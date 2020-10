Speck heeft een reeks hoesjes in de Presidio-serie. We hebben een aantal van deze hoesjes getest, bedoeld voor de iPhone 12-serie. Omdat nog niet alle toestellen beschikbaar zijn, hebben we een aantal getest in combinatie met de iPhone 11.

Speck Presidio-hoesjes voor iPhone 11 en 12

De volledige lijn van Speck voor de iPhone 12 bestaat uit nogal wat hoesjes. We hebben daarbij de nadruk gelegd om deze twee modellen:

Presidio2 Armor Cloud (€39,95) – een tweelaagse beschermhoes met nieuwe Armor Cloud-technologie voor valbescherming tot 4,8 meter

Presidio Perfect-Mist (€34,95) – een zachte en matte afwerking met semitransparante achterzijde en extra krasbestendigheid





Daarnaast ontvingen we de Perfect-Clear (transparant, verkleurt minder snel), Grip (slipvaste rubberen vinnen) en Pro (ook voorzien van Armor Cloud maar wat minimalistischer qua uitstraling). Elke case heeft dus een andere eigenschap. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze voorzien zijn van een antimicrobiële behandeling, dankzij een samenwerking met Microban. Daardoor is er volgens de fabrikant 99% minder bacterievorming.

Ook beschermen Speck’s hoesjes je telefoon tegen een val van wel 4 meter hoog. Dat laatste wilden we natuurlijk graag testen, alleen dan in een wat realistischer scenario waarbij de iPhone uit je hand valt. Een experiment met de Presidio2 Armor Cloud (de duurste beschermhoes in het rijtje) leek ons daarbij het meest veilig, omdat die valbescherming tot wel 4,8 meter belooft. Daar kan dus niets misgaan. Hoewel…



De line-up van Speck Presidio voor de iPhone 12. Wij hebben de vijf linker modellen getest, waarbij je sommige modellen ook voor de iPhone 11-serie kunt krijgen.

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen verdienen een uitgebreide review zoals de iPhone 12 Pro. Vandaar dat we voor hoesjes, kabels en andere accessoires de speciale rubriek ‘iCulture bekijkt’ hebben. De hoesjes in deze review zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Design van Speck Presidio-hoesjes

De Speck Presidio-cases zien er allemaal verschillend uit, zoals je op de foto hierboven kunt zien. Naast serieus ogende cases zijn er ook modellen met glitter en kleurverloop. Opvallend zijn ook de Grip-cases die rubberen ribbels hebben. Ons testexemplaar in roze is daarbij wel een opvallende verschijning en het is eigenlijk jammer dat we nog geen iPhone 12 mini hebben om ‘m te testen.

Een kenmerk is dat alle hoesjes niet echt dun zijn – en dat is ook wel te verklaren als je bedenkt dat ze allemaal valbestendig zijn. Vooral de Armor Cloud is aan de dikke kant. Er zit dan ook wat bijzonders in. Volgens Speck is het een doorbraak in bescherming, waarbij individuele luchtcapsules schade bij impact voorkomen. De luchtcapsules zijn uitgelijnd langs de omtrek van de hoes. Bij een val buigen de capsules en landt het toestel op een luchtkussen, zoals een airbag.

Speck Presidio in gebruik

De Speck-hoesjes zijn niet voorzien van MagSafe-technologie. Bij de Perfect-Mist is het materiaal echter dun genoeg om je iPhone magnetisch op de MagSafe Charger vast te plakken en je toestel te laden. Bij de Armor Cloud-hoes (die met de airbags) lukt dat niet helemaal. Je kunt wel opladen, maar de magneet pakt ‘m niet goed waardoor je toestel er weer vanaf kan glijden. Dat afglijden is nu net een probleem dat Apple met MagSafe wilde voorkomen.

Uiteraard kan bij deze hoesjes een valtest niet ontbreken. Op ons Instagram-kanaal zie je een story waarbij we het hoesje laten vallen. Omdat ik zuinig ben op mijn toestellen (en fabrikanten niet zomaar vertrouw als ze zeggen dat een val van 4,8 meter prima is), heb ik het op een realistischer manier getest: door de laten vallen vanaf iets meer dan een meter. In de meeste gevallen zal de iPhone uit je handen of van een tafel vallen, niet vanaf het balkon.

Kort gezegd: de iPhone heeft het overleefd. Maar de hoes is er niet ongeschonden vanaf gekomen. Na twee keer vallen had de Armor Cloud-hoes scheurtjes en krassen op twee hoekpunten. Je iPhone is dus veilig, maar de hoes zelf is niet valbestendig. Ik kan de Armor Cloud-hoes nog prima een tijdje gebruiken, maar de bescherming bij vaker vallen zal iets minder zijn. Op zich is dat niet erg, want een paar tientjes voor een nieuwe hoes uitgeven is niet zo erg als glasschade aan je nieuwe iPhone. Maar ik had toch verwacht dat de case zelf robuuster zou zijn (en ik kan het weten, want ik laat regelmatig mijn iPhone uit handen vallen, gelukkig wel met een case eromheen).

Als laatste heb ik nog getest hoe gemakkelijk je de Speck Presidio-hoezen erom kunt doen en weer kunt verwijderen. Bij de AirPods-hoesjes van Speck hadden we daar wat minder goede ervaringen mee: die bleken vrijwel niet meer eraf te halen.

Het erom doen en eraf halen gaat iets lastiger dan bij de eigen hoesjes van Apple. Het komt omdat de Speck-hoesjes gedeeltelijk over het scherm heen steken. Er zitten geen magneten in, dus de enige manier om de hoes goed op z’n plek te houden is om te zorgen voor een extra randje bovenop het scherm. Die rand is zo smal, dat je er geen last van hebt. Het is dus niet zo dat content op je scherm wordt bedekt. Het eraf halen is daardoor wel een kwestie van rukken en trekken. Het beste kun je hard op de camera drukken, omdat de hoes op dat punt een gat heeft en het minst rigide is. Al met al vond ik het eraf halen van de hoes een lastiger klusje dan het op straat gooien van mijn iPhone.

Video's op Instagram

Op ons Instagram-kanaal @iCulture .nl kun je in een Story zien hoe we de valtest gedaan hebben en krijg je een indruk hoeveel moeite het kost om de hoesjes erom te doen en eraf te halen, in vergelijking met de cases van Apple. Deze Story is 24 uur te zien (t/m 30 oktober 15:00 uur).

Conclusie Speck Presidio-hoesjes

De Speck Presidio-hoesjes hebben als voordeel dat ze in vele varianten verkrijgbaar zijn, zowel voor de iPhone 11 en 12. Ze zijn allemaal antibacterieel behandeld en beschermen je iPhone tegen vallen, maar voor de rest hebben ze allemaal andere eigenschappen, zoals extra transparantie, extra valbescherming of extra grip.

Het hoesje zelf is echter niet valbestendig: ons exemplaar is na het vallen op twee punten beschadigd en heeft een barst. Gelukkig ving het hoesje de eerste klappen op en bleef onze iPhone ongedeerd.

Speck Presidio-hoesjes kopen

De Speck Presidio-hoesjes zijn in de Benelux verkrijgbaar bij Appelhoes, Phone House, Telecombinatie, BCC, Office Center, RR Commerce en GSMpunt. De prijzen variëren van €29,95 tot €39,95.