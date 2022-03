Taken delen met het gezin blijft altijd lastig. Dan is de ene persoon weer wat vergeten of een ander iets over het hoofd gezien. Deze apps voor gezinstaken gaan daarbij helpen

Taken delen met het gezin

Heb jij nog een lijstje op de koelkast hangen met de wekelijkse klusjes die iedereen moet doen, dat hoeft niet meer. Er zijn genoeg apps die dit voor je kunnen oplossen. Zo weet iedereen altijd wat hij of zij moet doen. Deze apps zorgen voor overzicht als het gaat om de taken die in het huis (of daar buiten) moeten gebeuren.

#1 Gedeelde Herinneringen

Je hebt helemaal geen speciale ‘familie-organizer’ nodig om onderling taken te verdelen. Maak gewoon een gedeelde herinneringen met terugkerende afspraken in de Herinneringen-app. De ene persoon zet op de even weken de vuilniszak bij de straat, terwijl de andere persoon het op de oneven weken doet. Met terugkerende herinneringen kun je dit vrij goed regelen – tot in de eeuwigheid! Je kunt taken een bepaalde dag en tijd koppelen zodat iedereen een melding krijgt wanneer dit moet gebeuren. Voor extra uitleg is er de mogelijkheid om notities toe te voegen. Het is helaas niet mogelijk om een bepaalde taak aan een persoon te koppelen.

Dit is een goede oplossing als iedereen in het gezin een iPhone of iPad hebt en als je geen zin hebt om een aparte app te downloaden. De Herinneringen-app vind je op bijna elk Apple-device, zelfs op je Apple Watch.

Bekijk ook Gedeelde herinneringen: zo kun je een takenlijst delen met anderen In de Herinneringen-app van Apple kun je takenlijsten maken die je met anderen deelt. Dat is bijvoorbeeld handig voor een gezamenlijk boodschappenlijstje met je partner. In deze tip lees je hoe je een gedeelde herinneringenlijst maakt en iemand uitnodigt om samen te werken aan het lijstje.

#2 Gedeelde Agenda

Je kunt in de Agenda-app meerdere agenda’s aanmaken: naast je eigen agenda kun je bijvoorbeeld een agenda met alle feestdagen of sportwedstrijden toevoegen. Wat ook mogelijk is, is een gedeelde agenda met huisgenoten maken. Hiervoor hoef je geen Delen met gezin ingeschakeld te hebben. Vul de gezamenlijke agenda met je (terugkerende) afspraken en het is meteen duidelijk wie welke taak heeft.

Bekijk ook Je agenda delen met anderen doe je zo Met behulp van iCloud kun je een iPhone agenda delen met anderen, zoals je vrienden of familie. Het werkt ook op de iPad en op de desktop. In deze tip leggen we uit hoe een agenda delen werkt en waar je op moet letten tijdens het instellen.

#3 Voor huishoudens: Klender

Deze app van Nederlandse komaf is bedoeld voor het hele huishouden. Je kunt onder andere boodschappenlijstjes doorgeven, je contactenlijsten delen en alle info voor het huishouden op een centrale plek bewaren. Qua design moet je er maar net van houden, want Klender heeft wat weg van een soort krijtbord, gemengd met strakke tekst.

#4 Homey

Homey kan van pas komen als je liever een aparte app hebt. De app heeft overigens niets te maken met de smart home-aanbieder Homey. In de app maak je eenmalige of herhalende taken aan, die je kunt koppelen aan specifieke gezinsleden. Per persoon kun je de voortgang bijhouden per week of per maand. Hebben de kinderen hun taken volbracht? Dan kun je ze belonen met zakgeld. Zo leer je kinderen dat je geld verdient door er iets voor te doen. In de chatfunctie kun je met je gezin communiceren over de taken. Wil je eerst bewijs dat een taak écht volbracht is voordat je er zakgeld voor geeft, dan kun je in de chat makkelijk vragen om fotobewijs. Ook als je niet thuis bent weet je nu zeker dat de klusjes gedaan zijn.

#5 Todoist

Bijna elke takenlijst-app is te gebruiken voor gezinsklusjes, maar let er wel op dat de lijsten onderling te delen zijn. Ook sommige apps voor projectmanagement zouden van pas kunnen komen, al is dat voor een gezin misschien wat overkill.

Als voorbeeld noemen we Todoist, een veelgebruikte takenlijst-app die ook gebruikt kan worden om klusjes te delen binnen het gezin. Je deelt de lijst met iedereen in het gezin en hebt daarbij ook de mogelijkheid om bepaalde taken aan een persoon toe te wijzen. Je kunt instellen dat de taak op een specifiek tijdstip gedaan moet worden, maar ook de volgende dag of vóór een bepaalde datum. Verder heb je een aparte lijst met alle taken die je vandaag of de komende week moet doen. De app is gratis te gebruiken, maar voor een vast bedrag per jaar kun je overstappen naar het Premium-lidmaatschap. Je krijgt dan onder andere labels, tags, filters, notities en meer. Er is ook een app beschikbaar voor de Mac zodat je eenvoudig al je taken kunt beheren.

#6 Cozi Family Organizer

Cozi is een eenvoudige app die je op een eenvoudige manier taken delen met het gezin. Je kunt echter geen taken koppelen aan bepaalde personen of een datum of tijd meegeven aan de taak. Er zijn twee soorten lijsten: een voor de boodschappen en de ander voor taken. Je kunt ook een privé takenlijst aanmaken, zodat je alle taken in een overzicht hebt. Cozi Gold is de betaalde versie waarmee je onder andere meerdere alarmen in kunt stellen en een overzicht van alle verjaardagen hebt. Dat laatste is misschien wat overdreven, omdat verjaardagen vaak ook al in je agenda staan. Cozi is ook te bekijken via een online website dus het excuus “mijn iPhone was leeg, dus ik kon niks zien” gaat niet op.

‘Chores’ is de naam voor vervelende klusjes thuis en S’moresUp is een app die zich daar helemaal in heeft gespecialiseerd. Net zoals bij andere apps kun je in S’moresUp klusjes als eenmalig of herhalend instellen. De app stuurt een herinnering aan de aan de gezinsleden als de taken nog niet voltooid zijn en de tijd begint te dringen. Deze app is sterker gericht op belonen dan andere apps. Voor het voltooien van taken verdien je punten, of S’mores. Deze punten kun je inwisselen voor zakgeld, maar ook met een bioscoopavond, sushi, speelgoed en ga zo maar door. Zo leren kinderen dat je moet sparen om iets moois te kunnen kopen. Ze kunnen ook spaardoelen instellen in de app. Per taak bepaal jij als ouder hoeveel punten je eraan toewijst. De premium-functies van S’moresUp zijn 45 dagen te proberen, daarna moet je ervoor betalen.

#8 OurHome

takenlijst-apps er nog meer beschikbaar zijn? Check dan ons onderstaande overzicht. Niet alle takenlijsten zijn geschikt om met een gezin te gebruiken, omdat ze niet allemaal de mogelijkheid bieden om klusjes te delen. Of kijk eens naar boodschappenlijstjes-apps als je iets zoekt om het boodschappen doen beter te stroomlijnen.

