Tikfoutje gemaakt of is je bericht nog niet af? WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om je WhatsApp-berichten te bewerken. Het is al mogelijk om complete berichten te verwijderen, maar de bewerkoptie is een stuk subtieler.

Je herkent het misschien wel: je stuurt een WhatsApp-bericht en je komt er net te laat achter dat er een beschamende spelfout in zit. Of je drukt net te vroeg op versturen, terwijl je bericht nog helemaal niet af is. Binnenkort is daar wat aan te doen, zo ontdekte WABetaInfo. Het is een zeer welkome nieuwe functie voor WhatsApp, die sommige andere chatapps al langer bieden.



‘WhatsApp berichten bewerken binnenkort mogelijk’

Een bewerkfunctie werd vijf jaar geleden al gespot door WABetaInfo, maar kort daarna leek het erop dat WhatsApp toch niet meer verder ging met de ontwikkeling ervan. Nu is de draad weer opgepakt en de bron deelt zelfs screenshots van een beta waarin de functie te zien is. Door een bericht ingedrukt te houden, verschijnt er bij de opties een nieuwe bewerkknop. Je komt dan in de bewerkmodus, waarin je eerder verstuurde bericht opnieuw in het tekstveld staat. Daar kun je het bericht wijzigen en aanvullen en opnieuw versturen.



Screenshot afkomstig uit Android-beta, maar de functie komt ook naar iOS en computer.

De bron merkt op dat er waarschijnlijk geen complete bewerkgeschiedenis per bericht bijgehouden wordt, waardoor je als ontvanger en verzender alleen het uiteindelijke bewerkte bericht kan zien. Hoewel er nog geen bewijs is, lijkt het wel logisch dat bewerkte berichten als zodanig gemarkeerd worden. Dat is bij bijvoorbeeld Facebook al het geval. Zo zie je als ontvanger dat een bericht bewerkt is.

Andere details zijn nu ook nog niet bekend. Zo weet WABetaInfo nog niet of er een tijdslimiet zit aan het bewerken van een bericht. Het is al mogelijk om een compleet WhatsApp-bericht te verwijderen voor iedereen en daar geldt ook een bepaalde tijdslimiet voor. De verwijderfunctie komt vooral van pas als je een bericht naar de verkeerde persoon gestuurd hebt, maar wordt nu ook vaak gebruikt om een fout te corrigeren door het bericht opnieuw te maken. Met een bewerkfunctie is dat niet meer nodig.