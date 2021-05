Je kunt apps op de Apple TV indelen in app-mappen, net zoals je dat kan op de iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en hoe je de mappen een nieuwe naam geeft.

Apple TV mappen en folders

Net als op de iPhone of iPad, kun je ook op de Apple TV apps indelen in mappen, zodat het gemakkelijker is om door een grote app-collectie te scrollen. Hoe maak je Apple TV mappen aan en hoe geef je een nieuwe map een nieuwe naam? In deze tip leggen we het stap voor stap uit.

Hoe kan ik Apple TV mappen maken voor apps?

Het maken van nieuwe mappen, werkt volgens deze stappen.

Selecteer een app die je in een map wilt plaatsen door hem een paar seconde ingedrukt te houden met de Siri Remote. Zodra het appicoon begint te wiebelen, kun je de app verplaatsen. Plaats de app op een ander app-icoon.

Er wordt nu automatisch een nieuwe map gemaakt waar de twee apps op elkaar geplaatst worden.

Nu de map eenmaal is aangemaakt kun je er ook andere apps in slepen.

Voeg apps toe aan mappen zonder swipen

Als je liever niet met app-iconen over je scherm heen veegt, kun je ook met de Play/Stop-knop op de Siri Remote hetzelfde doen. Met deze stappen kun je ook een app in een nieuwe of bestaande folder plaatsen. Deze alternatieve techniek komt bijvoorbeeld van pas als je een app helemaal van onderaan je scherm naar de bovenste rij wilt verplaatsen.

Selecteer de app die je wilt verplaatsen totdat het appicoon begint te trillen. Druk nu op de Play/Stop-knop om een menu in beeld te laten verschijnen. In dit menu kun je de app verwijderen, in een nieuwe folder zetten of naar een bestaande folder verplaatsen.

Net als bij de de mappen op iPhone en iPad zijn er meerdere pagina’s in de folders op de Apple TV aanwezig. Je bekijkt meer apps door naar rechts te vegen en naar de volgende pagina te gaan.

Hoe kan ik Apple TV mappen hernoemen?

Iedere map krijgt automatisch een naam toegewezen op basis van de apps die je er in plaatst, maar je kunt er ook voor kiezen om zelf een naam aan te maken. Ben je niet tevreden met de naam van een map? Je kunt deze op elk moment een andere naam geven.

Open de map die je een nieuwe naam wilt geven zodat hij het scherm vult. Veeg nu naar boven op de Siri Remote, zodat je op het veld van de naam terecht komt. Klik op de naam en er verschijnt een toetsenbord. Gebruik dit toetsenbord of je iPhone via het automatische Apple TV-toetsenbord om de folder een andere naam te geven.

Nu de folder helemaal naar wens is kun je hem gemakkelijk verplaatsen zoals je dat ook met andere tvOS-apps doet. Zo kun je bijvoorbeeld al je folders op de bovenste rij zetten, of juist helemaal naar de onderkant verplaatsen. Om apps uit een folder te verwijderen veeg je het app-icoon vanuit de folder naar links. Je kunt een folder (net zoals bij iOS) verwijderen door alle apps er uit te halen.

