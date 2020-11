Met de functie 'Niet storen' in macOS voorkom je (tijdelijk) dat je meldingen ontvangt. Je activeert de functie op de gebruikelijke manier of supersnel met één muisklik. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

De functie ‘Niet storen‘ van macOS is handig als je even niet gestoord wilt worden door allerlei meldingen die op je scherm verschijnen. Dat kan handig zijn tijdens een presentatie. Apple houdt daar rekening mee, door Niet Storen op de Mac automatisch in te schakelen als je een projector of beamer aansluit. Maar je kunt de functie ook handmatig of op basis van tijd inschakelen. Er is zelfs een manier om Niet storen in macOS met slechts één klik te activeren. En het is mogelijk om Niet Storen continu ingeschakeld te houden, voor als je de constante meldingen helemaal niet wilt zien.

Zo gebruik je Niet Storen op de Mac:

Niet Storen in macOS inschakelen

Wil je Niet Storen inschakelen op de Mac, dan moet je daarvoor in macOS Big Sur in het Bedieningspaneel zijn. Klik in de menubalk op de knop met de schakelaars en klik op het maantje.

Je kan ook in het Bedieningspaneel op de tekst Niet storen klikken, waarna je meer opties krijgt. Je kan Niet storen dan voor een uur, tot vanavond of tot morgen inschakelen.

Niet Storen in macOS snel inschakelen met één muisklik

Er is een veel snellere manier. Die maakt het mogelijk om ‘Niet storen’ met slechts één muisklik te activeren. Handig als bijvoorbeeld iemand met je meekijkt op je scherm. Je voorkomt dan dat hij of zij eventuele persoonlijke meldingen te zien krijgt. Het supersnel activeren van Niet storen kan op twee manieren.

Met toetsencombinatie

Ga met je muisaanwijzer naar de datum en het tijdstip rechtsboven. Houd nu de Alt/Option-toets van je toetsenbord ingedrukt. Klik vervolgens op de datum en het tijdstip om Niet storen te activeren.

Gebruik je een oudere versie van macOS, dan werkt deze truc ook. In dat geval klik je met de Alt/Option-toets ingedrukt op de knop voor het Berichtencentrum (drie streepjes).

Niet storen is nu met slechts één muisklik ingeschakeld. Je kunt dit controleren in het Bedieningspaneel. Om de functie weer uit te schakelen klik je nogmaals op het icoon terwijl je de Alt/Option-toets ingedrukt houdt.

Niet storen toevoegen aan menubalk

Je kan ook de Niet storen-knop toevoegen aan de menubalk:

Open het Bedieningspaneel. Versleep de Niet storen knop naar de menubalk. Er wordt een klein maantje aan de menubalk toegevoegd. Klik hierop om niet storen te activeren.

Niet Storen op de Mac altijd inschakelen

Omdat veel apps pushnotificaties ondersteunen, kan het zomaar gebeuren dat je overspoeld wordt door berichten en meldingen. Via een slimme manier kun je de notificaties stilhouden, zonder dat je deze helemaal hoeft uit te schakelen.

Op de Mac kun je Niet Storen handmatig inschakelen via het het Bedieningspaneel, zoals we hierboven hebben uitgelegd. Maar de volgende ochtend wordt de functie automatisch weer uitgeschakeld. Er is echter een manier om Niet storen permanent te gebruiken, zonder dat je telkens naar de instellingen moet.

Zo kun je Niet storen permanent inschakelen:

Open Systeeminstellingen. Selecteer Berichtgeving. Vervolgens zie je drie opties wanneer Niet storen ingeschakeld moet zijn. Zorg ervoor dat het bovenste hokje aangevinkt staat. Vul vervolgens de juiste tijd in. Kies bij van bijvoorbeeld voor 12:01, terwijl je bij tot 12:00 invult.

Door deze tijden in te vullen, wordt de Niet storen-functie om 12:01 gestart en duurt vervolgens tot 12:00 de volgende dag. Daarna zal om 12:01 de Niet storen-functie weer actief worden. Hierdoor staat de Niet storen-functie praktisch de hele dag aan, terwijl je binnenkomende berichten nog wel kunt bekijken in het Berichtencentrum zelf. Of de Mac in Niet storen staat is eenvoudig te herkennen: het icoontje rechtsboven in de menubalk is lichtgrijs.

Als je je telefoongesprekken ontvangt op je Mac maar hier nog wel gebruik van wil blijven maken, vink dan Sta oproepen toe van iedereen aan. Je kunt er ook voor kiezen om alleen herhaalde oproepen toe te staan.

Ook op de iPhone is Niet Storen aanwezig, om te voorkomen dat je allerlei notificaties binnenkrijgt op momenten dat het niet uitkomt. Het in- en uitschakelen werkt daar op een iets andere manier.

