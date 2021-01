Een aantal gebruikers klaagt over batterijproblemen bij de AirPods Max. De hoofdtelefoon zou vooral 's nachts snel leeg lopen, zelfs als deze in de Smart Case opgeborgen is.

Door het ontbreken van een aan/uit-knop, kun je de AirPods Max niet zomaar uitschakelen. Het voordeel daarvan is dat ze altijd klaar staan om gebruikt te worden, maar het nadeel is dat de batterij langzaam leeg kan lopen als je de AirPods Max niet gebruikt. Apple heet daarvoor de Smart Case bedacht, die ervoor zorgt dat de hoofdtelefoon in een energiebesparingsstand gaat. Helaas blijkt dat niet bij iedereen goed te gaan. Op verschillende fora wordt de afgelopen maand geklaagd over het langzaamaan leeglopen van de AirPods Max-batterij. Heb jij last van batterijproblemen met de AirPods Max?



AirPods Max batterijproblemen

Op Apple’s discussieforum zijn meerdere topics te vinden over dit probleem en ook op Reddit en MacRumors klagen AirPods Max gebruikers over batterijproblemen. Wat veel klachten met elkaar gemeen hebben, is dat de batterij van de AirPods Max ‘s nachts leegloop terwijl deze zich in de Smart Case bevindt. Normaal gesproken keert de AirPods Max direct naar een energiebesparingsstand zodra je hem in de Smart Case opbergt, waarbij Bluetooth nog wel beschikbaar blijft. Na 18 uur moet de hoofdtelefoon in een nog zuinigere energiebesparingsstand gaan. Bluetooth en het vinden van de hoofdtelefoon via de Zoek mijn-app zijn dan uitgeschakeld. Op Reddit laat een gebruiker weten dat de AirPods Max drie dagen lang in de Smart Case zat, maar toch van 100% naar 1% batterij daalt. Het is volgens de klachten ook geen uitzondering dat de AirPods Max in slechts één nacht naar minder dan 10% batterijduur zakt.

Software mogelijke oorzaak batterijproblemen AirPods Max

De meeste klachten van dit probleem stammen eind december. De meest recente versie van de AirPods Max firmware is 3C16, die midden december uit kwam. Het is dus mogelijk dat deze versie zorgt voor problemen, al kan het ook zo zijn dat sinds midden december meer gebruikers de AirPods Max in hun bezit kregen, waardoor het aantal klachten toenam. Ook het automatisch wisselen tussen verschillende apparaten kan volgens de berichten de boosdoener zijn. Sinds iOS 14 kunnen de AirPods automatisch wisselen van apparaat, zonder dat je zelf iets hoeft aan te tikken. Dit werkt ook bij de AirPods Max, via je eigen Apple-apparaten met hetzelfde Apple ID. Mogelijk blijft de AirPods Max dankzij deze functie zoeken naar je eigen apparaten en probeert hij ongemerkt verbinding te maken, met als gevolg een snellere leegloop van de accu.

Mogelijke oplossing voor batterijproblemen AirPods Max

Heb jij dergelijke problemen met de accu van de AirPods Max ervaren? Er is een aantal dingen die je zelf kan proberen om dit probleem op te lossen. Allereerst kun je het automatisch wisselen van de AirPods Max uitschakelen. Dit voorkomt dat de hoofdtelefoon gaat zoeken naar je andere Apple-apparaten en automatisch verbinding gaat maken.

Je kan ook proberen de AirPods Max te resetten. Je doet dit door de Digital Crown en de zijknop tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat het statuslampje oranje begint te knipperen. Wil je het grondiger aanpakken, dan kun je ze ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hou dan de Digital Crown én de zijknop voor vijftien seconden lang ingedrukt, totdat het lampje oranje en daarna wit knippert. Je moet de AirPods Max daarna wel weer opnieuw koppelen voordat je hem kan gebruiken.

Heb jij last van deze batterijproblemen met de AirPods Max? Laat het ons weten in de poll of in de reacties.