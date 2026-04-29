Deze interactieve ervaring is onderdeel van de gids “2026 Formula 1 Tracks Around the World”, die eerder al startte met Albert Park in Australië. Naarmate het seizoen vordert, voegt Apple meer circuits toe met vergelijkbare 3D‑weergaven. Apple begon hier vorig jaar al bij de Grand Prix van Monaco mee.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Bekijk het circuit van Miami in detail
Apple heeft een kleine verandering bij Apple Kaarten doorgevoerd! Voor het Miami International Autodrome heeft Apple Kaarten diverse elementen van het circuit in 3D uitgewerkt. Gebruikers kunnen onder meer het pitgebouw, de finishlijn, bruggen en tribunes verkennen, evenals de iconische “Marina”‑zone langs de baan.
Naast de visuele laag toont de kaart ook praktische raceinformatie, zoals technische details over het circuit, lokale ingangen en toegangspoorten, toiletten en drinkwaterpunten. Bezoekers krijgen zo een beter overzicht van het terrein en kunnen hun bezoek of route rond het circuit efficiënter plannen.
Apple koppelt aan de Miami‑ervaring ook een aantal gidsen in Apple Kaarten. Zo is er een “Local’s Guide to Miami F1 Race Week” met tips voor eten, drinken en shoppen in de omgeving, plus een gids met “Hyperlocal F1 Miami Race Week Spots”. Die laatste richt zich op de beste kijklocaties en interessante plekken in de buurt van het circuit.
Zo bekijk jij het circuit van Miami zelf:
Zo bekijk jij de Grand Prix van Miami live
Wil jij de Grand Prix van Miami – en de andere races – op de voet volgen, dan kun je in Nederland het beste terecht bij Viaplay of F1 TV Pro. Met beide diensten mis je niets: je krijgt alle races live te zien, inclusief uitgebreide analyses, commentaar en andere belangrijke details.