Waarom App Store-beoordelingen belangrijk zijn

Voor ontwikkelaars is het nuttig dat ze een beoordeling van hun app krijgen. Het geeft een vertrouwensboost als je weet dat gebruikers je app waarderen en bij goed onderbouwde feedback weet een ontwikkelaar wat er nog aan de app verbeterd kan worden. Ben je tevreden over een app, dan moedigen we natuurlijk aan dat je je waardering laat merken in de vorm van een 5-sterren review. Maar het moet wel spontaan gebeuren en niet nadat je een paar keer een pop-up hebt weggeklikt en uit frustratie toch maar eraan toegeeft. Mocht je vragen of klachten hebben, dan kun je je het beste rechtstreeks tot de ontwikkelaar wenden in plaats van een 1-ster review achter te laten.

