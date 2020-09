Speck maakt al jaren iPhone-cases in vrolijke kleuren. Voor deze review hebben we echter een aantal AirPods-cases bekeken in de serie Presidio Pro en Candyshell. Ben je beter af dan met 'goedkope troep' uit China?

Speck AirPods-cases

Om te beginnen: de producten van Speck komen net als die van Apple ook gewoon uit China en zijn in Californië ontworpen. Het bedrijf benadrukt dit graag op de website en lijkt daarbij goed naar uitspraken van Apple te hebben gekeken:

Our roots are in the heart of Silicon Valley, at the intersection of design and technology, inspiring us to craft masterfully engineered products. We are surrounded by the dreamers, experimenters, and geniuses that created the devices we rely on every day—the same devices Speck is dedicated to protecting.

OK, dit klinkt voor Apple-fans bekend in de oren, maar het betekent ook dat mijn verwachtingen daardoor hoog gespannen waren. De holografische echtheidszegels met Real Speck beloven in ieder geval een bovengemiddelde kwaliteit. Zou Speck het waarmaken?

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze hoesjes zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Ik heb twee uitvoeringen van de Speck AirPods-cases getest:

Candyshell, een hardplastic case die uit twee delen bestaat en voor €20 in de winkel ligt (

Presidio Pro, een duurdere rubberen case uit één deel (ca. €25-30)

Beide zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, al zul je wel wat moeten zoeken. De groene Candyshell die je op de foto’s ziet is uitverkocht bij Speck zelf en bij Nederlandse winkels vrijwel niet verkrijgbaar. De Presidio Pro is bij Amazon.nl en bij handelaren op Bol.com wel verkrijgbaar, maar niet bij gangbare winkels zoals Coolblue of Amac. Wat me verder opviel is dat de meningen nogal uiteen lopen. De uitvoering in Bali Blauw (gemiddeld 1 ster) levert reacties op als “garbage” en “horrible design”, terwijl de glitterversie (gemiddeld 5 sterren) alleen maar enthousiasme oproept. De prijzen lopen ook sterk uiteen, van 15 tot 30 euro, afhankelijk van de kleur. De belangrijkste klacht is dat je de AirPods onmogelijk weer uit de case kunt krijgen. Vooral bij de Presidio Pro is dit een probleem, waardoor je enige oplossing is om de case open te snijden. Bij de Candyshell doen zich minder problemen voor.

Speck AirPods-cases in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Presidio Pro en Candyshell AirPods-cases:

Meerdere kleuren

Geschikt voor 1e en 2e generatie AirPods

Microban: levenslange bescherming tegen bacteria

Geschikt voor draadloos opladen

Hardshell

Opening aan de onderkant voor Lightning-aansluiting

Geleverd met karabijnhaak voor bevestiging aan tas of jas

Prijs: tussen €19 en €29

Speck AirPods-cases: design en materiaal

Beide cases verschillen in design en materiaal. De goedkoopste optie is de Speck Candyshell (€20). Als je de case uit de verpakking haalt, is het even schrikken: op de verpakking zie je een mat hoesje in diepgroen, maar het product zelf heeft een heel andere tint groen en is glimmend, Daardoor ziet het er niet uit als een premium-product. Deze hoes bestaat uit twee losse delen, die met een plastic oog zijn verbonden. De verpakking noemt dit een ‘high-strength carabiner’ maar ik zou ‘m niet gebruiken voor al te zware voorwerpen. Als iemand de AirPods van je tas probeert af te rukken, lukt dat waarschijnlijk wel.

De Presidio Pro is een tientje duurder en ziet er een stuk verzorgder uit. Deze is gemaakt van gematteerd siliconenrubber en wordt geleverd met een metalen karabijnhaak. De kleuren van deze hoes spreken ons ook meer aan; vooral donkerblauw valt in de smaak en de witte variant is lekker neutraal.

Speck AirPods-cases in gebruik

Ik moet het helaas eens zijn met mensen die over deze cases klagen: in gebruik is het een drama. Na het plaatsen van de AirPods in de Presidio Pro-case was het onmogelijk om ze er weer uit te krijgen. We hebben met 3 redacteuren zitten wrikken en stonden op het punt om de bovenklep er maar af te snijden. Flink hard trekken of duwen lukt niet, omdat je dan het bovendeel van de AirPods-doosje gemakkelijk kunt beschadigen. Omhoog duwen via het Lightning-gat kan ook niet, omdat de deksel van de case dit blokkeert. Na een kwartier wrikken en een gebroken nagel lukte het eindelijk om de AirPods er weer uit te halen.

De Candyshell is gemakkelijker te verwijderen, als je de ring eerst losmaakt. Omdat deze case uit twee delen bestaat kun je eerst het deksel eraf halen en dan pas de onderkant. Op zich is dit doosje prima te gebruiken, al staat het uiterlijk ons nog steeds wat tegen.

Het punt is een beetje: er is heel wat concurrentie van goedkope hoesjes en een dergelijk hoesje is geen technologisch ingewikkeld product. Ik verwacht van een fabrikant van naam dan ook een mooi uiterlijk en een doordacht design. Zeker als ik €30 betaal terwijl ik namaak voor nog geen €3 bij AliExpress kan vinden. Speck heeft het op dit punt niet waargemaakt. We ontvangen wel eens reviewproducten waarvan we ons afvragen: heeft iemand dit überhaupt getest? Bij deze AirPods-hoesjes is dit helaas het geval.

Score 5 Speck AirPods-hoesjes €20-€30 Voordelen + Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Beschermt je AirPods goed Nadelen – Case is vrijwel onmogelijk te verwijderen bij Presidio Pro

Presidio Pro sluit niet goed

Geen premium uitstraling bij Candyshell

Moeilijk verkrijgbaar

De duur; voor hetzelfde geld kun je betere hoesjes kopen

Conclusie Speck-cases voor AirPods review

We kunnen helaas geen van beide AirPods-hoesjes aanbevelen. Je kunt op de markt en online winkels honderden alternatieven vinden, die niet beter of slechter zijn, maar wel een stuk goedkoper. De Candyshell ziet er te goedkoop uit en de kleur komt niet overeen met de verpakking.

De Presidio Pro heeft een wat mooier uiterlijk door het gebruik van siliconenrubber, maar de meeste andere AirPods-hoesjes zijn ook van dit materiaal gemaakt. Bij dit hoesje deugt vooral het design niet. Het is onbegrijpelijk waarom de case niet goed sluit en waarom Speck heeft gedaan met de kritiek dat de AirPods er onmogelijk uit te halen zijn. Door de karabijnhaak zul je ze niet snel kwijtraken. Kies daarom een kleur die je écht heel erg aanspreekt, want je komt er niet meer vanaf.