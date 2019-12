Er is onderzoek gedaan naar de meest gedownloade apps en games van het decennium. De afgelopen tien jaar waren we vooral in de ban van Facebook, Netflix en games als Subway Surfers en Pokémon Go.

In het afgelopen decennium is veel veranderd als het gaat om appgebruik. De smartphone en de daarbij behorende apps zijn steeds belangrijker geworden, zowel voor de communicatie met vrienden en familie als voor het dagelijks vermaak. App Annie heeft onderzoek gedaan welke apps in de periode 2010 – 2019 het populairst waren. Uit het onderzoek zijn vier lijstjes gerold: de meest gedownloade app en game en de apps en games waar we het meeste geld aan uitgegeven hebben. Ook over 2019 is er een apart lijstje samengesteld.



Meest gedownloade apps en games van het decennium

Voor dit onderzoek heeft App Annie gekeken naar de wereldwijde statistieken van zowel de Apple App Store als de Google Play Store. Als we kijken naar de lijst van meest gedownloade apps, zien we nauwelijks verrassingen. Nagenoeg alle apps zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en vier van de tien apps zijn van Facebook. Bovenaan staat dan ook de Facebook-app zelf, gevolgd door Messenger, WhatsApp en Instagram. Andere populaire apps zijn Snapchat, Skype en YouTube. Het relatief nieuwe TikTok staat met een zevende plek behoorlijk hoog in de lijst. Niet geheel verrassend zijn het ook allemaal gratis apps.

Social media is dan ook nog steeds de belangrijkste categorie als je naar deze lijst kijkt. De enige uitzonderingen hierop zijn UC Browser (een Chinese webbrowser) en YouTube. Bij de apps waar we het meeste geld aan uitgegeven hebben, zijn streamingdiensten het populairst. Netflix staat bovenaan en ook Pandora Music en Spotify staan in de lijst. Op de tweede plek staat Tinder, dat het afgelopen decennium meerdere verdienmodellen met in-app aankopen geprobeerd heeft.

Overige statistieken die uit het onderzoek naar voren komen, is dat we in het afgelopen decennium ook meer apps gedownload hebben. Het aantal downloads is zo’n 5% gestegen. Ook geven we steeds meer geld uit aan apps, met een stijging van 15%.

Free-to-play titels blijven populair

Bij de games valt op dat de free-to-play games nog steeds het populairst zijn. Op de eerste plaats staat het iets minder bekende Subway Surfers, dat vooral in India heel erg populair is. Dat land is verantwoordelijk voor 15% van de downloads van deze game. Andere populaire games zijn niet heel verrassend Candy Crush Saga, Temple Run 2 en Clash of Clans. Fruit Ninja, dat vooral in het begin van het decennium populair was, staat op de negende plaats.

In de lijst van de games die het meeste geld in het laatje brengen, staan nagenoeg dezelfde titels. Hierin vinden we ook Pokémon Go en Puzzels & Dragons. Alle apps bestaan uit flink wat in-app aankopen. Het is daarom niet vreemd dat ontwikkelaars voor dit verdienmodel kiezen, al geven veel gebruikers nog steeds de voorkeur aan eenmalige aankopen.

Nog meer statistieken: populairst van 2019

Wil je nog meer lijstjes? App Annie heeft ook nog uitgezocht welke apps en games in 2019 het populairst waren. Eigenlijk verschilt de lijst niet veel van die van het afgelopen decennium, want ook daar staan de apps van Facebook bovenaan. Bij de games staan Free Fire, PUBG Mobile en (wederom) Subway Surfers bovenaan. Gek genoeg ontbreekt Fortnite in het lijstje. Call of Duty: Mobile, dat afgelopen najaar verscheen, is binnengekomen op de tiende plaats.

Wil je meer statistieken? Bekijk dan de volledige lijst van App Annie op deze pagina. Heb jij een persoonlijke favoriet van het afgelopen jaar? Laat het ons weten in de reacties!