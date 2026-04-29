Voor de Grand Prix van Miami heeft Apple de speciale F1‑gids in Apple Kaarten uitgebreid met een nieuwe, gedetailleerde 3D‑ervaring van het circuit van de Miami Grand Prix 2026. Het raceweekend vindt plaats van 1 tot 3 mei 2026

Deze interactieve ervaring is onderdeel van de gids “2026 Formula 1 Tracks Around the World”, die eerder al startte met Albert Park in Australië. Naarmate het seizoen vordert, voegt Apple meer circuits toe met vergelijkbare 3D‑weergaven. Apple begon hier vorig jaar al bij de Grand Prix van Monaco mee.

Bekijk het circuit van Miami in detail

Apple heeft een kleine verandering bij Apple Kaarten doorgevoerd! Voor het Miami International Autodrome heeft Apple Kaarten diverse elementen van het circuit in 3D uitgewerkt. Gebruikers kunnen onder meer het pitgebouw, de finishlijn, bruggen en tribunes verkennen, evenals de iconische “Marina”‑zone langs de baan.

Naast de visuele laag toont de kaart ook praktische raceinformatie, zoals technische details over het circuit, lokale ingangen en toegangspoorten, toiletten en drinkwaterpunten. Bezoekers krijgen zo een beter overzicht van het terrein en kunnen hun bezoek of route rond het circuit efficiënter plannen.

Apple koppelt aan de Miami‑ervaring ook een aantal gidsen in Apple Kaarten. Zo is er een “Local’s Guide to Miami F1 Race Week” met tips voor eten, drinken en shoppen in de omgeving, plus een gids met “Hyperlocal F1 Miami Race Week Spots”. Die laatste richt zich op de beste kijklocaties en interessante plekken in de buurt van het circuit.

Zo bekijk jij het circuit van Miami zelf: Open de Kaarten-app op je iPhone, iPad of Mac. Zoek naar Miami International Autodome. Het Formule 1 is te herkennen aan de zwarte lijn. Je kunt het pad volgen en belangrijke punten zoals bochten en tribunes bekijken.

Kaarten Versie 2.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 10.0+ Grootte 9.31 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+

Zo bekijk jij de Grand Prix van Miami live

Wil jij de Grand Prix van Miami – en de andere races – op de voet volgen, dan kun je in Nederland het beste terecht bij Viaplay of F1 TV Pro. Met beide diensten mis je niets: je krijgt alle races live te zien, inclusief uitgebreide analyses, commentaar en andere belangrijke details.