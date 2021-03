WhatsApp activeert vandaag de mogelijkheid om in één keer een stickerpakket met geanimeerde stickers te importeren. Voorheen was dit alleen mogelijk voor statische stickers.

WhatsApp Stickers zijn de afgelopen jaren een stuk populairder geworden. WhatsApp biedt zelf een aardige collectie van stickers, maar het zelf maken en importeren via apps is de meestgebruikte manier. Sinds afgelopen zomer biedt WhatsApp ook geanimeerde stickers, maar zelf maken was er nog niet bij. Daar komt vandaag verandering in, zo meldt WABetaInfo. Vanaf later vandaag kan je bewegende sticker packs importeren. Werkt de mogelijkheid bij jou nog niet, dan moet je nog even geduld hebben.



WhatsApp laat je bewegende stickers importeren

De functie kwam eerder deze maand al beschikbaar in een drietal landen, maar vandaag moet de functie voor iedereen wereldwijd beschikbaar zijn. Het importeren van geanimeerde stickers werkt zowel op iOS als op Android. Je kunt daarvoor onder andere de app Sticker Maker voor gebruiken, die populair is onder fanatieke WhatsApp-stickermakers.



De Sticker Maker Studio-app, maar dan met statische stickers.

Het importeren van geanimeerde stickerpaketten werkt hetzelfde als stilstaande stickers. Je kan een geanimeerde sticker maken vanuit een gif of video van je camerarol. Hou er wel rekening mee dat het stickerpakket moet bestaan uit uitsluitend geanimeerde of uitsluitend statische stickers. Een combinatie van beide is dus niet mogelijk. Ook moet een stickerpack minimaal uit drie stickers bestaan. Je kan ook vanuit een verstuurde bewegende sticker in een chat meteen het bijbehorende stickerpakket importeren.

Het kan even duren voordat de mogelijkheid voor het maken en importeren van geanimeerde stickerpacks mogelijk is, zo schrijft WABetaInfo. Wil je meer weten over WhatsApp stickers gebruiken op de iPhone, lees dan onze tip.