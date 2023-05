Het is al een aantal jaar mogelijk om een verstuurd WhatsApp-bericht voor iedereen te verwijderen. Dat is bijvoorbeeld handig als je een bericht per ongeluk in de verkeerde chat verstuurd hebt. Het wordt echter ook vaak gebruikt om een WhatsApp-bericht te corrigeren, maar voor die situaties komt WhatsApp nu met iets beters. Je kunt namelijk een WhatsApp-bericht bewerken. Zo kun je alleen een WhatsApp-bericht aanpassen, zonder dat je deze helemaal opnieuw hoeft te typen en te versturen.



De mogelijkheid om in WhatsApp een bericht te bewerken, wordt op dit moment nog uitgerold en is in ieder geval beschikbaar voor betatesters. WhatsApp heeft al verklapt dat de functie binnenkort bij iedereen beschikbaar komt. Als jij de optie voor het bewerken van een WhatsApp-bericht nog niet ziet, moet je nog even geduld hebben. De functie wordt de komende tijd uitgerold.

WhatsApp bericht bewerken doe je zo

Een tikfoutje in een WhatsApp-bericht is snel gemaakt. Meestal laten mensen het voor wat het is, omdat het geen invloed heeft op de strekking van je bericht. Maar soms kan een tik- of schrijffout toch wel een beetje gênant zijn of de betekenis van je bericht een andere draai geven. In dat geval wil je zo’n tik- of schrijffout toch het liefst aanpassen. Je kunt dan snel een tweede bericht er achteraan sturen of het bericht verwijderen en opnieuw verzenden, maar het is makkelijker om het bericht te bewerken. In WhatsApp werkt dat zo:

Ga naar de chat waarin je het bericht wil bewerken. Hou het te bewerken bericht ingedrukt en tik op Bewerk.

Je komt nu in de bewerkmodus. Wijzig je bericht door eventueel de cursor te verplaatsen en het bericht opnieuw te typen. Tik op het blauwe vinkje.

Het verstuurde bericht is nu gewijzigd, zowel bij jezelf als op het toestel van de ontvanger. Hou er wel rekening mee dat je niet zomaar ieder bericht kan wijzigen. Het is alleen mogelijk om je eigen verstuurde berichten aan te passen. Bovendien heb je maar 15 minuten de tijd na het verzenden om een WhatsApp-bericht te bewerken. Dit is om te voorkomen dat een gesprek uren later ineens een hele andere wending krijgt. De functie is dan ook alleen bedoeld om tikfoutjes te corrigeren, een bericht aan te vullen of om een bericht duidelijker te formuleren. Het is niet bedoeld om de gehele inhoud van je bericht aan te passen, al heb je wel zelf de complete vrijheid om een berichtje te corrigeren zoals je wil. Je kunt ook een verstuurd bericht zo vaak bewerken als je wil. Het is niet mogelijk om oudere versies van gewijzigde berichten te bekijken. Je herkent een bewerkt bericht aan het Bewerkt-label.

Het is in meer chatapps mogelijk om verstuurde berichten te wijzigen. Zo kun je sinds iOS 16 een iMessage-bericht bewerken. Dat werkt op een soortgelijke manier als in WhatsApp, al zijn er wel andere regels en beperkingen.