de desbetreffende clouddienst in. Je moet hiervoor wel de bijbehorende app op je toestel geïnstalleerd hebben. Open vervolgens de e-mail met de bijlage, tik op de bijlage en kies voor het deelmenu. Selecteer Bewaar in Bestanden en kies de zojuist toegevoegde clouddienst.

Via deelmenu

Als een dienst niet samenwerkt met de Bestanden-app, doe je het als volgt:

Open de e-mail met de bijlage. Tik op de bijlage om deze te openen en open het deelmenu. Selecteer de app van de clouddienst in de reeks apps. Zie je hem niet staan, scroll dan naar links en tik op Meer. Volg de verdere stappen die in beeld verschijnen.

Wil je meer lezen over de Bestanden-app of iCloud Drive? In onze uitlegartikelen vind je alles wat je moet weten over deze twee diensten.