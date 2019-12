Hoewel dit toestel in het najaar van 2018 uitkwam, is de iPhone XR wereldwijd de bestverkochte telefoon van het derde kwartaal van 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Sterker nog: het is het bestverkochte toestel van het hele jaar.

iPhone XR meest verkochte telefoon in 2019

Volgens de cijfers van Counterpoint Research heeft de iPhone XR wereldwijd een marktaandeel van 3%. Hiermee loopt het toestel voor op onder andere de Samsung Galaxy A10 (2,6%) en de iPhone 11 (1,6%). Laatstgenoemde werd nog tijdens dit kwartaal aangekondigd, en heeft de vijfde plek weten te pakken.



Hoewel de iPhone XR alweer uit september 2018 stamt, lijkt het succes niet te stoppen. Sindsdien is Apple’s goedkopere model ieder kwartaal de bestverkochte telefoon. Hoeveel iPhone XR-toestellen er precies zijn verkocht is niet bekend, aangezien Apple hier geen cijfers over bekendmaakt.

Er spelen nog enkele andere factoren mee. Ten eerste heeft Apple de prijs van de iPhone XR verlaagd in een aantal landen. Apple deed dit vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. Of deze zet de verkoop van de iPhone XR een boost heeft gegeven is niet officieel bekend, maar het heeft waarschijnlijk in ieder geval geholpen. Nederland en België konden niet profiteren van een verlaagde prijs.

Bekijk ook Apple gaat prijzen van de iPhone in aantal landen verlagen Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Apple laten weten dat ze de prijzen van de iPhone aan gaan passen in sommige landen. Apple wil hiermee de teruglopende verkoop tegenhouden.

De tweede mogelijke reden van het succes is dat de iPhone XR volgens velen het meest waar voor je geld biedt vergeleken met andere modellen. Zo heeft het toestel bijna alle functies van de iPhone XS, die op dezelfde dag werd aangekondigd. Verder is het toestel te koop in allerlei vrolijke kleuren, wat misschien een lokker is geweest voor sommige eigenaren.

iPhone 11 op vijfde plek in Q3 2019

Hoewel Apple’s nieuwste toestel dit kwartaal nog is aangekondigd mag het ook rekenen op een plek op de lijst van bestverkochte telefoons. Het gaat dan wel om het derde kwartaal van dit jaar. De iPhone 11 staat op de vijfde plek en heeft een marktaandeel van 1,6%.

Dat de iPhone 11 ook een succes lijkt is niet zo gek. Het toestel wordt gezien als de opvolger van de iPhone XR. Het heeft ook een relatief lage prijs en bijna alle functies van z’n grote broer, de iPhone 11 Pro.