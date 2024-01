Deze MOFT-stand is superplat opvouwbaar en tilt je iPhone toch tot een hoogte van 20 centimeter. Wij hebben dit MOFT-statiefje getest en vertellen in deze review onze ervaringen!

MOFT is een merk waar we nog niet zo vaak aandacht aan besteed hebben. Toch hebben ze een aardige serie iPhone-accessoires, waaronder hoesjes en stands. Het accessoire dat we hier bespreken is het ‘onzichtbare’ statief voor de iPhone 12/13/14/15, dus alle modellen met MagSafe. We kregen deze via-via in handen gedrukt tijdens CES 2024 en de belofte dat dit accessoire in allerlei standen te gebruiken is, was voldoende reden om er een mini-review over te maken.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in januari 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het MOFT-statief is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

MOFT Snap Phone Tripod Stand in het kort

Dit is het MOFT-statief in het kort:

Verkrijgbaar in 4 kleuren: Misty Cove, Jet Black, Sapphire (getest) en Seafoam

Materiaal: MOVAS vegan (kunst)leer

Afmetingen: 9,6 x 6,3 x 0,7 cm

Gewicht: 85 gram

Hoogte tot 20 cm

Plat opvouwbaar

Prijs: €44,99 bij Amazon

Moft-statief: lekker fel van kleur en lekker plat opvouwbaar.

MOFT-statief: design en uiterlijk

Bij het uitpakken van deze standaard was ik eerlijk gezegd wat sceptisch. Handig maar… voor die prijs? Het MOFT-statief doet echter iets wat veel andere accessoires niet kunnen: je iPhone op een hoogte tot wel 20 centimeter brengen. Dat is hoger dan je met een Belkin-ring of met de iRing voor elkaar krijgt. Die extra hoogte is wel prettig. Als je vaak video’s kijkt of FaceTime-gesprekken voert op je iPhone, zul je vast wel eens de behoefte hebben gehad aan een standaard of statief.

MOFT-statief in de lage stand. Een stabiele stand als je achter je bureau zit te werken.

Na een tijdje gebruik zag ik dan toch wel wat pluspunten: hij zit magnetisch aan je iPhone vast (vandaar ‘onzichtbaar’?) en kan erg plat worden opgevouwen. Dit is volgens de makers te danken aan een slimme origami-vouwtechniek. Het maakt gebruik van een MagSafe-achtige magneet, die er aan de binnenkant op is geplakt. Dit is in feite een soort sticker en ziet er niet zo heel luxe uit. Mocht je beschikken over een iPhone zonder MagSafe, dan levert de fabrikant een soortgelijke plakmagneet mee, waarmee je elke smartphone kan voorzien van een magnetische ring.

MOFT-statief in de hoge stand. Voor als je wilt videobellen.

Op de foto’s hieronder zie je de kleur Misty Cove (lichtgrijs/beige). Andere opties zijn zwart, groen en blauw. Wij hebben de blauwe variant getest, die neigt naar kobaltblauw en als pluspunt heeft dat hij wat meer opvalt in een tas met spullen. (MOFT verkoopt overigens ook iPhone-hoesjes in dezelfde kleuren, mocht je dit allemaal op elkaar willen afstemmen. Daarnaast maakt MOFT diverse ‘origami’-hoezen voor de iPad met een ingenieus vouwmechanisme, die al door diverse andere fabrikanten zijn nagemaakt. Een kloon van de MOFT-stand heb ik nog niet ontdekt (maar ze zullen er ongetwijfeld zijn).

Het materiaal (MOVAS) ziet er qua afwerking uit als fijnkorrelig leer, maar is in feite veganistisch nepleer. Het is diervriendelijker, want er komt geen koe meer aan te pas. Maar of het ook beter voor het milieu of duurzamer is, wordt nergens vermeld.

MOFT-statief in gebruik

Je kunt het statief op meerdere manieren openvouwen. De hoogste stand, zoals op de foto hierboven, is vooral bedoeld voor videokijken en videobellen. Je kunt de iPhone er dan in landschaps- of portretweergave op vastplakken. Dit is tevens de meest instabiele stand. Het werkt wel, maar je moet zorgen dat je niet te ver omklapt, want dan valt het hele gevaarte om omdat het te topzwaar wordt. Het kostte wat puzzelen om deze hoge uitklapstand voor elkaar te krijgen, maar als je het eenmaal door hebt is het vrij logisch. Er zit trouwens een kartonnen kaartje met instructies bij, waarop je alle mogelijke uitklapstanden schematisch kunt zien.

Daarnaast kun je het statief ook de hand houden tijdens het vloggen (zie foto hieronder) of in een lage stand uitklappen. Dat laatste is wel prettig als je je iPhone mee neemt naar kantoor. Je kunt dan de iPhone naast je laptop neerzetten om af en toe naar het scherm te kijken. Een kwartslag draaien voor Standby kan natuurlijk ook. De stand buigt iets mee als je op het scherm tikt, maar over het algemeen is het erg stabiel. En de scharnier lijkt ook stevig genoeg om na meermaals omklappen nog steeds goed z’n werk te doen.

MOFT-statief voor vlogging in de hand en een lagere uitklapstand voor op het bureau.

Deze lage stand is ook geschikt als je de iPhone op een vliegtuigtafeltje wilt gebruiken. In de hoge stand is de constructie te gevoelig voor trillingen en omstoten. Door het vouwmechanisme gaat het openen en sluiten erg snel.

De MOFT-stand werk ook goed in combinatie met MagSafe-hoesjes. We hebben het getest met een Apple siliconenhoesje en een ESR transparant hoesje (beide met MagSafe) en daarbij bleef het statief goed zitten. Heb je goedkopere hoesjes zonder magneten, dan is de verbinding uiteraard minder goed. Ook goed om te weten: de MOFT is net zo groot als de Apple MagSafe Battery Pack en is daarmee ook geschikt voor de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini.

Wat ik mis is de mogelijkheid om pasjes op te bergen. MOFT heeft hiervoor de MagSafe Wallet Stand, die ook met een vouwmechanisme werkt. Een opbergplek voor pasjes maakt de stand uiteraard wel een stuk dikker.

Score 8 MOFT Snap Phone Tripod Stand MOVAS €44,99 Voordelen + Plat opvouwbaar

Kan de iPhone vrij hoog optillen

In meerdere standen te gebruiken

MagSafe-magneetring meegeleverd Nadelen – Prijzig voor zo'n simpel accessoire

Volledig openvouwen kost aanvankelijk wat moeite

Geen ruimte voor pasjes e.d.

Conclusie MOFT-statief

Het grootste nadeel van het MOFT-statief vind ik de prijs. Als je je iPhone een beetje wilt aankleden met hoesje, screenprotector, opladers en dergelijke, is een opvouwbaar plastic statiefje van 45 euro toch een behoorlijke hap uit je budget. Een powerbank of metalen dock van rond de 45 euro voelt dan toch als een betere investering. Mocht je echter alles al hebben of dringend op zoek zijn naar een veelzijdig statiefje dat makkelijk mee te pakken is, dan is de MOFT een prima accessoire. Hij heeft me verrast qua veelzijdigheid en is licht genoeg om altijd achterop je iPhone te laten zitten. Een noodzakelijk accessoire is het echter niet.

MOFT-statief kopen

Mocht je gecharmeerd zijn geraakt van dit opvouwbare statief, dan kun je terecht bij Amazon. Daar vind je ook de wallet-case met ruimte voor pasjes. Camera.nu heeft een andere variant die wat simpeler en daardoor ook wat goedkoper is.