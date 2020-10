In Apple Kaarten kun je zien waar de Milieuzones en Lage Emissie-zones in bepaalde steden zijn. Zo weet je meteen of je met jouw stinkende diesel de stad in mag. Deze zones worden buiten Nederland ook Low Emission Zones of Congestion Zones genoemd.

Apple Kaarten milieuzones

In onze round-up van nieuwe Apple Maps-functies in iOS 14 kon je al lezen over de nieuwe databronnen die eraan komen. Het gaat om speciale datalagen, die over de kaart kunnen worden gelegd. Behalve flitskaarten en snelheidsbeperkingen gaat het daarbij ook om maatregelen om (vervuilend) verkeer te beperken in de verschillende steden. Apple liet weten dat deze datalaag naar “many cities in Europe” komt maar gaf geen details. Inmiddels is de informatie wel te zien, waarbij verschillende namen worden gehanteerd. In zogenaamde congestion zones zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het te druk wordt in het centrum van grote steden. Je mag dan alleen met een vergunning of met een goedgekeurd nummerbord naar binnen. In zogenaamde environmental zones zijn vervuilende auto’s verboden. Het kan zijn dat je alleen met speciale sticker toegang krijgt en dat oudere auto’s met vervuilende motoren worden geweerd. Bij het plannen van een route in Apple Kaarten waarschuwt Apple voor milieuzones.



Route plannen door een milieuzone

Het plannen van een route naar aan stad met milieuzone gebeurt op dezelfde manier als je gewend bent:

Open de Kaarten-app op je iPhone. Vul een bestemming in. Een geel uitroepteken maakt duidelijk dat er beperkingen zijn op je reis of bestemming. Tik op Details om de maatregelen te zien. Selecteer de alternatieve route, als je niet aan de eisen voldoet.

In het voorbeeld mag je alleen met een dieselauto dwars door Utrecht rijden als je voldoet aan de mininumnorm Euro 3. Anders moet je de ringweg of een omweg nemen, zodat je de milieuzone vermijdt.

Steden met een milieuzone zijn in rood aangegeven. De naamgeving van milieuzones is per stad verschillend en de eisen ook. Zo worden de termen Lage-emissiezone (Brussel), Environmental Zone (Duitse steden) en Low Emission Zone (Parijs) gebruikt. In Brussel moet de auto aan bepaalde eisen voldoen of er geldt een speciaal tarief, in Duitsland moet je beschikken over een groene sticker (aan te vragen via ANWB) en in Parijs zijn alleen voertuigen met een bepaalde sticker toegestaan tussen 8:00 en 20:00 uur op werkdagen.

Bij het plannen van je route kun je alvast rekening houden met dit soort beperkingen en met de eventuele vergunningen die je nodig hebt. Rijd je toch door een dergelijke zone, dan kun je een bekeuring krijgen. In China kunnen iPhone-gebruikers zelfs hun kenteken in Apple Kaarten opslaan, zodat ze meteen kunnen zien op welke dagen ze in een bepaalde congestion zone mogen rijden.

Tipgevers: Mart en Bart, bedankt!