De accessoires die we hieronder bespreken zijn lang niet meer allemaal verkrijgbaar. Soms bleven ze maar heel kort verkrijgbaar, of probeerden ze een heel specifiek probleem op te lossen. We zijn benieuwd hoeveel jij je nog herinnert!

#1 Bluetooth headset

Er was een tijd dat bijna iedereen die serieus en belangrijk wilde overkomen, met een oortje in liep. En niet alleen taxichauffeurs: de outfit van zakenmensen en huisvaders was niet compleet zonder een oortje dat constant in het oor bungelde. Je wist immers maar nooit wanneer er een belangrijk telefoongesprek binnen kwam.

Apple speelde erop in. In 2007 kwam de Bluetooth Headset op de markt, bedoeld om mee te bellen. Het stokje deed misschien wat denken aan de latere AirPods, maar ze waren niet bedoeld om muziek mee te luisteren. Er zat geen oplaadcase bij, wel een Travel Cable waarmee je je headset en iPhone tegelijk kon opladen via de 30-pins connector. Twee jaar later stopte Apple er alweer mee.

#2 Dubbele dock

Nu we het toch over de Bluetooth Headset hebben: er was nog een andere manier om dit kortstondig verkrijgbare accessoire op te laden. Je kon een dock kopen, waar je tegelijk ook je iPhone mee kon opladen. Deze dock was kort daarop alweer waardeloos geworden, want de iPhone 3G uit 2008 paste er niet in. Apple stopte er dan ook al snel mee. Later heeft Apple wel verschillende modellen van de dock uitgebracht, eerst in plastic en later van aluminium. Het meest opmerkelijke is misschien nog wel, dat bij de originele, eerste generatie iPhone een plastic dock was meegeleverd! Daar stopte Apple al snel mee, en naar huidige maatstaven zou het ondenkbaar zijn om een dergelijke dock meegeleverd te krijgen. Sindsdien laat Apple het maken van iPhone-docks vooral over aan andere fabrikanten, zoals Belkin.

#3 iPod touch polsbandje

De iPod touch 5e generatie had iets bijzonders: aan de achterkant zat een knop, die je kon indrukken om er een polsbandje aan te bevestigen. Dit was ook meteen de enige iPod met deze functie, want bij de volgende generatie stopte Apple er alweer mee. Apple dacht misschien dat dit een leuk verdienmodel was om extra accessoires te kunnen verkopen. Toch had het een functie: de iPod touch was destijds populair bij kinderen omdat je er geen mobiel abonnement voor nodig had en zo’n polsbandje voorkomt dat het scherm kapot valt. Dit polsbandje verscheen in 2012 in meerdere kleuren.

#4 Apple TV Remote Loop

Toen we een review publiceerden van de Apple TV Remote Loop, riep dat bij vrienden en kennissen wat hilarische reacties op. Dit was wel een van de meest onzinnige accessoires die Apple had uitgebracht. En dan ook nog voor €15!

Toch heeft dit polsbandje al heel wat schade voorkomen en dan was het misschien toch niet zo’n slechte ‘verzekering’. Vermoedelijk bracht Apple dit polsbandje vooral op de markt voor mensen die met hun Apple TV wilden gamen, en tijdens een potje tennis of bowling wild met hun arm zouden zwaaien. Maar hij is ook gewoon handig voor extra grip: je kunt de afstandsbediening er makkelijk mee oppakken, aan het stuur van je indoor fiets hangen en dergelijke. Best praktisch!

#5 Batterijlader

Om te voorkomen dat je wegwerpbatterijen gebruikte voor accessoires zoals de muis en het toetsenbord, kwam Apple op de proppen met een eigen stijlvolle batterijlader. Voor €30 kocht je een plastic omhulsel waar je steeds 2 batterijen tegelijk mee kon opladen. Die batterijen werden gewoon gemaakt door een externe fabrikant, maar hadden een typisch minimalistische Apple-uitstraling in zilver. Sinds 2015 werd dit accessoire overbodig, aangezien de Magic Mouse en andere randapparatuur nu voorzien zijn van een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterijlader was bovendien vrij duur ten opzichte van andere merken: er zat een flinke Apple-tax op.

