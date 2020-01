Het is makkelijk om je geschatte aankomsttijd te delen met je contacten. In deze tip leggen we uit hoe je de aankomsttijd kunt delen vanuit Kaarten op je iPhone en in CarPlay.

Aankomsttijden in Apple Maps

Als je je geschatte aankomsttijd deelt krijgt je contactpersoon automatisch een berichtje van jou, met daarin je geschatte aankomsttijd. Loop je vertraging op? Dan wordt er vanzelf een berichtje gestuurd met je nieuwe aankomsttijd. Het werkt helaas alleen voor navigatie in de auto. Toch kan het een handige functie zijn als je wilt laten weten wanneer je ergens aankomt.

Heeft je contact een iPhone met iOS 13.1 of nieuwer, dan krijgt hij of zij een melding van de Kaarten-app. Hierin kan diegene jouw route zien met eventuele files uitgelijnd. Ook ziet de persoon waar jij je bevindt.

Beschikt je contact niet over een iPhone, of is er een oudere iOS-versie dan iOS 13.1 geïnstalleerd? Dan kun je je aankomsttijd delen met iMessage of sms. Er wordt dan een berichtje verstuurd met je aankomsttijd. Als deze uitloopt wordt er een nieuw bericht verzonden. Dit gaat van je eigen data- of sms-bundel af.

Geschatte aankomsttijd delen vanaf je iPhone

De geschatte aankomsttijd delen werkt vooralsnog alleen voor navigatie in de auto. Ben je te voet of met het OV, dan kun je helaas (nog) geen gebruik maken van deze functie.

Je deelt je aankomsttijd als volgt:

Open Kaarten. Plan een route met de auto en start de navigatie. Tik onderin op de zojuist verschenen link Deel aankomst-knop. Tik op de foto van je contact(en) of selecteer iemand uit de lijst.

Zie je geen Deel aankomst-knop? Veeg dan even het onderste venster met je aankomsttijd omhoog. Daar staat ook de juiste knop. Je kunt met zoveel mensen je aankomsttijd delen als je wil. Heb je per ongeluk de verkeerde persoon geselecteerd? Dan kun je op zijn of haar foto tikken om het delen te stoppen. Reeds verzonden berichten worden alleen niet verwijderd.

Afhankelijk of diegene met wie je je aankomsttijd deelt beschikt over iOS 13.1 of nieuwer, wordt je aankomsttijd gedeeld via Apple Kaarten of iMessage of sms. Aan het bijbehorende icoontje zie je via welke app diegene op de hoogte gebracht wordt.

Overigens kun je met Siri Shortcuts ook je aankomsttijd delen, al werkt het wel op een iets andere manier. In onze rubriek Shortcuts Sunday hebben we uitgelegd hoe je dit doet.

Geschatte aankomsttijd delen vanuit CarPlay

Ben je een CarPlay-gebruiker? Dan kun je je geschatte aankomsttijd ook makkelijk delen met je contacten. Ook hiervoor is minimaal iOS 13.1 vereist.

Het werkt als volgt:

Start de navigatie naar je bestemming. Tik op het pijltje naast je aankomsttijd linksonder. Tik op Deel aankomst. Selecteer een van je recente contacten.

Het verschil Kaarten in CarPlay en Kaarten op je iPhone is dat je bij CarPlay alleen je recente contacten kunt selecteren. Wil je je aankomsttijd delen met andere mensen, dan zul je helaas je iPhone erbij moeten pakken. Heb je per ongeluk de verkeerde contactpersoon geselecteerd? Dan kun je, net als op de iPhone, nog eens op de foto van je contact tikken om het delen te stoppen. Berichten die al zijn verzonden kunnen niet verwijderd worden.

Ook hier geldt dat de door jou geselecteerde contacten vanzelf een nieuw berichtje krijgen als je onderweg vertraging oploopt. Je hoeft hier dus niks zelf voor te doen. Ben je aangekomen op de plaats van bestemming? Dan stopt het delen automatisch.

Bij iCulture hebben we meer tips om alles uit Apple Kaarten te halen. Zoals deze, die laat zien hoe je navigeert in vliegvelden en winkelcentra.