Het Taiwanese merk Mooy heeft een aantal oplossingen om je kabels de baas te blijven. We kijken in deze round-up naar de Mooy Dashman, Hugman, Clingman en het Gekko Board. Hiermee hou je je kabeltroep onder controle.

Mooy kabelaccessoires uit Taiwan

Mooy maakt nog meer accessoires voor je iPhone, onder andere om de AirPods vast te maken. We beginnen echter met een paar accessoires waar je als gewone gebruiker dagelijks tegenaan loopt: hoe houd je kabels bij elkaar? Ik heb hier al verschillende oplossingen voor geprobeerd, waaronder klittenband, herbruikbare tie-wraps en elastiekjes. Sommige mensen gebruiken zelfs clips van een broodzak om hun oplaadkabels en bekabelde oortjes bij elkaar te houden. Bij de kabels van IKEA zit er een praktisch samenbindelastiek bij, zodat je na gebruik je kabel weer netjes kunt oprollen. Maar bij de officiële kabels van Apple zelf ligt een eenmaal uitgepakte kabel er altijd maar wat slordig bij. Gek genoeg vind je in de winkel maar weinig oplossingen voor kabelmanagement, terwijl er best behoefte aan is.



Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze hoesjes zijn beschikbaar gesteld door de distributeur.

Mooy kabelaccessoires in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Diverse oplossingen voor kabelmanagement

Vrolijke kleuren, daardoor makkelijk terug te vinden

Voor oprollen van kabels en oordopjes, vastzetten van kabels in de auto, etc.

Gericht op mensen met een hypergeconnecteerde, mobiele levensstijl (‘Urban Flux’)

Prijzen tussen €9,99 en €19,99

Verkrijgbaar via Digitrading.nl

We hebben gekeken naar de volgende producten:

Clingman Cable Organizer 3 Pack: €9,99

Hugman Charging Cable Organizer 2 Pack: €9,99

Dashman Auto Kabel Cable Organizer 2 Pack: €9,99

Gekko Board Business Organizer: €19,99

Clingman

De Clingman Cable Organizer is een rubberen kabelbinder die verkrijgbaar is in de kleuren blauw, rood, groen en grijs. Wij hebben de rode versie geprobeerd. Het werkt eigenlijk heel simpel. De kabelbinder heeft een verdikt stukje die je door de opening steekt. Het is geschikt voor vrijwel elk type kabel. Enige minpuntje is dat de kabelbinder niet verstelbaar is, waardoor je toch wel 6-10 omwikkelingen van de kabel nodig hebt om te voorkomen dat het te ruim zit. Op zich is het handig dat de kabelbinder van rubberachtig materiaal is gemaakt, want daardoor verschuift het niet. Handig om bij de hand te hebben. Er zitten drie stuks in een verpakking van tien euro.

Hugman

De Hugman Cable Organizer is in feite vergelijkbaar, maar heeft iets extra’s. Als je een oplaadkabel hebt, heb je vaak ook nog een powerbank of een stroomadapter nodig. Die kun je los in je tas stoppen, maar dat wordt grabbelen op het moment dat je beide nodi hebt. De Hugman zorgt ervoor dat alles als één pakketje bij elkaar blijft. Je rolt de kabel op en zet deze vast, terwijl je een soort elastische ring rondom je stroomadapter wikkelt. Zo blijft alles netjes bij elkaar. Aanvankelijk had ik wat twijfels of er wel een hele powerbank mee vastgezet kon worden. Bij gangbare adapters en powerbanks lukt het wel, maar heb je een joekel waarmee je ook notebooks kunt opladen, dan wordt het wat krap. De Hugman is van hetzelfde materiaal als de Clingman gemaakt en verschuift daardoor niet tijdens het gebruik. Je krijgt er 2 in een pak voor een tientje.

