Het voormalige Twitter heeft passkey-ondersteuning voor de iPhone ingevoerd. De verbeterde beveiliging bij inloggen geldt voorlopig echter alleen in de VS.

X schafte vorig jaar het inloggen met sms-codes af voor normale gebruikers. Alleen betalende X Premium-abonnees kunnen sindsdien nog gebruik maken van de (relatief onveilige) inlogmethode. Gelukkig komt er nu wel een betere inlogmethode bij: passcodes. Normaal zijn we in Europa vaak de eerste met verbeterde beveiliging en privacy, maar deze keer gaat de eer naar de Amerikanen: zij kunnen vanaf nu gebruik maken van passkeys in de iOS-app, zo heeft X aangekondigd. Je hoeft hiervoor geen X Premium-abonnee te zijn.

Passkeys voor X

Passkeys is een door de FIDO Alliance ontwikkelde technologie om te kunnen inloggen zonder wachtwoorden. Apple, Google, Microsoft en andere grote bedrijven doen eraan mee. Je hebt een fysieke beveiligingssleutel, gezichtsherkenning of een andere speciale toegangsmethode nodig om te kunnen inloggen. Deze passkeys kun je sinds iOS 16 ook opslaan in Safari en de iCloud-sleutelhanger. Sinds iOS 17 is de functionaliteit uitgebreid naar apps van derden en X maakt daar nu gebruik van. Eerder voegden Google, PayPal, Microsoft, Nintendo en anderen al passkeys toe.

Voor Europese gebruikers blijft alles bij hetzelfde. Alleen betalende abonnees kunnen nog inlogcodes via sms krijgen. Alle overige gebruikers zijn aangewezen op tweefactorauthenticatie met apps als 1Password, iCloud Keychain of Google Authenticator.

Amerikaanse gebruikers kunnen passkey voor X alleen inschakelen in de iOS-app. In de Android-app en op het web is het nog niet beschikbaar. Maar als je het eenmaal hebt ingesteld, kun je passkeys wel gebruiken om ook op andere plekken in te loggen. De passkey wordt dan bewaard in je iCloud-wachtwoorden en wordt automatisch gesynchroniseerd. Meer uitleg vind je in het helpcenter van X. Wanneer de uitrol van passkeys voor X ook naar Europa komt, is niet bekendgemaakt.

Invoering passkeys versneld door hackpogingen

De invoering van passkeys is wellicht een reactie op de recente hack van het SEC-account op X, eerder deze maand. De Amerikaanse beurswaakhond denkt dat er een SIM swapping-aanval op het gekoppelde mobiele telefoonnummer heeft plaatsgevonden, waardoor kwaadwillenden toegang kregen tot het account. De SEC gaf overigens ook toe dat meerfactorauthenticatie (MFA) niet was ingeschakeld op het account. Ze hadden de supportafdeling van X zelf gevraagd om MFA uit te schakelen, toen ze op een gegeven moment problemen hadden om op het account in te loggen. Maar zelfs als MFA wél actief was geweest, hadden de hackers nog steeds toegang kunnen krijgen tot het account door de eenmalige toegangscodes via sms te onderscheppen. X kreeg het afgelopen jaar meermaals te maken met gehackte accounts, die vooral waren bedoeld om crypto-scams te promoten.

Ben je bang dat na diefstal van je iPhone kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot je accounts, dan is er nu Stolen Device Protection. Hiermee voorkom je dat mensen die jouw iPhone-toegangcode weten zomaar allerlei zaken kunnen aanpassen en je accounts kunnen overnemen.