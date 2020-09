Bij het maken van selfies kun je zorgen dat het scherm oplicht, zodat je gezicht goed is verlicht. Het mooie hiervan is dat het minder fel is dan de gewone schermflitser op de iPhone, zodat de belichting iets flatteuzer is. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Selfie flitser op iPhone: geschikte toestellen

Om gebruik te kunnen maken van de selfieflitser (Retina Flash) moet je minimaal beschikken over een:

iPhone 6s (Plus) of nieuwer

iPhone SE (2016 en 2020)

iPad Pro (alle modellen behalve eerste generatie 12,9″)

Standaard iPad vanaf 2017

Op oudere iPads en toestellen dan hierboven genoemd is de selfieflitser dus niet aanwezig. Deze functie heet volgens Apple-jargon ‘Retina Flash’.

Wat is Retina Flash?

Retina Flash houdt in dat het hele scherm van je iPhone een flitser wordt. Een voorflits meet eerst de belichting van je omgeving en past daar de kleur van het scherm op aan. De True Tone Flash op het scherm zorgt er vervolgens voor dat er in de juiste kleur wordt geflitst, zodat jij er zo natuurlijk mogelijk uit ziet.

Daarbij licht het scherm korte tijd op. Het scherm wordt daarbij drie keer zo helder als normaal, met als resultaat een foto waarop huidtinten er realistisch uitzien.

Retina Flash activeren

Je kunt de Retina Flash als volgt gebruiken:

Open de Camera-app op je iPhone of iPad. Ga naar de frontcamera. Tik op de bliksemschicht om de flitser te activeren. Op iPhone 11 en nieuwer kun je ook op het pijltje tikken om de handmatige camerabediening in beeld te krijgen.

Als de flits is de knop voor de flitser geel. Je weet dan dat je met je iPhone een selfie met flitser maakt. Tik op de cameraknop om een selfie te maken en het scherm zal tweemaal oplichten: eenmaal bij de voorflitser om het omgevingslicht te checken en daarna de daadwerkelijke flitser om de foto te maken.



Er zijn ook speciale hoesjes met ingebouwde ledlampen verkrijgbaar, waarmee je je gezicht beter kunt verlichten.

Meer selfietips vind je hier: