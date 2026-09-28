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Apple Kaarten milieuzones

Milieuzones in Apple Kaarten: zo vermijd je een dikke boete

Tips Basisfuncties
In Apple Kaarten kun je zien waar de Milieuzones en Lage Emissie-zones in bepaalde steden zijn. Zo weet je meteen of je met jouw stinkende diesel de stad in mag. Deze zones worden buiten Nederland ook Low Emission Zones, Enviromental Zones of zelfs de Green Belt genoemd.
Sasha Koevoets -

Apple Kaarten milieuzones

Behalve flitskaarten en snelheidsbeperkingen kan Apple Kaarten je ook wijzen op om maatregelen om (vervuilend) verkeer te beperken in de verschillende steden. In deze tip bespreken we de zogeheten milieuzones. Je mag dan alleen met een vergunning of met een goedgekeurd kenteken naar binnen. Het kan zijn dat je alleen met speciale sticker toegang krijgt en dat oudere auto’s met vervuilende motoren worden geweerd. Bij het plannen van een route waarschuwt Apple voor milieuzones in Apple Kaarten.

Inhoudsopgave

Route plannen door een milieuzone

Het plannen van een route naar aan stad met milieuzone gebeurt op dezelfde manier als je gewend bent. Zo dus:

  1. Open de Kaarten-app op je iPhone.

  2. Vul een bestemming in.

  3. Op de route tik je op Meer achter Milieuzone om meer informatie te krijgen.

  4. Selecteer eventueel een alternatieve route, als je niet aan de eisen voldoet.

Milieuzone Utrecht Apple Kaarten

In het voorbeeld mag je alleen met een dieselauto dwars door Utrecht rijden als je voldoet aan de mininumnorm Euro 4. Anders moet je de ringweg of een omweg nemen, zodat je de milieuzone vermijdt.

Steden met een milieuzone zijn in rood aangegeven. De naamgeving van milieuzones is per stad verschillend en de eisen ook. Zo worden de termen Lage-emissiezone (Brussel), Environmental Zone (Duitse steden) en Green Belt (Rome) gebruikt. In Brussel moet de auto aan bepaalde eisen voldoen of er geldt een speciaal tarief, in Duitsland moet je beschikken over een groene sticker (aan te vragen via ANWB) en in Rome zijn alleen voertuigen met een bepaalde motor niet toegestaan tussen maandag en zaterdag.

Milieuzones Europa in Apple Kaarten

Bij het plannen van je route kun je alvast rekening houden met dit soort beperkingen en met de eventuele vergunningen die je nodig hebt. Rijd je toch door een dergelijke zone, dan kun je een bekeuring krijgen. In China kunnen iPhone-gebruikers zelfs hun kenteken in Apple Kaarten opslaan, zodat ze meteen kunnen zien op welke dagen ze in een bepaalde congestion zone mogen rijden.

Meer tips over Apple Kaarten vind je hier:

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