F1 Miami

Zo beleef je de Grand Prix van Miami van wel heel dichtbij

Nieuws Apple
Voor de Grand Prix van Miami heeft Apple de speciale F1‑gids in Apple Kaarten uitgebreid met een nieuwe, gedetailleerde 3D‑ervaring van het circuit van de Miami Grand Prix 2026. Het raceweekend vindt plaats van 1 tot 3 mei 2026
Sasha Koevoets -

Deze interactieve ervaring is onderdeel van de gids “2026 Formula 1 Tracks Around the World”, die eerder al startte met Albert Park in Australië. Naarmate het seizoen vordert, voegt Apple meer circuits toe met vergelijkbare 3D‑weergaven. Apple begon hier vorig jaar al bij de Grand Prix van Monaco mee.

Bekijk het circuit van Miami in detail

Apple heeft een kleine verandering bij Apple Kaarten doorgevoerd! Voor het Miami International Autodrome heeft Apple Kaarten diverse elementen van het circuit in 3D uitgewerkt. Gebruikers kunnen onder meer het pitgebouw, de finishlijn, bruggen en tribunes verkennen, evenals de iconische “Marina”‑zone langs de baan.

Naast de visuele laag toont de kaart ook praktische raceinformatie, zoals technische details over het circuit, lokale ingangen en toegangspoorten, toiletten en drinkwaterpunten. Bezoekers krijgen zo een beter overzicht van het terrein en kunnen hun bezoek of route rond het circuit efficiënter plannen.

F1 gebouwen Miami

Apple koppelt aan de Miami‑ervaring ook een aantal gidsen in Apple Kaarten. Zo is er een “Local’s Guide to Miami F1 Race Week” met tips voor eten, drinken en shoppen in de omgeving, plus een gids met “Hyperlocal F1 Miami Race Week Spots”. Die laatste richt zich op de beste kijklocaties en interessante plekken in de buurt van het circuit.

Zo bekijk jij het circuit van Miami zelf:

  1. Open de Kaarten-app op je iPhone, iPad of Mac.

  2. Zoek naar Miami International Autodome.

  3. Het Formule 1 is te herkennen aan de zwarte lijn. Je kunt het pad volgen en belangrijke punten zoals bochten en tribunes bekijken.

Kaarten

Kaarten

Zo bekijk jij de Grand Prix van Miami live

Wil jij de Grand Prix van Miami – en de andere races – op de voet volgen, dan kun je in Nederland het beste terecht bij Viaplay of F1 TV Pro. Met beide diensten mis je niets: je krijgt alle races live te zien, inclusief uitgebreide analyses, commentaar en andere belangrijke details.

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

De Apple-top na Tim Cook: dit gaat er veranderen
De Cook is op: Tim Cook stopt als Apple CEO
50 jaar Apple: deze grote Apple-veranderingen komen eraan
50 jaar Apple: Test hier jouw Apple-kennis met onze grote Apple-kennisquiz!
Apple Sports maakt Oranje volgen op het WK-voetbal verrassend makkelijk

Ook interessant

Viaplay kijken bij Ziggo

Kijk met korting naar de Formule 1 met het Viaplay-jaarabonnement!

Deals
Formule 1

Formule 1 gratis kijken: dit zijn je opties

Deals
Formule 1

Viaplay of F1 TV Pro: bij welke dienst kijk jij dit jaar de Formule 1?

Deals
Formule 1 race

F1 TV Pro gratis proefperiode is terug: zo kijk je de Grand Prix van Australië voor niks

Deals
F1 filmposter

F1: The Movie krijgt een vervolg – staat er een Pittstop op de planning?

Nieuws

Formule 1 kijken in 2026 bij Ziggo: dit zijn de mogelijkheden

Deals

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar