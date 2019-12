Als je kijkt naar hoeveel opslag WhatsApp-chats gebruiken, dan valt je waarschijnlijk op dat groepen een flink aantal MB’s (of zelfs GB’s) in beslag nemen. Als je in veel verschillende grote groepen zit, dan kan het opslag in gebruik flink oplopen, zeker als er veel foto’s en video’s gedeeld worden. Een nieuwe functie moet dit oplossen. Het is een soort opschoonfunctie, die alleen in groepen beschikbaar komt.



‘WhatsApp krijgt opschoonfunctie voor groepen’

De nieuwe functie is ontdekt door WABetaInfo, de site die regelmatig de nieuwste betaversies doorpluist. Een paar maanden geleden schreven we nog dat WhatsApp werkt aan automatisch verdwijnende berichten, maar nu blijkt de vork iets anders in de steel te zitten.

Het zijn namelijk geen automatisch verdwijnende berichten, zoals bijvoorbeeld in Snapchat en in Instagram. In plaats daarvan kan een groepsbeheerder aangeven dat elk bericht dat in die groep verstuurd wordt, na een bepaalde tijd verwijderd wordt. Momenteel heb je in de beta de optie om te kiezen uit een uur, een dag, een week, een maand of een jaar. De instelling geldt dus voor elk bericht in die WhatsApp-groep.

Wanneer de functie beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. WhatsApp sleutelt dus al een paar maanden aan de functie, maar WhatsApp kennende zal het nog wel eventjes duren. Het goede nieuws is wel dat de laatste beta van de iOS-versie volledig aangepast is voor iOS 13, met onder andere ondersteuning voor Haptic Touch. WhatsApp werkt ook nog steeds aan de donkere modus, maar we tasten nog in het duister wanneer die eindelijk beschikbaar komt.