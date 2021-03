WhatsApp werkt aan een functie waarbij foto's automatisch vernietigd worden zodra je de chat verlaat. Je kan dit per foto apart instellen.

Sinds eind 2020 kun je in WhatsApp verdwijnende berichten instellen. Daarmee zorg je ervoor dat alle berichten die je stuurt na zeven dagen gewist worden. Een nadeel van deze functie is dat je niet zelf in de hand hebt hoe lang de berichten beschikbaar blijven, want de periode van zeven dagen is niet te wijzigen. Voor foto’s lijkt WhatsApp nu te werken aan een aparte soortgelijke functie. Per foto die je via WhatsApp stuurt kan je dan aangeven dat deze automatisch verdwijnt bij het verlaten van de chat.



‘WhatsApp foto’s verdwijnen na verlaten van de chat’

De functie is ontdekt door WABetaInfo, het account dat geregeld nieuwe functies vroegtijdig ontdekt. In de nieuwe functie, die volgens het account in een toekomstige update toegevoegd wordt aan zowel de iOS- als Android-versie van WhatsApp, kun je bij het versturen van een foto op een knop drukken waardoor de foto alleen zichtbaar is zolang je in de chat blijft. Een melding geeft aan dat de foto weer uit het gesprek verdwijnt zodra je de chat verlaat. Als je dus naar het chatoverzicht gaat en de chat opnieuw opent, is de verstuurde foto verdwenen.

In de functie is (vooralsnog) geen detectie voor het maken van screenshots ingebouwd. Door een screenshot van de foto te maken, kun je hem daardoor vastleggen en langer bewaren. Hou daar dus ook rekening mee bij het gebruik van de functie, zodra dit voor iedereen beschikbaar is. Het is niet mogelijk om deze zelf-vernietigende foto’s te exporteren van WhatsApp naar een andere app, bijvoorbeeld de Foto’s-app.

Deze instelling staat dus los van de automatisch verdwijnende WhatsApp-berichten. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie precies beschikbaar komt, maar WhatsApp staat erom bekend lang aan functies te werken voordat het daadwerkelijk uitgerold wordt.