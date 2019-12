Er is onlangs een bug in WhatsApp ontdekt, waardoor de app in één keer onbruikbaar bleek voor een groep gebruikers. Via de webversie en de nodige tools kon een hele groep in één keer buitengesloten worden. Inmiddels is de bug opgelost.

Onlangs schreven we op iCulture nog over een WhatsApp-lek waardoor hackers bestanden konden inzien. Facebook liet toen zelf weten dat ze dit beveiligingsprobleem opgelost hadden. Nu is het een beveiligingsbedrijf dat bij WhatsApp aan de bel trekt en het nieuws zelf naar buiten brengt. Check Point Research legt uit hoe de WhatsApp-bug, die inmiddels opgelost is, ervoor kon zorgen dat de app onbruikbaar werd. De bug wordt ook wel BreakingApp genoemd.



BreakingApp: WhatsApp-bug maakte app onbruikbaar, inmiddels gefixt

WhatsApp groepen zijn een populair onderdeel van de app en juist in deze functie ontdekte het beveiligingsbedrijf een bug. Zodra iemand deelneemt aan een groep, was het mogelijk om via WhatsApp Web en een speciale tool de app van de ontvangers onbruikbaar te laten maken. Ontvangers van een bericht konden WhatsApp niet meer openen, omdat deze telkens bleef crashen. De crash werd veroorzaakt door een specifiek bericht, waarna WhatsApp op de telefoon van elke deelnemer van de groep zichzelf afsloot.

Dit zorgde er niet alleen voor dat WhatsApp onbruikbaar werd, maar veroorzaakt mogelijk ook dataverlies omdat er geen nieuwe backup gemaakt kon worden. Was je hierdoor getroffen, dan was de enige oplossing om WhatsApp te verwijderen en opnieuw te installeren. Het probleem is al in augustus 2019 ontdekt en kort daarna aan WhatsApp gemeld. Het bedrijf Check Point Research brengt nu pas de technische details naar buiten hoe deze bug veroorzaakt kon worden.

Ben ik getroffen en wat kan ik doen?

WhatsApp heeft de bug al in september opgelost, dus je hoeft niet bang te zijn dat je nu slachtoffer kan worden van deze methode. Het enige wat je hoeft te doen is ervoor zorgen dat je de meest recente versie van WhatsApp op je toestel hebt staan. Op moment van schrijven is dat versie 2.19.121. Heb je niet de meest recente versie, update dan de app via de App Store. Als je er zeker van wil zijn dat je altijd de nieuwste versie hebt, dan kun je het automatisch updaten van apps inschakelen.