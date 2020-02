In 2019 is er meer nieuwe malware voor de Mac opgedoken, dan voor Windows pc's. Dat beweert Malwarebytes in een nieuw rapport.

Toename Mac-malware in 2019

Of er ook daadwerkelijk meer besmettingen plaatsvonden blijkt niet uit het rapport, maar de hoeveelheid malware-dreigingen op de Mac ligt in totaal wel hoger dan bij Windows. Dit is voor het eerst, meldt Malwarebytes in het jaarlijkse State of Malware Report, dat hier in PDF-formaat te vinden is. Vooral de malware gericht op bedrijven nam toe. Een groot deel heeft bovendien te maken met adware. Malwarebytes ontdekte een toename van meer dan 400% in ontdekte Mac-malware vergeleken met het voorgaande jaar. De onderzoekers denken dat Mac een interessanter doelwit is geworden door het groeiend marktaandeel. Toch kan dat niet helemaal een verklaring zijn, want uit andere metingen blijkt dat Apple’s marktaandeel helemaal niet zo snel stijgt en de afgelopen kwartalen zelfs wat is gezakt.



Mogelijk heeft het meer te maken met te toename van zogenaamde ‘fringe software’. Apple houdt gevaarlijke dreigingen goed tegen met standaardfuncties in macOS, terwijl de dreigingen vooral te maken hebben met randgevallen zoals adware en ongewenste programma’s die worden meegeïnstalleerd. Bij Windows werd meer traditionele malware ontdekt, vooral gericht op bedrijven.

Mac nog steeds veilig platform

Ondanks de groei van Mac-malware is het nog steeds een relatief veilig platform, zegt Malwarebytes. Als je maar verstandig gebruik maakt van je Mac. De enige malware die echt gevaarlijk was, was een zeroday-exploit voor Firefox, gericht op cryptovaluta-bedrijven. Hoewel de totale hoeveelheid malware toenam, was dat vooral gericht op zakelijke gebruikers. Consumentendreigingen zakten juist in aantallen.

De meest voorkomende Mac-dreiging heet NewTab, een familie van adware dat in 2019 maar liefst 30 miljoen keer werd ontdekt. Bij ongewenste software kwam PCVARK erg vaak voor. Voorheen stond MacKeeper bovenaan de lijst, als meestvoorkomende ongewenste software. Deze software doet zich voor als een schoonmaakprogramma voor de Mac, maar blijkt daarbij erg hardnekkig. MacKeeper zakte in 2019 naar de derde plek. JDI en MacBooster staan op plek 4 en 5.

Bij de traditionele malware zoals spyware, backdoors en cryptominers kwam OSX.Generic.Suspicious het meest voor. Dit is een kwaadaardige malware-familie die ongeveer 300.00 keer werd ontdekt in 2019. FakeFileOpener werd ongeveer even vaak ontdekt.

iOS-kwetsbaarheid checkm8 bleek geen gevaar

Malwarebytes gaat ook in op de dreigingen voor iOS. Ze geven toe dat er malware bestaat, maar dat er geen methode is om het te scannen. De meeste malware op iOS gericht op specifieke bevolkingsgroepen, zoals Chinese overheids-malware gericht op Oeigoeren of de Israëlische Pegasys-spyware van NSO. Er werd vorig jaar een bootrom-kwetsbaarheid gevonden met de naam checkm8, wat al snel leidde tot de jailbreak checkra1n. Aanvankelijk werd gedacht dat checkm8 een grote bedreiging zou zijn, maar dat bleek niet zo. Wel was het een mooie binnenkomer voor beveiligingsonderzoekers, die opeens een krachtige tool hadden om de werking van iOS te analyseren.

Uiteraard zijn er op iOS nog wel aanvallen op andere manieren mogelijk, zoals de recente iPhone-hack van Amazon-baas Jeff Bezos via WhatsApp. Het advies blijft nog steeds om niet op verdachte linkjes en berichten te klikken.

Lees meer over de standaard antivirussoftware in macOS en krijg antwoord op de vraag of je antivirus op de Mac nodig hebt. We hebben ook een artikel over iPhone-virusscanners.