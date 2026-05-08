'MacBook Neo wordt mogelijk duurder': dit is hoe Apple de pijn wil verzachten

Apple zou overwegen de MacBook Neo duurder te maken. Het nieuwe instapmodel is veel populairder dan voorspeld. Om aan de vraag te kunnen voldoen, moet Apple een dure stap zetten die uiteindelijk mogelijk wordt doorberekend aan klanten. De pijn moet dan worden verzacht door de introductie van nieuwe kleuren.
Daniel Vischjager

Zoals CEO Tim Cook op 30 april al aangaf tijdens de presentatie van Apple’s kwartaalcijfers (FQ2 2026), is de MacBook Neo populairder dan Apple verwachtte. Het gevolg? De MacBook Neo is vaak uitverkocht bij Apple. Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft Apple besloten 10 miljoen extra modellen te bestellen – en dat is niet goedkoop. Dat schrijft voormalig Bloomberg-journalist Tim Culpan. Als de prijs stijgt, moeten nieuwe kleuren het goedmaken.

‘A18 Pro-chip doet de MacBook Neo-prijs stijgen’

Het probleem zit ‘m in de A18 Pro-chip. Voor de eerste partij laptops die Apple bestelde, gebruikte Apple volgens Culpan A18 Pro-chips die niet 100% voldeden aan de productie-eisen voor de iPhone 16 Pro (waarvoor de A18 Pro oorspronkelijk bedoeld was). Door de chip te binnen (1 GPU-core uitschakelen) zou het probleem zijn opgelost en zou het prima voldoen voor de MacBook Neo. Het alternatief was om de chips weg te gooien, dus op deze manier bespaarde Apple geld.

Nu zijn de chips op en heeft Apple besloten 10 miljoen nieuwe te bestellen (in plaats van 6 miljoen). Dit is duurder om twee redenen. Ten eerste gaat het nu niet meer om ‘defecte’ chips die anders weggegooid zouden worden. Apple moet de volle pond betalen voor nieuwe chips die aan alle eisen voldoen. Middels software zou Apple de prestaties gelijk trekken met de ‘defecte’ variant. Daarnaast moet chipfabrikant TSMC nu ruimte vrijmaken om de A18 Pro-chip weer te gaan produceren. Het is de verwachting dat Apple hier een flinke premie voor moet betalen.

Nieuwe kleuren voor de MacBook Neo: verzacht dit de pijn?

Hoeveel duurder de MacBook Neo zou worden, is nog niet bekend. Het zou kunnen dat Apple het model met 256 GB opslag schrapt. Ook de Mac mini is nu duurder, omdat het instapmodel met 256 GB is geschrapt. Er blijft dan alleen een MacBook Neo met 512 GB (en Touch ID) over. Deze laptop heeft momenteel een adviesprijs van €799. Dat is €100 meer dan het model met 256 GB.

Maar er is meer. Volgens Culpan zou Apple nieuwe kleuren kunnen introduceren om de aandacht van de prijshoging af te leiden. Of dit gebaseerd is op bronnen of slechts speculatie, meldt Culpan niet.

Mac mini ineens veel duurder: Apple schrapt het instapmodel (maar hier vind je hem nog wel goedkoper)

De Mac mini is ineens veel duurder dan voorheen. Apple heeft de instapprijs stilletjes verhoogd met maar liefst €250,- en daar is een duidelijke reden voor.

De MacBook Neo is Apple's goedkoopste MacBook ooit en is tevens het eerste model dat draait op een iPhone-chip. In de MacBook Neo zit een A18 Pro-chip, die ook in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Deze MacBook heeft een 13-inch display dat een iets lagere resolutie en beeldkwaliteit heeft dan de MacBook Air. Hij is net als alle andere modellen gemaakt van aluminium, maar is er in vier vrolijke kleuren. Daarbij is ook het toetsenbord qua kleur passend gemaakt.

Alles over de MacBook Neo MacBook Neo functies Deze functies mis je op de MacBook Neo Waarom heet hij MacBook Neo? Kleuren van MacBook Neo MacBook Neo prijzen Nieuwe MacBook kopen

