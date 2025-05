CarPlay is door de jaren heen uitgegroeid tot een waardevolle uitbreiding voor iPhone-gebruikers met een compatibele auto. Ook in iOS 19 breidt Apple het systeem weer uit met een aantal handige vernieuwingen. Zoals gebruikelijk zitten daar ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties bij. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies van CarPlay in iOS 19 voor je op een rij die tot nu toe bekend zijn.

#1 Verbeterde geluidsherkenning

Met de introductie van Geluidsherkenning in iOS 18 konden CarPlay-gebruikers al gewaarschuwd worden voor belangrijke omgevingsgeluiden zoals sirenes en claxons. iOS 19 breidt deze functionaliteit uit door ook babygehuil in CarPlay te detecteren. Deze functie is vooral nuttig voor bestuurders of passagiers die doof of slechthorend zijn, maar kan ook van pas komen voor ouders die reizen met jonge kinderen.

#2 Toegankelijkheid: Grotere tekst

Naast de verbeterde geluidsherkenning introduceert Apple met iOS 19 de optie voor grote tekst in CarPlay. Deze functie vergroot de tekst op het scherm, waardoor informatie gemakkelijker te lezen is tijdens het rijden. Dit is een aanvulling op de eerder geïntroduceerde functies zoals Kleurfilters en Vetgedrukte Tekst, die gericht zijn op het verbeteren van de toegankelijkheid voor gebruikers met visuele beperkingen.

Wat komt er nog meer op CarPlay in iOS 19?

Met iOS 19 zet Apple opnieuw stappen om CarPlay slimmer, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. De nieuwste verbeteringen richten zich onder andere op visuele aanpassingen en slimme meldingen, wat het systeem nog beter afstemt op de behoeften van verschillende gebruikers. Hoewel dit slechts maar een voorproefje is van wat iOS 19 te bieden heeft, is de verwachting dat Apple tijdens WWDC op 9 juni nog meer vernieuwingen voor CarPlay zal onthullen. Zodra de nieuwste CarPlay-functies in iOS 19 bekend zijn, werken we dit artikel bij.

Hoe zit het met de nieuwe generatie CarPlay?

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat Apple tijdens WWDC 2022 een ambitieuze eerste blik gaf op de nieuwe generatie CarPlay. Deze vernieuwde versie zou veel verder gaan dan het huidige systeem, met integratie van voertuiginformatie, bediening van auto-instellingen en ondersteuning voor meerdere schermen. Autofabrikanten als Porsche en Aston Martin gaven in 2023 nog aan deze diepere CarPlay-integratie te willen ondersteunen, met de belofte dat de eerste auto’s eind 2023 of begin 2024 zouden verschijnen.

Anno 2025 is daar nog niets van terechtgekomen. Er zijn tot nu toe geen voertuigen op de markt verschenen met de vernieuwde CarPlay-ervaring, en ook vanuit Apple blijft het stil. Hoewel er testbeelden zijn opgedoken, ontbreekt het aan concrete aankondigingen of releasedata. De kans dat CarPlay 2.0 op korte termijn in auto’s beschikbaar komt, lijkt daarmee steeds kleiner te worden. Wat ooit als een veelbelovende stap richting de toekomst van autosoftware werd gepresenteerd, blijft voorlopig hangen in het stadium van belofte. Hopelijk horen we tijdens de WWDC meer over de release van de tweede generatie CarPlay.