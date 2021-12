Is je Mac vastgelopen of blijft je Mac hangen? Met deze tip ga je je Mac geforceerd herstarten om weer verder te kunnen werken. We leggen meerdere manieren uit.

Mac helemaal vastgelopen: wat nu?

Het is vervelend als je Mac vastloopt: de muis en het toetsenbord reageren niet meer en je ziet de bekende strandbal draaien. Wat kun je doen? Deze tip legt uit hoe het normaal en geforceerd herstarten van de Mac werkt.

Mac (geforceerd) herstarten

Als je Mac niet meer reageert, dan komt dat vaak omdat de processor overbelast is of omdat er te weinig werkgeheugen is om alle activiteiten uit te voeren. Vooral bij oudere iMac en MacBooks kan het voorkomen als je te veel apps tegelijk gebruikt of veel (browser)vensters geopend hebt. Je kunt proberen om apps te sluiten, maar soms lukt zelfs dat niet meer. Er zit dan niets anders op dan de Mac (geforceerd) te herstarten.

Er zijn meerdere manieren om je Mac te herstarten:

Optie 1 : Ga naar het -menu linksboven en klik op Herstart.

: Ga naar het -menu linksboven en klik op Herstart. Optie 2 : Druk gelijktijdig op de Control-toets en aan/uit-knop. Werkt het niet, houd dan de aan/uit-knop iets langer ingedrukt.

: Druk gelijktijdig op de Control-toets en aan/uit-knop. Werkt het niet, houd dan de aan/uit-knop iets langer ingedrukt. Optie 3 : Houd Option en Command ingedrukt en druk op de aan/uit-knop van je Mac. Er is kans dat je daarbij data kwijtraakt die je nog niet had opgeslagen.

: Houd Option en Command ingedrukt en druk op de aan/uit-knop van je Mac. Er is kans dat je daarbij data kwijtraakt die je nog niet had opgeslagen. Optie 4: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt. Dit duurt ongeveer 10 seconden. Daarna kun je de knop loslaten en wordt de Mac opnieuw gestart. Ook hierbij kun je data kwijtraken.

In de meeste gevallen is het probleem nu opgelost en kun je verder werken op je iMac of MacBook.

Mac herstarten door de stekker eruit te trekken, goed idee?

Bij een Mac op de desktop kun je ook de stekker uit het stopcontact trekken, om te zorgen dat alle processen (abrupt) worden afgebroken en de Mac weer opnieuw wordt opgestart. Bij hele oude MacBooks is het ook mogelijk om de batterij eruit te halen. Maar doe dit alleen in uiterste gevallen, omdat het besturingssysteem daarbij corrupt kan raken. Het is verstandiger om de Mac en macOS geforceerd te herstarten volgens optie 4 in dit artikel.

De aan/uit-knop vind je aan de achterkant van een iMac, Mac mini en Mac Pro van voor 2019. Op de Mac Pro 2019 en nieuwer zit deze knop bovenop. Bij MacBooks is het de zwarte knop helemaal rechtsboven op het toetsenbord. Waar hij ook zit, je gebruikt ‘m hetzelfde: Druk de knop in en blijf indrukken totdat je het Apple-logo in beeld ziet en het opstartgeluid klinkt.

Als het goed is, is je probleem verholpen na het herstarten van de Mac. Mocht je toch aanhoudende problemen ervaren, dan kun je verder zoeken naar de oorzaken van je probleem. Wat kan helpen is het herstellen van de schijfbevoegdheden of het opnieuw installeren van macOS.

