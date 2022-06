In deze tip lees je hoe je de wekker op de iPhone of iPad van een gezinslid uitschakelt met Siri op je eigen apparaat. Zo hoef je niet naar de wekker toe te lopen om hem uit te schakelen.

Lig jij nog lekker te luieren in je bed, word je opeens gestoord door de wekker van een gezinslid in een andere kamer. Soms laten mensen per ongeluk hun wekker aan staan, ook al zijn ze al uit de veren. Als ze nét onder de douche staan, kun jij met deze tip in ieder geval de wekker zelf uitschakelen zonder op te hoeven staan. Je gebruikt gewoon je eigen iPhone om de wekker op een andere iPhone uit te zetten. Een wekker van een gezinslid uitzetten met Siri doe je zo.

Dit heb je nodig om andermans wekker uit te schakelen

Apple heeft deze functie zo ontworpen dat niet Jan en alleman jouw wekker kan uitschakelen. Je kon het misschien al raden, maar het is vereist dat de wekker op een iPhone of een Apple apparaat afgaat. Dit werkt dan via de ingebouwde Klok-app. Om Siri te gebruiken, dien je zelf ook een Apple apparaat te hebben.

De tweede voorwaarde is dat jij samen met de persoon wiens wekker afgaat aan iCloud gezinsdeling doen. Jullie moeten in hetzelfde gezin zitten. Deze functie laat je dus geen grappen uithalen met je vrienden, behalve als ze in je iCloud gezin zitten.

Zit je niet in iemands gezin? Dan kun je ook iemand bellen om de wekker te stoppen. Dit is wat minder elegant, maar het werkt wel. Je kunt natuurlijk ook gewoon opstaan en naar de iPhone van de vriend of vriendin lopen, maar dankzij Siri kun je via je eigen iPhone de wekker van een gezinslid uitschakelen.

Wekker van een gezinslid uitschakelen met Siri

Voldoe je aan de ‘voorwaarden’? Dan kun je de wekker van je gezinslid uitschakelen met Siri. Zo werkt het:

Gaat de wekker van je gezinslid af? Activeer dan Siri op jouw apparaat. Dit doe je bijvoorbeeld met de sluimerknop of ronde thuisknop. Deze functie werkt niet vanaf een Apple Watch. Zeg “Hé Siri, zet de wekker van [naam] uit”. Indien gevraagd, bevestig je je keuze.

Deze tip werkt alleen als de andere persoon gebruikmaakt van Apple’s ingebouwde wekker. Andere wekker-apps zoals Sleep Cycle hebben geen ondersteuning voor deze specifieke functie. Helaas kun je geen wekker van een iPhone uitschakelen via een HomePod. Het werkt dus alleen tussen een iPhones en iPads.

Wil je voorkomen dat een huisgenoot of zelfs je bedpartner wakker wordt van jouw wekker? Dan kun je de Apple Watch wekker gebruiken. Deze trilt je wakker om te voorkomen dat anderen worden gewekt. Bekijk onze tip om te zien hoe dat werkt.