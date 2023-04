WhatsApp laat je verdwijnende berichten toch bewaren

WhatsApp in chat bewaren

Bij de verdwijnende berichten in WhatsApp is er sprake van een vervaldatum. Na verloop van tijd verdwijnt het bericht voor alle deelnemers aan het gesprek. Je kunt zelf kiezen of de timer op 24 uur, 7 dagen of 90 dagen staat. Wil je toch een dergelijk bericht langer bewaren, dan kan dat nu met toestemming van de verzender. Hiervoor druk je wat langer op een bericht op het te bewaren. Er wordt dan een melding naar de andere persoon gestuurd.



De verzender krijgt de volgende melding te zien: “Someone kept your message so they can refer back to it” en kan vervolgens toestemming geven of weigeren. Het kan handig zijn bij berichten die je aanvankelijk niet belangrijk vond, maar die op een later moment toch nog wel nut zouden kunnen hebben. Een voorbeeld staat hieronder.

Als een bericht mag worden opgeslagen verschijnt er een bookmark-icoon om aan te geven dat het terug te vinden is in de map met bewaarde berichten, waar ze per chat zijn geordend.

Deze functie wordt in de komende weken wereldwijd uitgerold, dus als je het nog niet kunt gebruiken zul je nog even geduld moeten hebben. Als de verzender besluit dat het bericht niet mag worden opgeslagen door anderen, dan is dit definitief. Je kan dit niet meer terugdraaien en het bericht wordt gewist als de timer voorbij is. Een screenshot kan wel en je krijgt daar als verzender geen melding van. Volgens WhatsApp blijft de zender altijd de controle houden, maar dat is natuurlijk relatief. Meer over WhatsApp-berichten met vervaldatum lees je in onze tip.