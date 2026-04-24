Met grote veranderingen zoals de wisseling van een CEO schuift er veel in een managementtop, zo ook bij Apple. Wij nemen je eens mee wat er binnen Apple verandert als Tim Cook vertrekt.

Tim Cook stopt per 1 september 2026 als CEO van Apple en wordt opgevolgd door John Ternus, voorheen verantwoordelijk voor Hardware Engineering. Een verandering van dit kaliber zorgt voor de nodige rolwisselingen. Wij zetten alle veranderingen eens op een rijtje.

Tim Cook wordt Executive Chairman

Nadat Tim Cook in 2011 het stokje van Steve Jobs overnam als CEO van Apple, heeft hij die rol vijftien jaar vervuld. Per 1 september 2026 is het tijd voor John Ternus. Dat Cook stopt als CEO betekent niet dat hij uit beeld verdwijnt bij Apple, want vanaf diezelfde datum wordt hij Executive Chairman in de raad van bestuur. In die functie blijft hij betrokken bij belangrijke besluitvorming en denkt hij mee over de langetermijnstrategie van Apple.

Wel heeft Cook aangegeven actief te blijven in zijn rol als gesprekspartner richting de politiek namens Apple. Zo sprak hij de afgelopen jaren regelmatig met onder andere Donald Trump; dat heeft ervoor gezorgd dat smartphones vaak geen importheffingen opgelegd kregen. Ook na zijn vertrek als CEO blijft Cook deze functie vervullen.

John Ternus is de CEO

Al langere tijd werd John Ternus gezien als de gedoodverfde opvolger van Tim Cook als CEO van Apple, maar wanneer die overgang zou plaatsvinden was nog onduidelijk. Op 20 april 2026 kwam het verlossende woord: Apple maakte bekend dat John Ternus vanaf 1 september 2026 de nieuwe CEO is.

Dat betekent wel dat hij per direct zijn taken als Senior Vice President of Hardware Engineering neerlegt, om zich voor te bereiden op de transitie naar de functie van CEO. Opvallend was wel dat je Ternus al regelmatiger voorbij zag komen tijdens keynotes, terwijl Cook minder zichtbaar werd. In de rol als CEO zal Ternus veel vaker op de voorgrond treden. Wil je meer weten over de nieuwe CEO van Apple? Dat lees je op onze speciale pagina.

Johny Srouji wordt nieuwe Chief Hardware Officer

Voorheen verdeelden Johny Srouji en John Ternus gezamenlijk de verantwoordelijkheid over Apple’s hardware. Srouji was verantwoordelijk voor Hardware Technologies, terwijl Ternus de leiding had over Hardware Engineering. Die twee afdelingen komen volledig onder de leiding van Johny Srouji te staan. Hij wordt daarmee eindverantwoordelijk voor zowel Apple Silicon als de hardware. Naar aanleiding van deze verandering had hij een memo naar zijn team gestuurd die je hieronder kunt lezen.

Lees de memo van Johny Srouji Team, This afternoon, Apple announced that Tim will be transitioning to executive chairman and that John Ternus will become our new CEO in September. Tim has been such an exceptional leader for the past 15 years and it has been an honor to work with him. Like Tim, I agree that John is going to make a wonderful CEO. Those of us who have had the chance to work closely with John know how thoughtful and capable he is, and I believe Tim has made the very best choice for who should succeed him. As part of this transition, I’ve been asked to step into the role of Chief Hardware Officer and to combine the hardware technologies and hardware engineering teams under a single organization. I am excited to bring these teams together, to integrate them further, and to help us innovate in an even bigger way than we already do. As you know, we have a very exciting road map ahead, and I believe there is no limit to what we can achieve together. As we move forward, I have decided to organize most of the team primarily under five areas, with Tom Marieb leading hardware engineering, Sri Santhanam leading silicon across all of our products, Zongjian Chen leading advanced technologies, Tim Millet leading platform architecture, and Donny Nordhues leading EPM across the combined organization. Over the coming weeks I plan on having discussions with the broader leadership team about other aspects of this new structure. I know this represents a meaningful change, but I am confident that it will be successful because of all of you. Thank you for all the work you’ve done to make Apple the best hardware company on the planet. The future is bright — and we are going to invent it. Johny

Hardware wordt opgedeeld

Voorheen was de hardwareafdeling opgesplitst tussen John Ternus (Hardware Engineering) en Johny Srouji (Hardware Technologies). Nu beide verantwoordelijkheden met de promotie van Ternus bij Johny Srouji komen te liggen, is besloten de divisie in vijf delen op te knippen, met voor elk onderdeel een eigen eindverantwoordelijke die rechtstreeks aan Srouji rapporteert. Apple verdeelt de afdelingen als volgt:

Hardware engineering : Tom Marieb, overgestapt van Intel naar Apple in 2019.

: Tom Marieb, overgestapt van Intel naar Apple in 2019. Apple Silicon : Sri Santhanam, werkzaam bij Apple sinds 2008.

: Sri Santhanam, werkzaam bij Apple sinds 2008. Advanced technologies : Zongjian Chen, werkzaam bij Apple sinds 2009.

: Zongjian Chen, werkzaam bij Apple sinds 2009. Platform architecture : Tim Millet, werkzaam bij Apple sinds 2005.

: Tim Millet, werkzaam bij Apple sinds 2005. Project management: Donny Nordhues, werkzaam bij Apple sinds 2006.

Hoe gaat het nu verder met Apple?

Dat er de komende maanden (en jaren) veel gaat veranderen, is wel duidelijk. John Ternus heeft zelf al laten doorschemeren dat er veel in de pijplijn zit en dat Apple opnieuw “de wereld compleet gaat veranderen”. Wat dat in de praktijk precies betekent, zal moeten blijken, maar dat het een periode vol veranderingen wordt, staat vast.