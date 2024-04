Apple zou een licentie op miljoenen Shutterstock-afbeeldingen hebben genomen om de eigen AI-modellen te kunnen trainen. De deal zou volgens Reuters al eind 2022 zijn gesloten en kost Apple rond de 50 miljoen dollar. Daarnaast zou Apple gesproken hebben met verschillende uitgevers voor het trainen van grote taalmodellen (LLM’s), waaronder Conde Nast en NBC. Maar ze zijn niet de enige: ook Google, Meta en Amazon hebben soortgelijke deals lopen voor het trainen van hun AI-engines met behulp van Shutterstock-afbeeldingen, video- en muziekbestanden. Volgens de Chief Financial Officer van Shutterstock zijn er de afgelopen maanden ook overeenkomsten gesloten met kleinere bedrijven.

Shutterstock werkt sinds eind 2022 ook samen met OpenAI om toegang te geven tot de collectie van miljoenen foto’s en andere afbeeldingen, die voorzien zijn van metadata. In ruil daarvoor kreeg Shutterstock toegang tot de AI-tools van OpenAI, zodat gebruikers bijvoorbeeld bestaande foto’s met kunstmatige intelligentie konden manipuleren. De afspraken tussen Shutterstock en OpenAI lopen nog tot 2029.

Maar Shutterstock is niet de enige die fotocollecties exploiteert: concurrent Freepik heeft deals lopen met twee grote techbedrijven. Het gaat om ongeveer 200 miljoen foto’s, waarvan de licentiekosten ongeveer $0,02 tot $0,04 per stuk bedragen. Freepik is in gesprek met meer bedrijven; mogelijk zit ook Apple daarbij.

Bekijk ook Dit zijn Apple's plannen met AI en deep learning in 2024 Apple werkt intern hard aan allerlei AI-functies, vergelijkbaar met ChatGPT. Apple zou van plan zijn tijdens WWDC 2024 de verschillende generatieve AI-functies te onthullen, onder andere voor Siri. Ook krijgt iOS 18 er allerlei lokale 'deep learning'-functies bij. In dit artikel houden we je op de hoogte van de status.

De verwachting is dat Apple in juni tijdens WWDC 2024 een aantal belangrijke aankondigingen zal doen om AI-technologie in allerlei apps en diensten te integreren. Hoewel vaak wordt gedacht dat Apple achterloopt, wordt er al jarenlang geïnvesteerd in deep learning en machine learning. Apple zou ons kunnen verrassen met functies die een stuk verder gaan dan wat je in iOS 17 vindt. Apple verbeterde daarin de voorspellende tekstfuncties en zorgde ervoor dat Siri beter in staat is om zinnen te vertalen.