#6 TTY-adapter voor iPhone

Dit zal voor veel mensen een bizar accessoire zijn, waar je misschien het bestaan niet eens van kende. Deze TTY Adapter is bedoeld om de iPhone te kunnen aansluiten op een speciaal hulpmiddel voor doven en slechthorenden, om via het typen van tekst met elkaar te kunnen communiceren over het vaste telefoonnet. Apple maakte bij de introductie van de iPhone in 2007 meteen duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid was, door ook deze 3,5mm adapter uit te brengen. In de VS heeft Apple deze plug nog steeds voor $19 op de website staan, in Nederland niet meer. Logisch eigenlijk, want sinds de iPhone 7 is er geen 3,5mm-aansluiting meer en sinds iOS 10 kun je TTY op je iPhone gebruiken zonder extra kabels of adapters nodig te hebben.

#7 Koptelefoon- en micro-usb-adapter

Als het over adapters gaat, kennen veel mensen vast nog wel de koptelefoonadapter voor de iPhone 7. Deze moest het verdwijnen van de standaard koptelefoonadapter iets verzachten. Met deze adapter kon je je gewone oordopjes en koptelefoon blijven gebruiken. Apple leverde bij de iPhone 7 nieuwe oordopjes met Lightning-aansluiting mee, dus veel mensen hadden deze adapter helemaal niet meer nodig. Apple bleef ‘m wel verkopen voor 10 euro, tot op de dag van vandaag.

Iets soortgelijks is de Lightning-naar-micro-usb-adapter, die werd ingevoerd bij de iPhone 5. Dit was het eerste iOS-device met Lightning-aansluiting, ter vervanging van de 30-pins connector. Apple bracht deze adapter in september 2012 stilletjes uit, maar alleen in Europese landen. Wat blijkt? De EU had in wetgeving bepaald dat alle smartphones een micro-usb-aansluiting moesten hebben, dé standaard aansluiting van die tijd onder Android-toestellen. Een paar maanden later kwam ‘ie ook in de Verenigde Staten beschikbaar.

#8 iPad-toetsenborddock

Er zijn accessoires die bij nader inzien nog niet zo gek waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het iPad-toetsenborddock. Deze kwam tegelijk met de eerste iPad op de markt en was eigenlijk superpraktisch. Geen hoes met textiel beklede toetsen, maar een echt toetsenbordje zoals het Magic Keyboard. Er zat alleen een 30-pins aansluiting op om je iPad rechtop in te zetten. Later bedacht Apple dat het handiger was om bij het typen op je iPad het scherm in landschapsweergave te zetten en dat is hoe veel huidige iPad-toetsenborden dan ook werken. Dit toetsenbord verscheen in 2010 en werd met het verschijnen van de iPad 2 (een jaar later) alweer van de markt gehaald.

#9 Mac OS op een usb-stickje

OS X Lion was de eerste versie van het Apple-besturingssysteem dat niet op dvd verkrijgbaar was. Apple had daarom iets anders verzonnen: een usb-stick in typisch minimalistisch Jony Ive-design. Je betaalde er €70 voor en dat was meer dan twee keer zo duur als de digitale versie die je via de App Store kon aanschaffen. Dit was ook meteen de enige keer, want bij opvolgers van OS X Lion kon je geen losse usb-stick meer kopen. Voor mensen die ‘m nog hebben is het een leuk collectors item. Hij was in 2011 en 2012 verkrijgbaar.

#10 Nike+ iPod schoensensor

We sluiten af met een accessoire dat al lang niet meer verkrijgbaar is, maar dat wel heel geliefd was onder gebruikers. In feite was het een voorloper van sporten met de Apple Watch. Je kocht hiervoor speciale Nike-hardloopschoenen, die een holte onder de schoenzool hadden. Daar stopte je de Nike-adapter in, die je stappen kon meten. Met een ontvanger op de iPod kon je zien hoe ver je had gelopen. Het setje kostte €30 en verscheen in 2006 op de markt. Het was het begin van een langdurige samenwerking tussen Apple en Nike. Apple bood op de iPods ook nog jarenlang een Nike-app totdat deze in iOS 9 werd weggehaald. Tegenwoordig kennen we de samenwerking tussen Nike en Apple vooral vanwege de Nike+ Apple Watch en speciale horlogebandjes.

Meer weten over Apple-accessoires? Er is nog steeds van alles verkrijgbaar, al zijn de echt gekke wel langzamerhand verdwenen.