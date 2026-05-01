Apple boerde goed in haar tweede fiscale kwartaal van 2026. Gisteravond werden de cijfers aangekondigd en toegelicht. Wij vatten de hoogtepunten voor je samen.

De kwartaalcijfers worden doorgaans door de CEO (nu nog Tim Cook) en de CFO (Kevan Parekh) toegelicht, maar deze keer kwam toekomstig CEO John Ternus ook voor het eerst aan het woord. Er was voornamelijk goed nieuws, maar Apple ondervindt wel problemen bij de productie van bepaalde Macs. Wij verzamelden de belangrijkste feiten.

Het tweede fiscale kwartaal loopt bij Apple van januari tot en met maart. Dit loopt dus niet gelijk met de gewone kalender.

#1 Recordomzet voor FQ2 en goed vooruitzicht voor FQ3

Met een omzet van $111,2 miljard en $29,58 miljard winst is dit het beste tweede kwartaal ooit voor Apple. Het is zelfs beter gegaan dan verwacht. Apple voorspelde een YoY-groei tussen de 13% en 16%, maar boekte 17%. Ook de winst per aandeel (EPS) was hoger dan verwacht: $2,01 in plaats van $1,94.

Dit is de omzet per productcategorie:

iPhone: $56,99 miljard (+22%)

Mac: $8,40 miljard (+6%)

iPad: $6,91 miljard (+8%)

Wearables, Home, and Accessories: $7,90 miljard (+5%)

Services: $30,98 miljard (+16%)

Over het algemeen boekte Apple een marge van 49,2%, maar let wel: diensten hebben een aanzienlijk hogere marge dan hardware. Al met al een stevig kwartaal dus, met alleen maar groene cijfers. Op basis hiervan keert Apple 4% meer dividend uit aan beleggers: $0,27 per aandeel.

#2 iPhone 17 is de populairste iPhone ooit – maar het kon nog beter

Zoals te zien is aan de sterke YoY-groei van de iPhone-omzet (+22%), heeft de iPhone 17 het uitstekend gedaan. CFO Kevan Parekh bevestigde het:

The iPhone 17 family is now the most popular line-up in our history

Welke iPhone 17-variant precies de topper was, deelt Apple niet. Er worden nooit uitspraken gedaan over specifieke modellen als het gaat om verkoopcijfers.

Maar het kon beter. CEO Tim Cook geeft aan dat de toelevering van processors voor de iPhone aan beperkingen onderhevig was. TSMC, de processorfabrikant van de iPhone, had vroeger Apple als grootste klant. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Het gevolg is dat Apple de fabrikant minder kan sturen.

#3 John Ternus voor het eerst aan het woord

Op 20 april kondigde Apple aan dat Tim Cook stopt als CEO. Zijn opvolger, John Ternus, neemt het vanaf 1 september 2026 over. Tot die tijd werken Cook en Ternus samen aan een goede overdracht. Deel daarvan is dat Ternus nu ook een rol speelt in de toelichting van de kwartaalcijfers. Gisteravond hoorden we hem voor het eerst in deze presentatie.

John Ternus en Tim Cook

Veel had Ternus niet te melden. Hij bedankte vooral Tim Cook en aandeelhouders, maar zei ook door te willen gaan met Apple’s financiële strategieën die onder Cook zo uitstekend werkten. Wij denken dat deze opmerking expres is gemaakt, omdat John Ternus niet bekendstaat als een boekhouder zoals Tim Cook. Ternus heeft vooral verstand van hardware.

Verder gaf Ternus aan een ‘geweldige roadmap’ te hebben, maar deelde hij helemaal geen details.

Bekijk ook De Cook is op: Tim Cook stopt als Apple CEO Tim Cook heeft zijn vertrek als Apple CEO aangekondigd. In een persbericht laat Apple weten dat hij een stap terug gaat doen voor zijn opvolger.

#4 Apple gaf meer geld dan ooit uit aan R&D

$11,4 miljard: zoveel gaf Apple dit kwartaal uit aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dat is 34% meer dan het tweede kwartaal vorig jaar. Met enkele uitzonderingen geeft Apple al jarenlang steeds meer geld uit aan R&D. Zo was het vier jaar geleden nog $6,3 miljard in het tweede kwartaal. “De uitgaven aan R&D groeien meer dan Apple als geheel”, zei Tim Cook.

#5 Mac mini en Mac Studio zijn nog altijd moeilijk leverbaar

Maar er was niet alleen goed nieuws. In april schreven we over hoe de Mac mini en Mac Studio tijdelijk slecht leverbaar zijn. Dit was ook onderwerp van gesprek tijdens de toelichting van Apple’s kwartaalcijfers. “[Dat] zal nog meerdere maanden duren”, deelde Tim Cook. Volgens hem is er een onverwacht hoge vraag, omdat deze computers populair zijn voor AI-toepassingen. Net als de iPhone 17 heeft ook deze Mac-line-up last van chiptekorten. Inmiddels zijn de meeste configuraties helemaal niet meer leverbaar bij de online Apple Store.