Dashman

Dashman lost een probleem op waar ik eigenlijk altijd wel mee zit: rondslingerende kabels in de auto. En dan heb ik vooral de behoefte aan een oplossing die niet te opvallend is en waarbij je niet te veel dingen aan het dashboard moet vastplakken. Voor je het weet blijft er namelijk een lelijke lijmplek over. Dashman is een soort plug die je in het ventilatierooster steekt en die in twee kleuren wordt geleverd: zwart en grijs. Hiermee kun je kabels geleiden. Heb je al een iPhone-houder die je in de roosters op het dashboard steekt, dan ken je de insteek. Je steekt een paar rubberen vinnen tussen de lamellen en dat blijft opvallend goed zitten. Voor het zwarte interieur van onze auto komt de zwarte variant goed van pas, al ziet de lichtere plug er in combinatie met een witte kabel ook prima uit.

Het enige nadeel is dat je niet overal ventilatieroosters hebt zitten. Alleen geschikt voor bepaalde plekken in de auto dus.

Gekko Board

Dit is eigenlijk het meest grappige product dat we getest hebben. Ik heb al zeker tien jaar een Cocoon Grid-It-elastiekbord en kende het principe al van een soort ‘plank’ waarop je allerlei kabels en accessoires bevestigt. De Grid-It heeft echter een zodanig formaat dat ik het eigenlijk nooit meeneem. Zeker in deze tijd ga je eerder dichtbij huis een weekend weg, dan dat je meteen 3 weken vakantie buiten Europa op een eiland gaat zitten. Zo heel veel kabels heb je dan niet nodig en je handbagage mag ook niet te zwaar zijn.

Het Gekko Board van Mooy is een formaat dat beter bij kleine uitstapjes past. Aan de ene kant zitten vakken voor pasjes, zodat je bijvoorbeeld je zorgpas, museumkaart en andere nuttige pasjes bij de hand hebt, die je niet dagelijks nodig hebt. Je kunt er ook wat briefpapier en andere kleine kaartjes in stoppen, zoals visitekaartjes van de restaurants waar je in de loop van de vakantie lekker hebt gegeten.

De andere kant kun je met de klittenband-elastieken vrij indelen. Ik heb wat willekeurige spullen bij elkaar gepakt om te laten zien hoe handig het is (nee, ik rook niet). Dit is eigenlijk een prima formaat om tijdens een weekendje weg mee te nemen. Je ziet in een oogopslag waar je spullen zijn en kunt alles naar wens erop plakken. Er zitten ook oogjes zij om de plaat in een multomap op te nemen, maar wie gebruikt er multomappen op vakantie? Als losse kaart met al je belangrijke kabels en andere troep is dit erg handig.

Zoals gezegd: dit merk heeft nog meer accessoires, onder andere voor het opbergen van je AirPods en bekabelde oortjes. Op de site van Mooy vind je ze terug. De PickPod, waarbij je de AirPods Pro achterop je iPhone kunt plakken vinden we niet zo heel praktisch omdat je je AirPods meestal zo snel mogelijk terugstopt in het doosje om ze niet kwijt te raken. Mocht er iets bij zitten, dan kun je ze via DigiTrading in handen krijgen.

Score 8 Mooy kabelaccessoires vanaf €9,99 Voordelen + Praktische oplossingen die een herkenbaar probleem oplossen

Felle kleuren, daardoor makkelijk terug te vinden

Handig als je vaak op reis bent Nadelen – Kan makkelijk worden nagemaakt en dan heeft de buurman opeens dezelfde accessoires voor minder gekocht

Conclusie Mooy kabelaccessoires

Deze kabelaccessoires zijn handig om te hebben, vooral als je vaak op reis gaat. Punt is wel dat het voor de fabrikant lastig zal zijn om dit als premium-producten te verkopen: voor je het weet ligt het ook bij de Action of bestellen mensen het bij AliExpress. De vier accessoires die we hier besproken hebben vind ik eigenlijk allemaal wel handig, vooral als je regelmatig op reis gaat en overzicht wil houden op je kabelcollectie.