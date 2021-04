Eind vorig jaar introduceerde WhatsApp de functie voor verdwijnende berichten, nadat veel andere sociale apps een soortgelijke functie eerder al kregen. Maar het nadeel aan deze WhatsApp-berichten met vervaldatum, is dat ze pas na zeven dagen verdwijnen. Het is daarmee meer een soort automatische opruimfunctie dan een optie om tijdelijke berichten te versturen. Binnenkort komt daar de mogelijkheid bij om berichten na 24 uur te laten verdwijnen, schrijft WABetaInfo.



‘WhatsApp-berichten binnenkort na 24 uur te laten verdwijnen’

Op dit moment test WhatsApp de nieuwe functie. In plaats dat het een vervanging is voor de zeven dagen limiet, komt de optie voor 24 uur er simpelweg bij. De beheerder van de groepsgesprek of beide deelnemers van een één-op-één-chat kunnen zelf kiezen tussen een limiet van zeven dagen of 24 uur.

Net als de huidige functie, is dit dus per chat in te stellen. Kies je voor de 24 uur-optie, dan verdwijnt het bericht 24 uur nadat deze verzonden is. Het is nog niet bekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt, maar mogelijk zal dat niet al te lang meer duren. Hou er rekening mee dat een bericht ook nog na die 24 uur te lezen kan zijn (bijvoorbeeld in een pushbericht) en dat iemand ook een screenshot kan maken.

Eerder dit voorjaar schreven we al dat WhatsApp ook werkt aan automatisch verdwijnende foto’s, die gewist worden nadat je de chat verlaten hebt. Het is goed mogelijk dat WhatsApp deze functies tegelijkertijd wil introduceren.