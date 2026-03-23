Apple kondigt WWDC 2026 officieel aan: op deze datum worden iOS 27 en meer onthuld

Apple heeft de datum van de WWDC 2026 aangekondigd, de grote jaarlijkse conferentie waar Apple de nieuwste grote iOS-update aankondigt. Tijdens de WWDC 2026 verwachten we dan ook de aankondiging van iOS 27.
Voor Apple-fans en -volgers is de WWDC in juni altijd een belangrijk moment waar reikhalzend naar uitgekeken wordt. Tijdens deze conferentie, die vooral bedoeld is voor ontwikkelaars, kondigt Apple de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van software aan. Daarom treffen de aankondigingen tijdens de WWDC elke Apple-gebruiker, of je nou een oudere of de allernieuwste iPhone hebt. En dit jaar staat iOS 27 op het programma, samen met nog heel veel andere grote updates. En nu Apple de WWDC 2026 officieel aangekondigd heeft, weten we eindelijk wanneer iOS 27 onthuld gaat worden. De WWDC 2026 vindt plaats van 8 juni 2026 tot en met 12 juni 2026.

WWDC 2026 officieel

Vanaf maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni 2026 houdt Apple presentaties voor app-ontwikkelaars en andere softwaremakers die zich bezighouden met Apple’s apparaten. De hele week worden er losse sessies georganiseerd waar ontwikkelaars meer kunnen leren over de nieuwste mogelijkheden in bijvoorbeeld Apple Home, Apple Pay en Wallet en systeemfuncties in iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS. Maar voor jou als Apple-gebruiker is maandag 8 juni 2026 het belangrijkst: om 19:00 uur ’s avonds Nederlandse tijd zal Apple haar jaarlijkse WWDC-presentatie houden, waar iOS 27 en alle andere updates onthuld wordne.

  

Maar misschien komt er nog wel meer dan alleen software. Apple heeft tijdens de WWDC in het verleden ook nog wel eens wat nieuwe hardware aangekondigd, met name in jaren waarin het qua softwarevernieuwingen iets minder groots was. Na de enorme verandering in iOS 26 met Liquid Glass, wordt iOS 27 een kleinere update waarin Apple vooral zou willen focussen op prestatieverbeteringen en bugfixes. Dat geeft meteen ruimte voor andere aankondigingen, zoals wellicht een nieuwe Mac Studio, Mac mini of misschien wel Apple’s langverwachte smart home-display. Een nieuwe iPhone komt er in ieder geval nog niet: de iPhone 18 Pro en iPhone Fold komen pas in september. Lees ook ons overzicht van Apple-producten in 2026.

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. In de weken voor de WWDC blikken we vooruit op alle aanstaande aankondigingen en lees je de nieuwste geruchten. Op de dag zelf lees je alles over de nieuwe software-updates en andere nieuwe producten op onze (mobiele) website terug in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ook lees je bij ons na de presentatie een uitgebreide samenvatting van alle aankondigingen. De Apple-livestream kun je ook vanuit dit artikel terugkijken.

WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie

Lees alles over WWDC 2026, de aanstaande World Wide Developers Conference. Dit vindt plaats in juni 2026 in Cupertino. Tijdens Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

23 maart 2026 om 20:23
iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie

