Twitter Blue is betaald

Twitter is al een tijdje bezig met een betaalde variant van de dienst. Over naam, prijs en functies was nog niets bekend, maar er is nu toch iets uitgelekt. Zo krijg je voor 2,99 dollar per maand, zo ontdekte speurneus Jane Manchun Wong. Zij achterhaalde dat het ‘Twitter Blue’ gaat heten en dat je onder andere de mogelijkheid krijgt om met Bookmark Collections je favoriete tweets bij elkaar op te slaan, zodat je ze later gemakkelijk terugvindt. Het is te beschouwen als een bladwijzerfunctie voor tweets.



De undo-functie lijkt op die van Gmail: na het versturen van de tweet wacht de dienst een tijdje voordat het bericht daadwerkelijk wordt gepubliceerd. Je kunt deze tweet-timer volgens Wong aanpassen naar een waarde tussen 5 seconden en 30 seconden . Bewerken van tweets is nog steeds niet mogelijk. Voor doorsnee gebruikers is de undo-functie waarschijnlijk niet de moeite. Je kunt een misplaatste grap of een bericht met spelfout net zo makkelijk weer verwijderen, zodra je je fout bemerkt. Voor bekende artiesten en politici, waarbij van elke foute tweet meteen screenshots worden gemaakt die de hele wereld over gaan, kan het wel zin hebben.

Ook functies van Scroll en Revue

Naast deze twee genoemde functies zou Twitter ook de functionaliteit van de dienst Scroll kunnen toevoegen. Dit is een abonneeplatform dat Twitter vorige week overnam en dat bedoeld is om mensen en merken te steunen. Je betaalt dan een kleine vergoeding, zonder dat je reclames te zien krijgt.

Hieronder zie je een demo van Scroll:

Twitter zou ook een betaalfunctie van Revue kunnen toevoegen. Dit bedrijf nam Twitter in januari over en is bedoeld voor nieuwsbrieven op sociale media.

Twitter zelf heeft het betaalde abonnement nog niet aangekondigd en lijkt nog niet klaar om het live te laten gaan. Volgende week kunnen we alvast wel iets anders van Twitter verwachten, namelijk een terugkeer van het verificatieprogramma waarmee je een blauw vinkje kunt krijgen. Ook dit werd ontdekt door onderzoekster Jane Manchun Wong.

